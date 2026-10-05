Colombia

Salario mínimo 2027: así quedaría el sueldo con un alza menor a la de 2026 y su impacto en salud y pensión

Las proyecciones parten de una inflación anual cercana al 7% y un punto adicional por productividad. Gobierno nacional, empresarios y trabajadores se reunirán de manera formal en diciembre para concertar el aumento

Un sondeo de Reuters revela que la mayoría de analistas prevé una reducción de la tasa de interés a 9% por parte del Banco de la República - crédito Colprensa
El salario mínimo en Colombia tiene un aumento anual e impacta la inflación - crédito Colprensa
Guardar

La negociación del aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia aún no inició de manera formal, pero el antecedente judicial que dejó el aumento de más del 23% para 2026 ya condiciona el escenario en el que representantes del Gobierno, empresas y sindicatos deberán sentarse a concertar hacia el cierre de año.

Como se recordará, el salario mínimo vigente es de $1.750.905 y el auxilio de transporte alcanza $249.095, para un ingreso mensual total de $2.000.000 en 2026, luego de un aumento del 23,7% establecido por Gustavo Petro sin acuerdo tripartito. Precisamente, el Consejo de Estado está por definir la legalidad de la subida del sueldo básico.

PUBLICIDAD

Inflación y productividad en la negociación salarial

La discusión para 2027 incluirá la inflación, la productividad y el comportamiento de la economía. Las perspectivas apuntan a que el Gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá una postura más austera, centrada en las variables técnicas que exige la ley: inflación, productividad y el Producto Interno Bruto (PIB).

El 1 de octubre de 2026, Gobierno nacional, empresarios y representantes de los trabajadores participaron en la primera sesión extraordinaria de la Cpcpsl para definir el aumento del salario mínimo de 2027 - crédito Ministerio del Trabajo
El 1 de octubre de 2026, Gobierno nacional, empresarios y representantes de los trabajadores participaron en la primera sesión extraordinaria de la Cpcpsl para definir el aumento del salario mínimo de 2027 - crédito Ministerio del Trabajo

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, pidió prudencia al abordar la negociación en declaraciones a Caracol Radio: “Aumentar los ingresos debe ser una medida de mucha responsabilidad. El salario debe crecer en la medida en que crece la productividad; no podemos aumentar cuatro o cinco veces por encima de la inflación”.

PUBLICIDAD

Varios analistas, como el director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón, proyectan una inflación cercana al 7% al cierre del año y contemplan añadir un punto porcentual por productividad, lo que llevaría a un escenario de aumento de 8%.

Bajo ese supuesto, el salario básico pasaría a $1.890.977 y el auxilio de transporte, si aumentara en igual proporción, llegaría a $269.023, para un ingreso total de $2.160.000.

Un nuevo aumento de 23% llevaría el salario básico a $2.153.613 y el auxilio de transporte a $306.387. El total mensual sería de $2.460.000, es decir, $460.000 más frente al ingreso total establecido para 2026.

Proyecciones de salario mínimo para 2027

Otras opciones que se manejan son:

  • 5%: el salario básico subiría $87.545, hasta $1.838.450 mensuales.
  • 7%: el valor llegaría a $1.873.468, una diferencia de $122.563 respecto de 2026.
  • 10%: el salario básico alcanzaría $1.925.996, con un alza de $175.091.
La inflación en Colombia cerró por encima del 6% anual en agosto de 2026 - crédito Dane
La inflación en Colombia cerró por encima del 6% anual en agosto de 2026 - crédito Dane

Estos valores son cálculos matemáticos y no cifras oficiales, ya que la decisión dependerá de la concertación entre el Gobierno nacional, empresarios y sindicatos. El auxilio de transporte de 2027 deberá fijarse por separado.

Descuentos y prestaciones según cada escenario

El aumento del salario mínimo impacta varios rubros, sobre todo en descuentos de salud y pensión: Los trabajadores dependientes aportan 4% de su salario a salud y otro 4% a pensión.

Con un salario de $1.838.450, correspondiente al escenario de 5%, cada descuento sería de $73.538, para un total de $147.076 y un salario básico restante de $1.691.374. Con un aumento de 7%, los aportes a salud y pensión serían de $74.938,72 cada uno; los descuentos sumarían $149.877,44 y dejarían $1.723.590,56 de salario básico.

En el escenario de 10%, el aporte individual a salud y pensión sería de $77.039,84 en cada caso. El descuento conjunto alcanzaría $154.079,68, por lo que el trabajador conservaría $1.771.916,32 del salario básico antes de otros descuentos aplicables. Ninguno de estos cálculos incluye otros conceptos de nómina ni el eventual auxilio de transporte.

Las empresas se quejan de manera constante de los sobrecostos laborales que trae cada aumento del salario mínimo - crédito John Vizcaino/Reuters
Las empresas se quejan de manera constante de los sobrecostos laborales que trae cada aumento del salario mínimo - crédito John Vizcaino/Reuters

Las prestaciones también cambiarían con el incremento. Sobre un año completo y solo con el salario básico, las cesantías serían de $1.838.450, $1.873.468 y $1.925.996 en los escenarios de 5%, 7% y 10%, mientras las primas semestrales alcanzarían $919.225, $936.734 y $962.998, respectivamente. El auxilio de transporte puede entrar en determinados cálculos si el trabajador cumple los requisitos para recibirlo.

