Cerrada la vía entre Medellín e Ituango por presunta presencia de explosivos y una bandera alusiva a las disidencias de las Farc

Cierre de vía Ituango-Medellín por presencia de explosivos - crédito @corpades/X

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La vía que comunica Ituango con Medellín seguía cerrada este martes en la vereda Agua Linda por la presunta presencia de un artefacto explosivo y una bandera alusiva a las Farc.

El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón dijo: “Antioqueños, a esta hora permanece cerrada la vía que comunica a Ituango con Medellín, vereda Agua Linda, por la presencia de un artefacto explosivo y una bandera alusiva a las Farc”.

En el corredor, el Ejército Nacional y la Policía permanecen en el lugar y realizan procedimientos técnicos para “neutralizar la amenaza y restablecer la movilidad de manera segura”, sin que hasta el momento se haya informado un tiempo estimado para la reapertura.

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El brigadier general Eduardo Arias Rojas, comandante de la Séptima División, explicó a Caracol Radio cómo operan los responsables en la zona: “Ya sabemos el modus operandi: pueden ser trampas colocadas por ellos mismos, un cilindro como trampa, pero los explosivos en otro punto”.

Gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, informó del cierre de una vía del departamento por presencia de un explosivo - crédito @AndresJRendonC/X

Según el oficial, el objetivo sería afectar la presión operativa en el norte del departamento. “En este caso sabemos que lo que quieren es bajar la presión que se le tiene a la estructura 36 allá sobre Briceño, y lo mismo, porque saben que sigue esa área para poder contrarrestar todo el accionar delictivo de los grupos armados generales, sean disidencias de Farc o sean del Clan del Golfo”, afirmó Arias Rojas en la entrevista con el medio radial.

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Rendón atribuyó la presencia de esas organizaciones armadas a la actividad en el sector y señaló: “En este sector delinquen los frentes 18 y 36 de las Farc, además de la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo”.

En un mensaje dirigido al Ejecutivo entrante, el gobernador pidió endurecer la respuesta del Estado: “Al nuevo Gobierno Nacional le pedimos combatir con toda la determinación a estas estructuras criminales. Que nuestra Fuerza Pública tenga las capacidades, el respaldo y las órdenes claras para perseguirlas, capturar a sus cabecillas y llevarlos ante la justicia”.

Reportan hallazgo de cilindro que estaría cargado con explosivos en carretera de Antioquia

créditos Noticias del Norte. San Pedro de los Milagros / Facebook | Ituango Antioquia IA / Facebook+

La aparición de un artefacto explosivo en la carretera que une Ituango con Medellín paralizó de inmediato la circulación de vehículos y transporte público en la región. El hallazgo, confirmado por las autoridades a Infobae Colombia, involucró “un cilindro de gas propano de 40 libras, pintado con los colores amarillo, azul y rojo”, según la descripción oficial.

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Los primeros reportes indican que la comunidad local alertó sobre la presencia del objeto minutos antes de las 5:00 a. m., concretamente en jurisdicción de la vereda Villa Linda. Ante la amenaza, el Ejército y la Policía Nacional ordenaron la interrupción total de la ruta intermunicipal de la empresa Coonorte y recomendaron a los habitantes regresar al casco urbano.

El operativo de seguridad se activó de inmediato, coordinándose entre la Base Militar Urbana de Ituango y unidades del Ejército. “El personal militar, al percatarse de la situación, acordonaron el área, la aseguraron, y apenas amaneció iniciaron las labores, primero de verificación, ya que se debe comprobar si el artefacto contiene explosivos, además se debe verificar los alrededores, también para que no haya otros explosivos sembrados”, detalló Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia.

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Minutos antes de las 5:00 del viernes 7 de agosto pobladores de la zona alertaron del hallazgo a las autoridades en Antioquia - crédito Ituango Antioquia IA / Facebook

La suspensión del tránsito se mantuvo mientras equipos especializados en explosivos de la Cuarta Brigada desarrollaban los procedimientos de inspección. El objetivo era descartar la presencia de material explosivo dentro del cilindro y garantizar la seguridad en todo el perímetro.

Como parte de la respuesta, las autoridades informaron que el plan de defensa se extendió a la protección de instalaciones cercanas y se reforzó el análisis con expertos en el terreno. La investigación inicial apunta a que la instalación del artefacto podría estar vinculada a actividades de grupos armados ilegales.

Entre las hipótesis principales se evalúa la posible participación del Clan del Golfo, la subestructura Luis Hernando Rozo Bertel, y los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, liderados por Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y prevenir nuevos riesgos en la región.

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