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Plaza Sésamo se unió a la niñez afectada por el terremoto en Colombia: “Estamos con ustedes”

La iniciativa reunió guías en español para familias y personal de apoyo, con herramientas para reducir el impacto psicológico y recuperar la sensación de protección, pensadas para usarse en hogares, refugios y espacios comunitarios

La propuesta incluye piezas para ver en casa y materiales compartibles por WhatsApp o para proyectar en colegios y refugios, junto con afiches de prevención y orientaciones para cuidadores y voluntariado - crédito @PlazaSesamo/X

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Tras el terremoto de 7,4 en Colombia, Plaza Sésamo difundió una serie de recursos gratuitos en español para ayudar a niñas, niños y cuidadores a enfrentar el impacto emocional de la emergencia, con una guía que busca recuperar la sensación de seguridad y materiales pensados para usar en casa, en albergues y en espacios comunitarios.

Los contenidos no se limitan a un mensaje de apoyo. La organización reunió afiches de seguridad, guías familiares, material para voluntarios y siete videos para ver en familia, además de una lista de reproducción en YouTube para compartir por WhatsApp o proyectar en colegios, albergues y jornadas comunitarias.

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A través de su cuenta de X en Colombia, el programa infantil publicó el mensaje “Colombia, estamos con ustedes” junto a corazones con los colores de la bandera nacional. También recordó que, después de una emergencia, los niños “sienten todo tipo de emociones, especialmente en momentos como este, aunque aún no sepan cómo expresarlas”.

La guía de Plaza Sésamo reúne afiches de seguridad, guías familiares, material para voluntarios, siete videos y una lista de reproducción para usar en casas, albergues y colegios - crédito @PlazaSesamo/X
La guía de Plaza Sésamo reúne afiches de seguridad, guías familiares, material para voluntarios, siete videos y una lista de reproducción para usar en casas, albergues y colegios - crédito @PlazaSesamo/X

Según el comunicado de Sesame Workshop, la organización detrás de Plaza Sésamo desarrolló estos recursos durante más de una década junto con aliados como Unicef y Pseg Foundation. La guía reúne materiales en español para familias afectadas por el reciente sismo, con propuestas listas para difundir también en redes sociales.

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Entre los recursos de seguridad y preparación figura un afiche imprimible para niñas y niños desde un año con la consigna “agáchate, cúbrete y agárrate”. También aparece un artículo para padres y cuidadores sobre cómo proteger a los niños durante un terremoto y una guía interactiva para familias con menores de 1 a 7 años para armar un plan y un kit de emergencia.

Entre los recursos de seguridad figura un afiche para niñas y niños desde un año con la consigna “agáchate, cúbrete y agárrate” y una guía para armar un plan y un kit de emergencia - crédito Plaza Sésamo
Entre los recursos de seguridad figura un afiche para niñas y niños desde un año con la consigna “agáchate, cúbrete y agárrate” y una guía para armar un plan y un kit de emergencia - crédito Plaza Sésamo

En el bloque de recuperación emocional, Plaza Sésamo incluyó la guía interactiva “Siempre unidos – Terremotos”, explicaciones sencillas para hablar de lo ocurrido, actividades para calmar emociones intensas, información sobre ayudantes de la comunidad y recordatorios para que los adultos también se cuiden.

El material para voluntarios y personal en terreno propone actividades de juego con pocos elementos, formas de consolar a los niños y pautas de autocuidado para quienes los acompañan.

Después de un terremoto, volver a sentirse seguro puede tomar tiempo tanto para niñas y niños como para adultos. Por eso los materiales apuntan a ofrecer herramientas concretas de acompañamiento cercano, con momentos de conexión, cuidado y consuelo como parte del proceso de recuperación.

Louie pidió a los adultos que se cuiden para poder acompañar a los niños

El documento sugiere explicar lo ocurrido con calma y palabras sencillas, responder preguntas aunque no haya todas las respuestas y sostener rutinas, además de buscar apoyo si las reacciones persisten y afectan la vida diaria - crédito Plaza Sésamo/YouTube

El mensaje fue reforzado con un video protagonizado por Louie, el papá de Elmo. Allí se dirige a madres, padres y cuidadores para recordarles que el autocuidado también forma parte de la respuesta a una emergencia.

Louie lo expresó así: “Tras una emergencia, es natural centrarse en las necesidades de la familia, pero es importante cuidarse uno mismo también. Los pequeños aprenden valiosas lecciones al ver cómo te cuidas. Sí, tú. Recuerda beber agua y tomar descansos. Hablar con alguien de confianza puede marcar una gran diferencia”.

En el mismo mensaje añadió: “Apóyate en la gente de tu comunidad o si estás con desconocidos, preséntate. Y lo más importante, ten paciencia contigo mismo. Está bien cometer errores y sanar lleva tiempo. Lo estás haciendo maravillosamente”.

Esa recomendación coincide con otra parte de la guía: los adultos pueden ayudar más cuando explican lo ocurrido con sinceridad, calma y palabras sencillas, responden preguntas aunque no tengan todas las respuestas y sostienen rutinas básicas como horarios de comida o un cuento antes de dormir. El material también aconseja evitar la exposición repetida de los menores a imágenes de daños o escenas de la emergencia.

La guía enumera reacciones esperables en los niños después del sismo

Sesame Workshop desarrolló estos materiales sobre terremotos durante más de una década junto con aliados como Unicef y Pseg Foundation - crédito Plaza Sésamo
Entre los recursos de seguridad figura un afiche para niñas y niños desde un año con la consigna “agáchate, cúbrete y agárrate” y una guía para armar un plan y un kit de emergencia - crédito Plaza Sésamo

Plaza Sésamo señaló que, tras un terremoto, es normal que los niños tengan miedo, busquen más a sus cuidadores, duerman peor, hagan más berrinches o retomen conductas ya superadas como chuparse el dedo o mojar la cama. La recomendación es responder con paciencia, cariño y comprensión, además de ayudarlos a nombrar lo que sienten.

El material sugiere usar el dibujo, el juego, el movimiento o la conversación como formas de expresión cuando todavía no pueden explicar sus emociones con palabras. Si esos cambios persisten durante mucho tiempo o interfieren con la vida cotidiana, la guía indica que puede ser necesario buscar apoyo adicional.

La publicación también invita a hablar con los niños sobre las personas que ayudan después de una emergencia: paramédicos, médicos, enfermeras, técnicos de servicios públicos, electricistas, voluntarios y vecinos. Identificar a esos referentes puede ayudar a reconstruir la idea de que hay una comunidad trabajando para protegerlos y recuperar lo que fue afectado.

Los materiales gratuitos de Plaza Sésamo incluyen guías, videos y recursos imprimibles disponibles en línea, entre ellos contenidos sobre preparación básica, recuperación después de terremotos y mensajes para familias que atraviesan efectos de largo plazo tras una emergencia.

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