Colombia

Gobierno prepara ofensiva para blindar el espacio aéreo ante drones usados por grupos criminales: “No vamos a darle ventaja al narcoterrorismo”

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, anunció desde el desarrollo de nuevos sistemas para proteger a comunidades, fuerza pública e infraestructura crítica frente a la evolución de las amenazas aéreas

La iniciativa, presentada el 4 de octubre en Facatativá, busca reforzar la seguridad de comunidades, fuerza pública e instalaciones estratégicas ante el uso de drones y otros recursos tecnológicos por grupos ilegales - crédito prensa MinDefensa
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El Ministerio de Defensa anunció que avanza en el desarrollo de sistemas para el dominio y la protección del espacio aéreo, una ofensiva tecnológica con la que busca responder a la evolución de las amenazas de organizaciones criminales y reforzar la seguridad de comunidades, fuerza pública e infraestructura crítica.

El anuncio se realizó el domingo 4 de octubre de 2026 durante una reunión intersectorial en el Cantón Militar de Comunicaciones, en Facatativá, Cundinamarca, donde ministros, viceministros y la cúpula militar y policial revisaron los compromisos fijados en los consejos de seguridad y los avances de la estrategia ‘El Milagro de las Regiones’.

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El Gobierno no informó cuáles serán las tecnologías ni el cronograma de implementación de los sistemas. Tampoco precisó si contemplan equipos de detección, identificación, inhibición o neutralización de aeronaves no tripuladas; no obstante, la referencia al dominio del espacio aéreo apunta a fortalecer las capacidades estatales frente al uso de drones y otros recursos tecnológicos por parte de estructuras criminales.

El Ministerio de Defensa anunció el desarrollo de nuevos sistemas para la protección y el dominio del espacio aéreo - crédito prensa MinDefensa
El Ministerio de Defensa anunció el desarrollo de nuevos sistemas para la protección y el dominio del espacio aéreo - crédito prensa MinDefensa

Ministerio de Defensa busca responder a amenazas que cambian con rapidez

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, encabezó la reunión junto con el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo; la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla; la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Claudia Benavides; y el ministro de Justicia, Iván Cancino.

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La presencia de esas carteras mostró que la estrategia no quedará limitada a una respuesta militar o policial. El Ejecutivo plantea una coordinación entre las áreas de seguridad, telecomunicaciones, ciencia, tecnología y justicia para ampliar las herramientas disponibles frente a las organizaciones armadas y redes vinculadas al narcotráfico.

Según el boletín del Ministerio de Defensa, los sistemas en desarrollo tienen como objetivo asegurar una ventaja táctica y estratégica ante las dinámicas criminales. La apuesta incluye tecnología aplicada a la vigilancia y protección del espacio aéreo, un ámbito que adquirió peso en los últimos años por la expansión de aeronaves no tripuladas de bajo costo y fácil operación.

En una intervención oficial, Mora sostuvo que el Estado debe avanzar a mayor velocidad que las organizaciones criminales. “No vamos a darle ventaja al narcoterrorismo”, afirmó el jefe de cartera al referirse al fortalecimiento de las capacidades para proteger a la población civil, a los integrantes de la fuerza pública y a instalaciones consideradas estratégicas.

La cúpula militar y autoridades ministeriales se reunieron en el Cantón Militar de Comunicaciones en Facatativá - crédito prensa MinDefensa
La cúpula militar y autoridades ministeriales se reunieron en el Cantón Militar de Comunicaciones en Facatativá - crédito prensa MinDefensa

La estrategia incluye protección de comunidades e infraestructura crítica

El Gobierno vinculó el proyecto tecnológico con la estrategia ‘El Milagro de las Regiones’, que busca concentrar la acción estatal en los territorios donde persisten problemas de seguridad y presencia de grupos criminales.

Durante la jornada en Facatativá, los funcionarios revisaron el cumplimiento de los compromisos que surgieron de los consejos de seguridad. Esos espacios reúnen a autoridades nacionales, regionales y locales para evaluar riesgos, definir acciones operativas y coordinar respuestas institucionales.

El Ministerio de Defensa señaló que el desarrollo de nuevas capacidades tendrá tres destinatarios principales: las comunidades, los soldados y policías desplegados en distintas zonas del país, y la infraestructura del Estado. En esa categoría pueden estar redes de comunicaciones, instalaciones militares, instalaciones energéticas, vías de transporte y otros activos cuya afectación podría tener consecuencias para la seguridad o la prestación de servicios.

La protección frente a drones criminales forma parte de una ofensiva tecnológica más amplia, de acuerdo con el mensaje oficial. La iniciativa busca que las instituciones puedan anticipar amenazas, mejorar su capacidad de detección y responder ante acciones que aprovechen medios aéreos de pequeño tamaño.

Las carteras de Interior, TIC, Ciencia y Justicia participan en la articulación de la estrategia de seguridad intersectorial - crédito prensa MinDefensa
Las carteras de Interior, TIC, Ciencia y Justicia participan en la articulación de la estrategia de seguridad intersectorial - crédito prensa MinDefensa

Los aparatos no tripulados ampliaron las posibilidades de vigilancia, transporte y ataque para grupos ilegales en distintos escenarios. Frente a ese riesgo, la protección del espacio aéreo exige capacidades de monitoreo y coordinación entre fuerzas de seguridad, operadores de telecomunicaciones y organismos técnicos.

Hasta el momento, el Gobierno nacional no informó el presupuesto destinado a los sistemas de protección aérea, las empresas o entidades que participarán en su desarrollo ni las regiones donde comenzará su implementación. Esos detalles serán determinantes para medir el alcance de la iniciativa anunciada en Facatativá.

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