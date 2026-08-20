En pleno cantón Norte en Bogotá, capturaron a un coronel del Ejército por sospechas de narcotráfico y terrorismo

Un militar con uniforme de camuflaje y casco permanece detenido con las manos esposadas a la espalda - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La captura de un coronel del Ejército Nacional dentro del Cantón Norte de Bogotá generó inquietud en las filas militares y en organismos judiciales. La investigación, liderada por contrainteligencia militar y el Gaula Militar con apoyo de la Fiscalía General de la Nación, apunta a posibles vulnerabilidades internas en la Fuerza Pública frente al crimen organizado.

El procedimiento respondió a una orden directa de la Fiscalía tras una indagación iniciada dentro de la institución. De acuerdo con la información suministrada por El Tiempo, el oficial enfrenta cargos por concierto para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio y tenencia ilegal de armas, municiones o explosivos de uso restringido, reservados para las Fuerzas Armadas. Los hechos investigados ocurrieron entre 2019 y 2025.

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La Fiscalía debe determinar el alcance de la participación del coronel y si su posición facilitó la comisión de los delitos. No se ha confirmado la implicación de otros uniformados ni se han revelado detalles adicionales sobre el avance del proceso.

La captura de un coronel del Ejército Nacional dentro del Cantón Norte de Bogotá generó inquietud en las filas militares y en organismos judiciales - crédito Google Maps

El caso fue detectado por instancias internas de la Fuerza, lo que refuerza la hipótesis de una vigilancia activa frente a amenazas internas. La coyuntura internacional añade presión sobre las instituciones colombianas, ya que Estados Unidos mantiene al ELN como objetivo prioritario y evalúa operaciones conjuntas con Colombia para combatir el narcotráfico y el terrorismo.

Hasta ahora, el Ejército Nacional no ha emitido declaraciones sobre el caso ni sobre posibles repercusiones institucionales. La investigación sigue abierta y se esperan nuevos detalles en los próximos días.

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Sargento habría estado robando municiones de un batallón del Ejército

La Justicia Penal Militar y Policial ordenó la reclusión de un sargento viceprimero vinculado a la presunta sustracción de municiones y la falsificación de documentos oficiales en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 23, en Pasto, Nariño.

Un juez de la Justicia Penal Militar y Policial envió a prisión a un sargento viceprimero investigado por la presunta sustracción de municiones de un batallón en Nariño y la falsificación de documentos para encubrir salidas de material de guerra - crédito @JPMP_Colombia/X

El suboficial fue señalado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad ideológica y falsedad material en documento público, luego de que el Juzgado 1716 Penal Militar y Policial de Control de Garantías dictara medida de aseguramiento carcelaria. La Fiscalía Penal Militar de Conocimiento Especializado detalló: “El suboficial presuntamente permitió y facilitó la apropiación de municiones y material de guerra estatal por parte de terceros”.

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Los hechos motivo de investigación ocurrieron durante 2024, cuando el uniformado ejercía funciones como almacenista de armamento. El caso involucra la supuesta alteración de documentos como comprobantes de gasto, certificados de consumo, actas de reintegro y balances. Según la fiscalía, estos papeles “habrían dado apariencia de legalidad a salidas, consumos o bajas de munición que no contaban con respaldo real”.

El juez consideró que la gravedad de los hechos y la posible afectación a la seguridad del Estado justificaban la reclusión preventiva del sargento viceprimero. El uniformado enfrenta un proceso penal por la presunta sustracción de material de guerra y la falsificación de documentos, que según el ente acusador, pudieron facilitar que armamento llegara a manos de grupos al margen de la ley.

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Un militar con uniforme de camuflaje sostiene un arma de fuego mientras tiene una de sus muñecas esposada - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía también advirtió sobre la existencia de documentos con “firmas falsificadas de oficiales y suboficiales”, que posteriormente fueron desconocidas por los supuestos firmantes. El Comando de Apoyo de Combate de Containteligencia Militar acompañó el desarrollo de la investigación, aportando al esclarecimiento de los hechos.

El acusado, por su parte, “no aceptó los cargos” imputados en su contra, según se informó en el boletín oficial emitido por la jurisdicción militar el 18 de agosto de 2026. El proceso continuará en sede judicial, mientras el suboficial permanece privado de la libertad a la espera de una eventual audiencia de acusación o juicio.

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La decisión marca un precedente en el control de la cadena de custodia de armamento militar y pone en evidencia los mecanismos de vigilancia interna frente a posibles irregularidades administrativas o penales dentro de las fuerzas armadas.