Riesgos para empresas y empleo informal

El Politécnico Grancolombiano advierte que una falta de acuerdo no impide definir el salario mínimo. “Si la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl) no logra un consenso antes del 30 de diciembre, la Ley 278 de 1996 faculta al Gobierno nacional para fijar el salario mínimo por decreto directo, sin necesidad del aval de empresarios ni sindicatos”, indica el informe.

Dicha entidad recordó que un aumento por encima de la productividad “puede empujar a más empresas pequeñas hacia la informalidad o hacia la no contratación”. La organización recordó que hay una tasa de informalidad laboral de 54,5% entre los ocupados, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para el trimestre abril-junio de 2026.

Cada ajuste afecta la nómina, las prestaciones sociales, los aportes a seguridad social y el valor de las horas extras, de acuerdo con el Politécnico. Por ello, recomienda revisar el efecto sobre prestaciones y auxilio de transporte, proyectar el presupuesto de 2027 y anticipar las consecuencias normativas antes de la expedición del decreto.

Temas Relacionados

Salario MínimoAumento del Salario MínimoSalario Mínimo de 2027Colombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Bucaramanga vs. Junior de Barranquilla EN VIVO: lo sigue ganando Bucaramanga, siga el minuto a minuto

El juego se desarrolla en el estadio Américo Montanini de la capital santanderiana y tiene como árbitro central a Wilmar Roldán

Atlético Bucaramanga vs. Junior de Barranquilla EN VIVO: lo sigue ganando Bucaramanga, siga el minuto a minuto

Prosperidad Social alertó por giros sin cobrar de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: cómo verificar el último pago en tres pasos

Miles de familias vulnerables en distintas regiones del país pueden reclamar sus transferencias monetarias en las redes autorizadas de SuperGiros y SuRed antes del cierre oficial de la jornada de entregas

Prosperidad Social alertó por giros sin cobrar de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: cómo verificar el último pago en tres pasos

Abelardo de la Espriella donó su segundo salario como presidente a estudiantes y a mujeres con cáncer de mama: “No me pertenece”

El dinero, correspondiente a la remuneración presidencial de septiembre de 2026, respaldará la iniciativa de la Alcaldía de Montería y el trabajo de la Asociación Ámese con pacientes y sus familias

Abelardo de la Espriella donó su segundo salario como presidente a estudiantes y a mujeres con cáncer de mama: “No me pertenece”

Incautaron 500 ampollas de fentanilo en encomienda que viajaba hacia Santa Marta: la droga estaba avaluada en $300 millones

El cargamento fue encontrado durante un control vial en uno de los corredores más importantes de la costa y quedó bajo custodia de las autoridades, que se encargarán de investigar su origen y destino

Incautaron 500 ampollas de fentanilo en encomienda que viajaba hacia Santa Marta: la droga estaba avaluada en $300 millones

Fan confundió a Maleja Restrepo y Tatán Mejía con Greeicy Rendón y Mike Bahía y protagonizó divertido momento: así reaccionaron

Una seguidora se equivocó de pareja durante un encuentro y, pese a que intentaron explicarle el error, ella estaba segura de que estaba frente a los cantantes, lo que causó gracia entre los internautas

Fan confundió a Maleja Restrepo y Tatán Mejía con Greeicy Rendón y Mike Bahía y protagonizó divertido momento: así reaccionaron
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hallan arsenal que pertenecería al ELN con 100 granadas para drones en zona rural de Norte de Santander

Hallan arsenal que pertenecería al ELN con 100 granadas para drones en zona rural de Norte de Santander

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Fan confundió a Maleja Restrepo y Tatán Mejía con Greeicy Rendón y Mike Bahía y protagonizó divertido momento: así reaccionaron

Fan confundió a Maleja Restrepo y Tatán Mejía con Greeicy Rendón y Mike Bahía y protagonizó divertido momento: así reaccionaron

Valentina Ferrer sorprendió al publicar una canción de Shakira tras su ruptura con J Balvin: “Todo va a pasar”

Bus del cantante Hebert Vargas se accidentó en Ecuador: esto se sabe del estado del artista y el grupo vallenato

Hijo de Yamid Amat desmintió versiones sobre la muerte del periodista y reveló cuál es el estado de salud de su padre: “Evoluciona satisfactoriamente”

Así reaccionó Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, al probar pandebono y agua de panela en una panadería colombiana en Queens: “Voy a engordar muchísimo aquí”

Deportes

Atlético Bucaramanga vs. Junior de Barranquilla EN VIVO: lo sigue ganando Bucaramanga, siga el minuto a minuto

Atlético Bucaramanga vs. Junior de Barranquilla EN VIVO: lo sigue ganando Bucaramanga, siga el minuto a minuto

Joseph Minguella, empresario que acercó a Messi al Barcelona, lanzó fuerte crítica a la carrera de James Rodríguez: “Le faltó continuidad”

Nairo Quintana confesó que rompió en llanto tras su retiro del ciclismo profesional: ‘Rigo’ Urán le dio la bienvenida a “la nueva vida”

Alberto Gamero se molestó por la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia: “Hicimos el ridículo”

Escándalo en Internacional de Bogotá: dos jugadores fueron despedidos por posible indisciplina