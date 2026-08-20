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Levantarán el toque de queda en Manizales confirmó la Alcaldía: la medida había sido impuesta luego del terremoto del 10 de agosto

Aunque la movilidad se normaliza, la alerta no se ha desactivado totalmente. Los operativos institucionales siguen activos para atender las consecuencias del sismo y ofrecer apoyo a quienes lo necesitan

Una ilustración con estilo acuarela muestra edificios derrumbados, personas entre escombros y una señal de prohibición de paso que simboliza el toque de queda tras un terremoto en Colombia - crédito
Una ilustración con estilo acuarela muestra edificios derrumbados, personas entre escombros y una señal de prohibición de paso que simboliza el toque de queda tras un terremoto en Colombia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Alcaldía de Manizales dispuso el levantamiento del toque de queda, permitiendo la circulación habitual de la población durante la madrugada. Esta medida, implementada tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, dejó de regir desde la medianoche, aunque se mantienen los esfuerzos de atención y recuperación en distintos sectores de la ciudad.

A partir de este ajuste, la comunidad puede desplazarse libremente entre las 12:00 a. m. y las 5:00 a. m. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía mantener la precaución, especialmente en zonas donde siguen las evaluaciones y apoyos a los afectados. El acompañamiento a las familias damnificadas continúa siendo prioridad, con equipos de emergencia presentes en los barrios más impactados.

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Recomendaciones y trabajo institucional

La administración municipal instó a consultar solo información de fuentes oficiales y a reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades. También recordó a los habitantes que el cumplimiento de las indicaciones facilitó la labor de los equipos de respuesta.

Aunque la movilidad se normaliza, la alerta no se ha desactivado totalmente. Los operativos institucionales siguen activos para atender las consecuencias del sismo y ofrecer apoyo a quienes lo necesitan.

La Alcaldía de Manizales dispuso el levantamiento del toque de queda, permitiendo la circulación habitual de la población durante la madrugada. Esta medida, implementada tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, dejó de regir desde la medianoche, aunque se mantienen los esfuerzos de atención y recuperación en distintos sectores de la ciudad - crédito Santiago Álvarez/colprensa/dpa
La Alcaldía de Manizales dispuso el levantamiento del toque de queda, permitiendo la circulación habitual de la población durante la madrugada. Esta medida, implementada tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, dejó de regir desde la medianoche, aunque se mantienen los esfuerzos de atención y recuperación en distintos sectores de la ciudad - crédito Santiago Álvarez/colprensa/dpa

Asointermedias informó que más de 700 toneladas de ayudas se han movilizado

La emergencia causada por el reciente terremoto en Colombia ha generado una movilización sin precedentes en distintas regiones del país. Las autoridades locales y la población han tenido que actuar ante una situación que afecta a cientos de municipios, según datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, dejando consecuencias humanas y materiales de gran escala.

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La respuesta ante este fenómeno incluyó la puesta en marcha de operativos conjuntos entre alcaldías y organizaciones, quienes organizaron la distribución de más de 700 toneladas de insumos básicos como alimentos, colchones y productos de higiene.

Esta ayuda, destinada a los hogares más perjudicados, fue coordinada principalmente por la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias, que precisó la magnitud del impacto en esas localidades: decenas de víctimas mortales, centenares de heridos, cerca de 5.000 viviendas con daños y la afectación de escuelas y familias enteras.

Asointermedias lidera centros de acopio de ayudas para los necesitados por el terremoto
Asointermedias lidera centros de acopio de ayudas para los necesitados por el terremoto, que se concentran, en mayor número, en el Eje Cafetero, Chocó y Valle del Cauca - crédito suministrada a Infobae Colombia

El departamento del Valle del Cauca se posicionó como el más golpeado, tanto en número de fallecidos como en daños a la infraestructura. En Cali, la tragedia se reflejó en el colapso de viviendas, vías y edificios públicos, lo que obligó a la ciudad y otras localidades a declarar la calamidad pública para movilizar recursos de emergencia. En Istmina, segunda urbe en importancia dentro de Chocó, se decretó la urgencia manifiesta, de acuerdo con la gobernadora Nubia Carolina Córdoba, debido a la gravedad de la situación y la vulnerabilidad de la región.

Ante la magnitud del desastre, la población civil respondió con campañas de solidaridad en las principales ciudades. Los ciudadanos se sumaron a la recolección de víveres y agua potable, dirigidos especialmente hacia el Eje Cafetero, Chocó y el Valle del Cauca, zonas que han sufrido pérdidas humanas y materiales considerables.

En respuesta directa a la pregunta sobre el alcance del terremoto, las cifras oficiales reportan un saldo de cientos de fallecidos y miles de heridos, además de amplias afectaciones en viviendas e infraestructura. La emergencia ha provocado la declaración de calamidad pública en varias regiones y ha activado una extensa red de ayuda tanto estatal como comunitaria.

Voluntarios clasifican ayuda destinada a los afectados por el terremoto en el departamento del Chocó, el martes 18 de agosto de 2026, en Bogotá, Colombia - crédito Fernando Vergara/AP
Voluntarios clasifican ayuda destinada a los afectados por el terremoto en el departamento del Chocó, el martes 18 de agosto de 2026, en Bogotá, Colombia - crédito Fernando Vergara/AP

El impacto del terremoto evidencia no solo la magnitud del desastre natural, sino también la capacidad organizativa y el compromiso social desplegados en Colombia para hacer frente a la crisis.

La situación actual refleja un escenario de reconstrucción y vigilancia, en el que la colaboración entre autoridades, instituciones y ciudadanía resulta fundamental para continuar superando los desafíos derivados del terremoto.

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