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El Icetex y el gobierno de Chile abrieron convocatoria de becas del 100% para hacer maestrías en universidades chilenas

Para poder postularse, es requisito haber sido admitido previamente en una universidad chilena

Dos estudiantes en mesa con portátil, libros, cuadernos y tazas de café. Estanterías de libros y ventanales con vista a ciudad y montañas.
La convocatoria de AGCID e ICETEX impulsa el desarrollo de capacidades y liderazgo en áreas estratégicas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un grupo de profesionales colombianos podrá acceder a una nueva opción de formación internacional para el año académico 2027, gracias a la convocatoria de becas de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Agcid).

El programa, gestionado en Colombia por el Icetex, busca que los seleccionados cursen maestrías en instituciones chilenas acreditadas y contribuyan, a su regreso, al desarrollo académico, científico y social del país.

La convocatoria garantiza cobertura total de matrícula, arancel y titulación para quienes sean admitidos en programas de magíster acreditados en Chile. Además, quienes estudien de manera presencial o híbrida en territorio chileno accederán a una asignación mensual de 600.000 pesos chilenos, destinada a manutención, junto con un seguro de vida, salud y accidentes. Se suman apoyos económicos para textos, materiales de estudio y gastos asociados a tesis o trabajos de grado.

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Mujer joven sonriendo al aire libre con carta de aceptación y visa de estudiante, un edificio universitario moderno y montañas nevadas al fondo.
Oportunidad de crecimiento académico para profesionales colombianos en universidades chilenas acreditadas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las postulaciones están abiertas a profesionales colombianos residentes en el país que cuenten con un título universitario de pregrado y un promedio académico mínimo de 4.0 sobre 5.0.

Solo pueden participar quienes tengan entre 20 y 65 años al cierre de la convocatoria y hayan sido admitidos de manera definitiva e incondicional en una universidad o institución de educación superior chilena. Si bien se recomienda al menos un año de experiencia profesional en el área de interés, este no es un requisito obligatorio para todos los postulantes.

Beneficios y condiciones de la beca

El programa cubre la totalidad de los costos académicos durante la vigencia oficial del magíster, hasta un máximo de 24 meses. Para quienes permanezcan en Chile, la beca incluye una asignación mensual para gastos básicos, seguro integral y un monto único para adquisición de libros y materiales. Además, se otorga un apoyo adicional para el desarrollo de tesis, según las condiciones establecidas por Agcid.

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Seis personas en una reunión de negocios. Una mujer presenta datos en una pantalla a cinco asistentes sentados en una mesa con ordenadores portátiles.
Becas completas, apoyos para manutención y seguro de salud forman parte de los beneficios para los seleccionados - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, los gastos de postulación, trámites universitarios, visados, tiquetes aéreos y traslados corren por cuenta del beneficiario. Los apoyos para manutención, libros y tesis aplican principalmente para quienes cursen estudios presenciales o híbridos en Chile; las personas que opten por programas virtuales no recibirán estos beneficios en la misma proporción.

La convocatoria tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los seleccionados, de modo que, al regresar a Colombia, puedan aportar a la transformación de sus comunidades y sectores profesionales. Se priorizarán candidatos que sean funcionarios públicos o que pertenezcan a instituciones educativas, empresas estatales y organizaciones de la sociedad civil.

Áreas de estudio y requisitos para postular

Los programas elegibles para la beca corresponden a diversas áreas del conocimiento, con prioridad en campos estratégicos definidos por el Gobierno de Chile. Entre ellos destacan astronomía, minería, ciencias antárticas, energías renovables, recursos marinos, desarrollo económico, comercio internacional, relaciones internacionales, soberanía, seguridad nacional y lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. La convocatoria permite también postular a otros magísteres acreditados incluidos en el listado oficial.

Manos de un profesional usan teclado y ratón en un escritorio de madera. Un monitor muestra un portal de carga de documentos con 80% de progreso. Hay papeles y una taza.
El proceso de postulación exige admisión previa y cumplimiento de requisitos académicos y migratorios - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar, los aspirantes deben presentar una carta de aceptación definitiva de una universidad chilena, junto a documentación que respalde su formación académica, experiencia profesional y condiciones socioeconómicas.

Entre los documentos requeridos se encuentran: formulario oficial de Agcid, certificado de salud, título universitario, notas certificadas, experiencia profesional, hoja de vida, carta de motivación, propuesta preliminar de tesis y referencias académicas. Todo debe cargarse en formato PDF mediante la plataforma de Icetex, en idioma español.

Un punto fundamental es la autenticidad de los trámites: la postulación es directa, sin intermediarios y no tiene costo. El Icetex ha reiterado el llamado a no recurrir a tramitadores ni pagar sumas por servicios no oficiales y ha dispuesto un canal de denuncias para quienes detecten irregularidades.

Fechas clave y proceso de selección

La convocatoria fue abierta el 12 de agosto de 2026 y estará disponible hasta el 9 de octubre de 2026 a la 1:00 p. m., hora colombiana. Los estudios podrán iniciarse entre marzo y septiembre de 2027, según el calendario académico de cada institución chilena.

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