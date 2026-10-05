Colombia

Fan confundió a Maleja Restrepo y Tatán Mejía con Greeicy Rendón y Mike Bahía y protagonizó divertido momento: así reaccionaron

Una seguidora se equivocó de pareja durante un encuentro y, pese a que intentaron explicarle el error, ella estaba segura de que estaba frente a los cantantes, lo que causó gracia entre los internautas

Una mujer confundió a la pareja conformada por Maleja Restrepo y Tatán Mejía con los cantantes colombianos Greeicy Rendón y Mike Bahía lo que causó mucha gracia en redes sociales - crédito Maleja Restrepo / Instagram

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La presentadora Maleja Restrepo y el deportista Tatán Mejía vivieron un curioso momento gracias a una fan que los confundió con los cantantes Greeicy y Mike Bahía. Pese a que los famosos están acostumbrados a ser abordados en los lugares públicos, esta situación no pasó desapercibida y decidieron grabarla para compartirla con sus seguidores.

Todo ocurrió en medio de un encuentro con una seguidora que les pidió una foto y luego aseguró reconocerlos por sus canciones. Después, la creadora de contenido compartió el momento en sus historias de Instagram acompañado por el texto: “Señora, la quiero mucho”.

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En el video, la mujer aparece junto a la pareja y en ese momento Maleja Restrepo le pregunta quién cree que es y ella no duda en responderle: “Greeicy Rendón”. Al consultarle por el nombre de su acompañante, la seguidora no logra recordarlo de inmediato y Tatán Mejía interviene con una respuesta: “Mike Bahía”.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo en una foto de sus redes sociales en colaboración con el fotógrafo Sebastián Moreno
Tatán Mejía y Maleja Restrepo fueron confundidos por una de sus seguidoras - crédito @maleja_restrepo/Instagram

La seguidora pidió una foto convencida de que eran los cantantes

La situación se tomó rápidamente las plataformas digitales, pues la mujer se tomó una fotografía con ellos e incluso les hizo preguntas relacionadas con Kai, el hijo de Greeicy y Mike Bahía, teniendo en cuenta que estaba convencida de que eran ellos.

Maleja Restrepo le dijo de frente a la fanática que ellos no eran los artistas y, entre risas, le recordó ese momento: “Y usted se tomó foto y todo con nosotros. Y preguntándonos por el bebé”. Sin embargo, la seguidora siguió convencida de que había reconocido a los intérpretes.

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La creadora de contenido insistió para despejar la confusión: “Yo soy Maleja Restrepo. Yo no soy Greeicy”, le explicó. Sin embargo, la aclaración no cambió la reacción de la mujer.

Maleja Restrepo se comparó con el baile de Greeicy Rendón - crédito @maleja_restrepo/IG
Maleja Restrepo y Greeicy Rendón son amigas desde hace años, por lo que la confusión causó gracia entre sus seguidores - crédito @maleja_restrepo/Instagram

Maleja y Tatán intentaron aclarar el error sin lograr convencerla

“Mi amor, le acaban de dañar la ilusión”, comentó Mejía entre risas, antes de reiterar que su esposa no era la cantante. La seguidora respondió: “¿Cómo se le ocurre, si yo los sigo a ustedes y yo los veo cantando?”.

La conversación continuó con otra referencia al talento que tiene Greeicy para cantar. La mujer aseguró que veía las imitaciones de la artista en el programa Yo me llamo: “Nadie la ha podido imitar”.

Al ver que nada haría cambiar de opinión a la fanática, Maleja Restrepo reaccionó con risas y se acercó a abrazar a la seguidora. El video fue publicado por la presentadora en su cuenta oficial de Instagram y generó comentarios entre sus seguidores por la confusión con una de las parejas más reconocidas de la música colombiana.

Hasta el momento, la pareja de artistas, famosos por sus canciones como Amantes, Esta noche, SITAKU, entre otras, no se ha referido públicamente al video compartido por Restrepo ni a la confusión de la seguidora.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo. Foto: Instagram @maleja_restrepo
Tatán Mejía y Maleja Restrepo siguen compartiendo situaciones curiosas con sus seguidores - crédito @maleja_restrepo/Instagram

Entre los comentarios que le dejaron a la famosa presentadora por el video se encuentran algunos como: “Quedó encantada la pobre señora. Maleja, me encanta que eres sincera”, “Los han confundido muchas veces”, “La señora seguía insistiendo Jajaja”, “Tan bella” y “Qué linda la señora”.

Otros comentaron la publicación con sarcasmo con frases como: “Bien ahí, Greeicy y Mike Bahía dándola toda por la fanaticada” y “He repetido ese video solo por las carcajadas de Maleja”, debido a que la risa de la presentadora es inconfundible.

Llama la atención que Maleja compartió el video sin revelar la identidad de la mujer que la confundió con Greeicy y a su esposo Tatán Mejía con Mike Bahía, pues editó las imágenes para que la mujer no fuera reconocida ni víctima de críticas por parte de los internautas, pues en algunos casos los usuarios de las plataformas digitales suelen ser muy crueles con sus comentarios, lo que también fue halagado por los seguidores de la pareja.

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