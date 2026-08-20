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Jennifer Pedraza le envió fuerte mensaje a la directora del Icbf por instrucción de solo hablar de “niños” y no de “niñas” en documentos oficiales: “¿Usted conoce el Código de Infancia y Adolescencia?”

Carolina Restrepo Cañavera asumió la dirección general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y ya salió a hablar tras la primera polémica desde que llegó a ocupar el cargo: excluir la palabra “niña” del lenguaje institucional

créditos cortesía | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar / sitio web | @ICBFColombia/X
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La llegada de Carolina Restrepo Cañavera a la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) ha reavivado el debate sobre el lenguaje institucional y la participación infantil en Colombia.

En menos de un mes en el cargo, Restrepo ha enfrentado dos controversias públicas: la primera, por la decisión de retirar un mural con intervención del colectivo Resistencias Chiquitas de la sede principal en Bogotá; la segunda, por una directriz interna que, según denuncias, ordenó prescindir del término “niña” en las comunicaciones oficiales del ICBF.

Este último anuncio provocó la respuesta vehemente por parte de la senadora Jennifer Pedraza, que le hizo un recordatorio a la funcionaria del Gobierno de De la Espriella.

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“Directora @carorestrepocan, ¿usted conoce el Código de Infancia y Adolescencia? El art. 12 OBLIGA a reconocer las diferencias entre niñas y niños para garantizar equidad y derechos", inicia el mensaje de la congresista de Dignidad y Compromiso.

- crédito @JenniferPedraz/X
- crédito @JenniferPedraz/X

Al final de su mensaje vía X, la senadora cuestionó a la directora del Icbf de nuevo, y afirmó que con esta iniciativa de Restrepo es que “invisibilizar a 7 millones de niñas no es un ‘detalle’: es incumplir la ley. ¿O es que para usted las niñas no cuentan?”

El origen de la polémica sobre el lenguaje se remonta a una denuncia difundida por la representante a la Cámara Lourdes Mateus.

Según la congresista, la nueva administración del Icbf habría emitido una directriz interna que instruye a los funcionarios a utilizar únicamente los términos “niños y adolescentes”, omitiendo la referencia explícita a las niñas en documentos, comunicados y piezas institucionales.

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Mateus afirmó que la instrucción fue comunicada de manera simultánea por la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Dirección General del Icbf.

La denuncia generó inquietud en organizaciones sociales, colectivos feministas y defensores de los derechos de la infancia, quienes advirtieron sobre el riesgo de invisibilizar a las niñas en políticas y acciones públicas.

La directora Restrepo respondió a las críticas mediante un comunicado institucional, en el que puntualizó la misión del Icbf: “La protección integral de la niñez, la adolescencia y las familias de Colombia”.

- crédito @JenniferPedraz/X
- crédito @JenniferPedraz/X

A lo anterior, Restrepo añadió: “Cuando hablamos de niñez, hablamos de todos los niños y todas las niñas del país”.

Con estas declaraciones, la funcionaria buscó matizar la controversia y enfatizar que la misión de la entidad no excluye a ningún grupo de la infancia colombiana. Sin embargo, no desmintió explícitamente la existencia de la directriz, lo que dejó abierta la discusión sobre la política de lenguaje adoptada por la nueva administración.

Restrepo llegó al Icbf como parte de la promesa de “transformación profunda” anunciada por el presidente De la Espriella.

La abogada cuenta con más de treinta años de experiencia, excandidata al Senado por el Centro Democrático y antes cabeza de lista a la Cámara por Salvación Nacional, Restrepo asumió el cargo con el respaldo del nuevo gobierno y el objetivo de reorganizar la entidad.

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