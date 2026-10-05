Colombia

Gobierno mueve $1,2 billones para evitar apagones en el Caribe: así funcionará el millonario traslado

La iniciativa, presentada con mensaje de urgencia ante el Congreso, busca atender las deudas con los generadores y mantener la operación del sistema eléctrico durante el fenómeno de El Niño 2026-2027

El Gobierno busca garantizar el suministro eléctrico para 1,2 millones de usuarios de la Costa Caribe durante el periodo de mayor presión sobre el sistema - crédito Air-e y Luisa González7REUTERS
El Gobierno busca garantizar el suministro eléctrico para 1,2 millones de usuarios de la Costa Caribe durante el periodo de mayor presión sobre el sistema - crédito Air-e y Luisa González7REUTERS
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El riesgo de que una deuda con los generadores termine afectando el suministro eléctrico en la Costa Caribe llevó al Gobierno a pedirle al Congreso un trámite acelerado para un traslado presupuestal de $1,2 billones. La iniciativa fue presentada con mensaje de urgencia y busca reforzar la capacidad de respuesta del sistema ante el fenómeno de El Niño 2026-2027.

El dinero será administrado a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos y atenderá obligaciones con los generadores de la región. De acuerdo con el vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, con esta medida “se tendrá energía para la gente” y se pretende proteger el servicio para 1,2 millones de usuarios.

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Miller Soto, vocero del Gobierno Nacional, explicó que los recursos buscan atender las obligaciones con los generadores y evitar afectaciones en el suministro eléctrico del Caribe - crédito captura de video Presidencia
Miller Soto, vocero del Gobierno Nacional, explicó que los recursos buscan atender las obligaciones con los generadores y evitar afectaciones en el suministro eléctrico del Caribe - crédito captura de video Presidencia

La propuesta completa los recursos del denominado ‘Plan Energía Ya’, anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella. A los $1,2 billones que ahora se solicitan se suman $300.000 millones que el Ministerio de Hacienda ya había girado, con lo que el programa alcanza $1,5 billones.

Así se repartirán los $1,2 billones para evitar un golpe al servicio

La distribución de los nuevos recursos contempla $750.000 millones provenientes del Ministerio de Hacienda y otros $450.000 millones del sector de Minas y Energía. Soto explicó que no se trata de dinero adicional para el Estado ni de un nuevo endeudamiento, pues son recursos “que ya estaban apropiados y que se reordenan”.

La ruta definida por el Gobierno busca evitar que el dinero termine disponible para la operación general de Air-e. Los recursos “no entran a la caja libre de la compañía”, según Soto, y serán dirigidos al pago de los generadores, considerados acreedores de la empresa.

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Así, el Ejecutivo pretende que la plata llegue directamente a quienes producen la energía. El foco está puesto especialmente en los generadores térmicos, que dependen del pago de sus obligaciones para mantener la operación de las plantas. El Gobierno sostiene que una interrupción en esa cadena podría comprometer el suministro durante el periodo de mayor presión sobre el sistema eléctrico.

Los recursos serán administrados por el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos y destinados al pago de los generadores -crédito Jair Coll/REUTERS
Los recursos serán administrados por el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos y destinados al pago de los generadores -crédito Jair Coll/REUTERS

Gobierno busca evitar que la deuda de Air-e termine afectando a los usuarios

Air-e está intervenida desde septiembre de 2024 y presta los servicios de distribución y comercialización de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Su situación financiera y la deuda acumulada con los generadores son el punto de tensión que motivó la solicitud al Congreso.

Soto resumió el riesgo que busca contener el Gobierno con una advertencia: “Se corta el combustible, se corta la planta, se corta el servicio”. El Ejecutivo busca evitar ese escenario ante la llegada de El Niño 2026-2027.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, expuso el alcance de la medida ante la Comisión Quinta. Según Soto, el funcionario señaló que el recurso “tiene un propósito único”: atender el estrés que enfrenta el sistema eléctrico de la costa Caribe colombiana.

La administración nacional insiste en que la operación no equivale a rescatar financieramente a Air-e. Soto afirmó que “no es para salvar a Air-e” y señaló que la intención es atender temporalmente las obligaciones con los generadores.

Ese límite también fue planteado al hablar de las responsabilidades por la situación de la compañía. De acuerdo con vocero del Gobierno de Abelardo de la Espriella, Gómez Martínez sostuvo que el traslado “no sanea de ninguna manera las responsabilidades” de administraciones anteriores.

El vocero añadió: “Primero se sostiene la cadena, después se ordena la empresa. Y el que haya manejado mal tiene que responder”.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, es principal responsable de las finanzas del Gobierno nacional - crédito Ministerio de Hacienda
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, explicó ante la Comisión Quinta el alcance del traslado presupuestal solicitado por el Gobierno - crédito Ministerio de Hacienda

Con esa posición, el Gobierno intenta mantener separados dos asuntos: la necesidad inmediata de preservar el servicio eléctrico y la discusión sobre las decisiones que llevaron a la situación financiera de Air-e. La prioridad, por ahora, es evitar que la falta de pagos a los generadores termine afectando a los usuarios.

El siguiente paso depende del Congreso. Soto pidió que la aprobación avance con rapidez y advirtió que “cada día que se atrase es un riesgo para más de 1.2 millones de usuarios”. El impacto potencial alcanza a hospitales, familias y pequeños comercios.

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