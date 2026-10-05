Salario mínimo 2027: así quedaría el sueldo con un alza menor a la de 2026 y su impacto en salud y pensión

El salario mínimo en Colombia tiene un aumento anual e impacta la inflación - crédito Colprensa

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La negociación del aumento del salario mínimo de 2027 en Colombia aún no inició de manera formal, pero el antecedente judicial que dejó el aumento de más del 23% para 2026 ya condiciona el escenario en el que representantes del Gobierno, empresas y sindicatos deberán sentarse a concertar hacia el cierre de año.

Como se recordará, el salario mínimo vigente es de $1.750.905 y el auxilio de transporte alcanza $249.095, para un ingreso mensual total de $2.000.000 en 2026, luego de un aumento del 23,7% establecido por Gustavo Petro sin acuerdo tripartito. Precisamente, el Consejo de Estado está por definir la legalidad de la subida del sueldo básico.

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Inflación y productividad en la negociación salarial

La discusión para 2027 incluirá la inflación, la productividad y el comportamiento de la economía. Las perspectivas apuntan a que el Gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá una postura más austera, centrada en las variables técnicas que exige la ley: inflación, productividad y el Producto Interno Bruto (PIB).

El 1 de octubre de 2026, Gobierno nacional, empresarios y representantes de los trabajadores participaron en la primera sesión extraordinaria de la Cpcpsl para definir el aumento del salario mínimo de 2027 - crédito Ministerio del Trabajo

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, pidió prudencia al abordar la negociación en declaraciones a Caracol Radio: “Aumentar los ingresos debe ser una medida de mucha responsabilidad. El salario debe crecer en la medida en que crece la productividad; no podemos aumentar cuatro o cinco veces por encima de la inflación”.

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Varios analistas, como el director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón, proyectan una inflación cercana al 7% al cierre del año y contemplan añadir un punto porcentual por productividad, lo que llevaría a un escenario de aumento de 8%.

Bajo ese supuesto, el salario básico pasaría a $1.890.977 y el auxilio de transporte, si aumentara en igual proporción, llegaría a $269.023, para un ingreso total de $2.160.000.

Un nuevo aumento de 23% llevaría el salario básico a $2.153.613 y el auxilio de transporte a $306.387. El total mensual sería de $2.460.000, es decir, $460.000 más frente al ingreso total establecido para 2026.

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Proyecciones de salario mínimo para 2027

Otras opciones que se manejan son:

5%: el salario básico subiría $87.545, hasta $1.838.450 mensuales.

7%: el valor llegaría a $1.873.468, una diferencia de $122.563 respecto de 2026.

10%: el salario básico alcanzaría $1.925.996, con un alza de $175.091.

La inflación en Colombia cerró por encima del 6% anual en agosto de 2026 - crédito Dane

Estos valores son cálculos matemáticos y no cifras oficiales, ya que la decisión dependerá de la concertación entre el Gobierno nacional, empresarios y sindicatos. El auxilio de transporte de 2027 deberá fijarse por separado.

Descuentos y prestaciones según cada escenario

El aumento del salario mínimo impacta varios rubros, sobre todo en descuentos de salud y pensión: Los trabajadores dependientes aportan 4% de su salario a salud y otro 4% a pensión.

Con un salario de $1.838.450, correspondiente al escenario de 5%, cada descuento sería de $73.538, para un total de $147.076 y un salario básico restante de $1.691.374. Con un aumento de 7%, los aportes a salud y pensión serían de $74.938,72 cada uno; los descuentos sumarían $149.877,44 y dejarían $1.723.590,56 de salario básico.

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En el escenario de 10%, el aporte individual a salud y pensión sería de $77.039,84 en cada caso. El descuento conjunto alcanzaría $154.079,68, por lo que el trabajador conservaría $1.771.916,32 del salario básico antes de otros descuentos aplicables. Ninguno de estos cálculos incluye otros conceptos de nómina ni el eventual auxilio de transporte.

Las empresas se quejan de manera constante de los sobrecostos laborales que trae cada aumento del salario mínimo - crédito John Vizcaino/Reuters

Las prestaciones también cambiarían con el incremento. Sobre un año completo y solo con el salario básico, las cesantías serían de $1.838.450, $1.873.468 y $1.925.996 en los escenarios de 5%, 7% y 10%, mientras las primas semestrales alcanzarían $919.225, $936.734 y $962.998, respectivamente. El auxilio de transporte puede entrar en determinados cálculos si el trabajador cumple los requisitos para recibirlo.

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Riesgos para empresas y empleo informal

El Politécnico Grancolombiano advierte que una falta de acuerdo no impide definir el salario mínimo. “Si la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Cpcpsl) no logra un consenso antes del 30 de diciembre, la Ley 278 de 1996 faculta al Gobierno nacional para fijar el salario mínimo por decreto directo, sin necesidad del aval de empresarios ni sindicatos”, indica el informe.

Dicha entidad recordó que un aumento por encima de la productividad “puede empujar a más empresas pequeñas hacia la informalidad o hacia la no contratación”. La organización recordó que hay una tasa de informalidad laboral de 54,5% entre los ocupados, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para el trimestre abril-junio de 2026.

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Cada ajuste afecta la nómina, las prestaciones sociales, los aportes a seguridad social y el valor de las horas extras, de acuerdo con el Politécnico. Por ello, recomienda revisar el efecto sobre prestaciones y auxilio de transporte, proyectar el presupuesto de 2027 y anticipar las consecuencias normativas antes de la expedición del decreto.