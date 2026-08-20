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Bares y discotecas de Medellín ya no podrán cerrar más tarde: esta es la razón por la que un juzgado suspendió programa de la Alcaldía para extender los horarios

La decisión ha dejado en pausa los trámites de extensión de horario para bares y discotecas

La suspensión provisional de parte del programa Medellín Convive la Noche afecta a más de 1.500 establecimientos nocturnos de la ciudad- crédito Alcaldía de Medellín
La suspensión provisional de parte del programa Medellín Convive la Noche afecta a más de 1.500 establecimientos nocturnos de la ciudad- crédito Alcaldía de Medellín
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La suspensión provisional de ciertas reglas del programa Medellín Convive la Noche ha generado inquietud en el sector nocturno de la ciudad. La decisión del Juzgado Dieciséis Administrativo Oral impacta de forma directa los procesos de vinculación y permanencia de bares y discotecas en el programa que regula la extensión de horarios.

El fallo no implica la desaparición del programa, pero sí la interrupción temporal de varios trámites clave. Cerca de 1.500 establecimientos están vinculados a esta estrategia, que busca equilibrar el desarrollo económico con la convivencia ciudadana. Según datos divulgados por medios locales, al menos 120 procesos administrativos quedaron en pausa tras la orden judicial.

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La controversia surgió por una demanda presentada por Fernando Antonio Fuentes Perdomo y la Asociación de Comerciantes de Griles de Medellín (Asogriles). El recurso jurídico cuestiona la legalidad de ciertas disposiciones del Decreto 1070 de 2021, especialmente en cuanto a la delegación de funciones desde la Alcaldía hacia la Subsecretaría de Gobierno Local y Convivencia.

El alcance de la suspensión judicial

La decisión judicial ordenó la suspensión provisional de normas específicas del decreto, en particular aquellas que facultaban a la Subsecretaría para aprobar, rechazar o desvincular establecimientos del programa y otorgar los beneficios de la extensión de horarios.

El debate jurídico gira en torno a la delegación de competencias para la aprobación y supervisión de los establecimientos adheridos a Convive la Noche - crédito Alcaldía de Medellín
El debate jurídico gira en torno a la delegación de competencias para la aprobación y supervisión de los establecimientos adheridos a Convive la Noche - crédito Alcaldía de Medellín

El juzgado determinó que “existe una posible vulneración del principio de legalidad” al delegar estas competencias, por lo que el tema debe ser revisado con mayor detalle durante el proceso principal. La competencia para autorizar ampliaciones de horario deberá recaer “en una secretaría de despacho”, mientras que la segunda instancia quedará a cargo directo del alcalde.

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En palabras de Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, “no hay una parálisis administrativa, una pausa por decisión de un juez producto de una acción de alguien en representación de ellos, no de nosotros” afirmó en Telemedellín. Villa recalcó que la administración municipal mantiene el diálogo con los comerciantes afectados para “brindarles claridad sobre el alcance del fallo y los pasos a seguir”.

Esta suspensión se produce mientras el juzgado analiza si el alcalde tenía o no facultades para delegar en la Subsecretaría decisiones clave sobre la permanencia y regulación de los establecimientos nocturnos.

Qué es Medellín Convive la Noche y cómo funciona

El programa Convive la Noche pertenece a la Secretaría de Seguridad y Convivencia. Su objetivo principal es crear entornos seguros mientras promueve el cumplimiento de las normas en bares, discotecas y restaurantes.

El fallo judicial obliga a la Alcaldía de Medellín a redefinir el proceso para otorgar permisos de extensión de horarios en bares y discotecas - crédito Alcaldía de Medellín
El fallo judicial obliga a la Alcaldía de Medellín a redefinir el proceso para otorgar permisos de extensión de horarios en bares y discotecas - crédito Alcaldía de Medellín

La estrategia ofrece beneficios concretos a los establecimientos adheridos, como la posibilidad de operar con horarios extendidos. El modelo exige a los comerciantes cumplir estándares normativos y urbanísticos, así como participar en actividades de formación para la autorregulación.

Para poder acceder al programa, los interesados deben presentar documentos como la cédula del representante legal, el certificado de registro mercantil actualizado, el pago de derechos de autor y de impuestos, certificaciones de seguridad y salubridad, y la verificación de que su local está en una zona apta según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Horarios, zonas y requisitos

Las reglas para la extensión de horario dependen del tipo de zona donde se encuentre el local. En zonas de alta mixtura, el horario máximo habitual es las dos de la madrugada, pero quienes están certificados en el programa pueden operar hasta las cuatro, únicamente de jueves a domingo y vísperas de festivo.

En sectores de media mixtura, el techo es medianoche, ampliándose hasta las dos de la mañana para los participantes del programa durante toda la semana. En las zonas de baja mixtura, que son predominantemente residenciales, no se concede extensión de horario.

Comerciantes y autoridades municipales mantienen reuniones para buscar soluciones que permitan reactivar los beneficios del programa sin vulnerar la legalidad - crédito Alcaldía de Medellín
Comerciantes y autoridades municipales mantienen reuniones para buscar soluciones que permitan reactivar los beneficios del programa sin vulnerar la legalidad - crédito Alcaldía de Medellín

El control del ruido también forma parte de la regulación. La normativa fija límites de 70 decibeles durante el día y 60 decibeles en la noche para sectores comerciales, de acuerdo con la Resolución 0627 de 2006.

Quienes cumplen los requisitos acceden a varios beneficios: extensión de horario, formación en servicio y la oportunidad de aparecer en publicaciones que recomienden el lugar. Los trámites de vinculación quedaron temporalmente detenidos por la decisión judicial.

Propuestas y próximos pasos

Mientras se ajusta la normativa, Asobares propuso establecer horarios transitorios: hasta las cuatro de la mañana en zonas de alta mixtura y hasta las dos en media mixtura.

La Alcaldía anunció que convocará a los comerciantes para socializar el futuro decreto que reactivará el programa, garantizando controles de seguridad y convivencia. “Nos vamos a sentar con algunos de los comerciantes, partes del equipo interno de la alcaldía, para socializar y para ver cómo garantizar ese nuevo procedimiento en el marco del programa Convive de noche, lo que más nos interesa a nosotros es que ese programa pueda seguir funcionando”, reiteró Manuel Villa.

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