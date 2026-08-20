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Odebrecht fue condenada a pagar multimillonaria multa por actos de corrupción vinculados a la concesión de la Ruta del Sol II

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la multinacional brasileña entregar a la Agencia Nacional de Infraestructura $3.693.000.000 por los perjuicios ocasionados

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a Odebrecht, empresa de construcción de Brasil, y a otras firmas vinculadas con la concesión de la Ruta del Sol II a indemnizar a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) por los daños causados por los hechos de corrupción que llevaron a la terminación anticipada del contrato. Este caso, que se remonta al escándalo que estalló en 2016, según el fallo, contaminó tanto la adjudicación del proyecto como sus modificaciones posteriores.

La decisión ordenó pagar a la ANI más de $3.693.000.000 por los perjuicios ocasionados, limitados al valor del contrato de consultoría para estructurar el nuevo proyecto. El máximo órgano de la jurisdicción distribuyó esa reparación de manera proporcional, de acuerdo con el grado de participación de cada demandado en la conclusión que rodeó la concesión.

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El fallo estableció que el contrato de obra, que estaba en ejecución en el norte del país, tuvo que finalizar de manera abrupta después de que se conociera el escándalo que salpicó a la multinacional brasileña en 2016.

El tribunal atribuyó responsabilidad por la adjudicación y por cambios posteriores del contrato

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Franklin Pérez Camargo, concluyó que hubo actuaciones fraudulentas desplegadas por la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. en Liquidación, Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. en liquidación, Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S. liquidada, Constructora Norberto Odebrecht S.A. en liquidación y Gabriel Ignacio García Morales, exgerente del extinto Instituto Nacional de Concesiones.

“La responsabilidad establecida en este asunto es de carácter civil, por ello, la Sala determina que, a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Constructora Norberto Odebrecht S.A., Estudios y Proyectos del Sol S.A.S., y Gabriel Ignacio García Morales les asiste una responsabilidad proporcional en la producción del daño, puesto que cada uno de estos tuvieron un papel fundamental para la adjudicación del contrato y sus consiguientes modificaciones”.

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La decisión apunta a que esas actuaciones buscaron obtener la adjudicación del proyecto y favorecer modificaciones contractuales posteriores. Como la pretensión presentada por la entidad fue de reparación directa, el análisis del caso se hizo conforme al derecho civil.

El exmagistrado fue funcionario del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Aprovechó su posición para direccionar litigios - crédito Corte Suprema de Justicia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la multinacional brasileña entregar a la Agencia Nacional de Infraestructura $3.693.000.000 por los perjuicios ocasionados - crédito Corte Suprema de Justicia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dio por acreditados los actos de corrupción relacionados con dos momentos del proyecto: la adjudicación inicial y la modificación posterior de la obra. Para sustentar esa conclusión, citó los fallos judiciales dictados contra Gabriel Ignacio García Morales por el movimiento de sobornos millonarios para la adjudicación del contrato.

La corporación declaró responsables a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., Estudios y Proyectos del Sol S.A.S., Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Constructora Norberto Odebrecht S.A. y García Morales, al considerar que tuvieron una participación determinante en los hechos que produjeron el daño. En contraste, concluyó que no existían elementos para imputar responsabilidad a CSS Constructores.

La sentencia retoma la condena penal y la admisión de sobornos de García Morales

Desde que en 2017 se ordenó la terminación del contrato de la Ruta del Sol II, el Estado colombiano ha pagado más de $3,3 billones para recuperar la vía y terminarla - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia
Desde que en 2017 se ordenó la terminación del contrato de la Ruta del Sol II, el Estado colombiano ha pagado más de $3,3 billones para recuperar la vía y terminarla - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia

En 2017, Gabriel Ignacio García Morales, exdirector del Inco y exviceministro de Transporte, fue sentenciado a 62 meses de prisión después de aceptar, mediante un preacuerdo, su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho impropio.

En ese proceso reconoció haber recibido USD 65.000.000 de la constructora Odebrecht a cambio de la adjudicación del contrato de construcción de la Ruta del Sol II. También admitió haber movido influencias en el Congreso y con varios empresarios para que el proyecto vial quedara en manos del consorcio integrado en su mayor porcentaje por la empresa brasileña.

Ese mismo preacuerdo incluyó el compromiso de García Morales de servir como testigo en distintos procesos penales contra funcionarios y dirigentes políticos que habrían recibido sobornos como promesa remuneratoria para favorecer con contratos a la multinacional.

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