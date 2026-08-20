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El exsecretario general de la Fundación Universitaria San José llegó a un preacuerdo en el proceso por los títulos falsos de Juliana Guerrero: aceptó los cargos

Luis Carlos Gutiérrez Martínez se convirtió en una pieza clave para comprender las irregularidades en la institución de educación superior

Luis Carlos Gutiérrez Martínez está a la espera de que el acuerdo con la Fiscalía se oficialice - crédito Fiscalía
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La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio este jueves 20 de agosto de 2026 a Juliana Guerrero Jiménez y a Luis Carlos Gutiérrez por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, en un caso ligado a la presunta presentación de títulos académicos falsos para aspirar al viceministerio de Juventudes en el liquidado Ministerio de la Igualdad.

El ente acusador sostuvo que la investigación indica que Guerrero habría tenido pleno conocimiento de la presunta falsedad de los documentos académicos que anexó a su hoja de vida dentro del proceso de selección, en el que se presentó como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria.

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El presunto fraude procesal se habría configurado cuando los documentos se cargaron en la plataforma del trámite administrativo, ya que contaban con características que les daban apariencia de autenticidad y eso habría facilitado su uso.

En el caso de Gutiérrez, que para la época de los hechos se desempeñaba como secretario general de la Fundación Universitaria San José, la Fiscalía determinó que “consignó hechos falsos en documentos auténticos al certificar que Juliana Guerrero había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados, pese a que no había presentado las pruebas saber Pro requeridas por el Icfes para el grado profesional”.

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Sobre este último, se conoció que habría llegado a un entendimiento con el órgano investigativo, La fiscal delegada Jessica Montealegre Villaquirá pidió ante un juez de circuito en Bogotá que se revise y avale el pacto preliminar firmado con Luis Carlos Gutiérrez Martínez, solicitando “la validación” del documento para que “se verifique la legalidad de este preacuerdo”.

El exsecretario general de la Fundación San José Luis Carlos Gutiérrez Martínez aseguró que el ayudar a Juliana Guerrero fue una decisión personal y que no involucró a terceros - crédito Diego Cuevas y San José Fundación de Educación Superior/Facebook
El exsecretario general de la Fundación Universitaria San José llegó a un preacuerdo en el proceso por los títulos falsos de Juliana Guerrero - crédito Diego Cuevas y San José Fundación de Educación Superior/Facebook

Montealegre Villaquirá también explicó que, antes de la audiencia, acreditó su calidad de servidora pública ante el despacho. “Con antelación a la presente diligencia, remití a su secretaría mi carné de funcionario de la Fiscalía General de la Nación para acreditarme en la presente diligencia”, dijo.

Sobre el trámite del acuerdo, la fiscal señaló que envió previamente el documento al juzgado: “Con antelación a esta audiencia remití el acta de preacuerdo suscrita con el señor Luis Carlos Gutiérrez Martínez”.

La Fiscalía sostuvo que, en la negociación, Gutiérrez Martínez, por medio de su defensa, reconoció haber abusado de su cargo e ingresar de manera ilícita al sistema de la institución para “autorizar la expedición de dos diplomas académicos falsos, de profesional en contaduría pública y de tecnóloga en gestión contable y tributaria, más los dos actos degradados correspondientes, todos los documentos con fecha del primero de julio de 2025”.

El acta agregó que con esas acciones “se hizo constar que Juliana Andrea Guerrero Jiménez había cumplido con la totalidad de los requisitos académicos y legales para la obtención de los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, cuando en realidad las circunstancias no correspondían a la verdad”.

Cabe recordar que la emisión de esos títulos fue clave para que Guerrero Jiménez buscara el cargo de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad. Por ello, el texto señala que ella subió al Departamento Administrativo de la Función Pública una segunda hoja de vida para cumplir los requisitos y que, pocos días después, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) publicó su nombre como aspirante, pero el nombramiento se cayó por irregularidades, contradicciones, denuncias y demandas por la emisión de los documentos.

Juliana Guerrero negó reuniones con contratistas o empresarios y rechazó haber recibido comisiones o beneficios por supuestas gestiones de contratación pública - crédito @soy_juliana_g/instagram
El exsecretario general de la Fundación Universitaria San José llegó a un preacuerdo en el proceso por los títulos falsos de Juliana Guerrero - crédito @soy_juliana_g/instagram

En medio del escándalo, la directiva de la Fundación Universitaria ordenó el 22 de septiembre de 2025 la destitución inmediata del secretario general. El apoderado de la institución afirmó que Gutiérrez Martínez colaboró “desde el primer minuto” y entregó información sobre “vacíos” en el sistema informático que permitieron emitir los títulos fraudulentos.

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