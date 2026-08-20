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Gustavo Bolívar cuestionó intención de Abelardo de la Espriella de retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional: “Sus promesas de destripación”

El exsenador advirtió que la posible salida de la CPI puede estar motivada por el deseo de evitar el escrutinio internacional tras promesas presidenciales de confrontación política

Gustavo Bolívar critica discurso oficialista y teme retrocesos en la vigilancia de derechos humanos - crédito @GustavoBolivar/X

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El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, publicó un video en la red social X en el que analizó, junto al exvicecanciller Jorge Rojas, las implicaciones sobre el posible retiro de Colombia de la Corte Penal Internacional y del Estatuto de Roma por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella.

Según Bolívar, la decisión estaría vinculada a las promesas formuladas por el presidente durante su campaña, especialmente aquellas dirigidas a sectores adversos al petrismo.

En la grabación, Bolívar citó una de las declaraciones recientes de De la Espriella, donde el actual jefe de Estado señaló: “No me interesa convencer petristas, son enemigos de la República y hay que tratarlos como tal, vencerlos de todas las formas y desde todos los frentes”.

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Para el exsenador, este tipo de discurso resulta preocupante en el contexto de la salida de organismos internacionales de justicia, ya que podría limitar la vigilancia externa sobre el respeto a los derechos humanos en el país.

Gustavo Bolívar cuestionó salida de Colombia de la Corte Penal Internacional y advirtió riesgos en derechos humanos - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar cuestionó salida de Colombia de la Corte Penal Internacional y advirtió riesgos en derechos humanos - crédito @GustavoBolivar/X

“Nos preguntamos si este anuncio del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella de salir de la Corte Penal Internacional y del Estatuto de Roma no tiene que ver con sus promesas hechas en campaña”, planteó Bolívar en su intervención.

Por su parte, Jorge Rojas explicó que el retiro de la Corte Penal Internacional no tendría efectos inmediatos para Colombia: “El retiro de la Corte Penal Internacional no va a ocurrir antes de un año después de notificado el secretario general de Naciones Unidas”, precisó.

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Rojas señaló además que, aunque la desvinculación se concrete, los procesos iniciados antes de la notificación mantendrán su vigencia: “En cualquier circunstancia, los procesos que ya podrían adelantarse a partir de la corte siguen vigentes así se retire Colombia”.

Bolívar agregó que la medida podría estar motivada por la intención de evitar el escrutinio internacional sobre posibles excesos o violaciones de derechos: “Si lo que pretenden también es que sus promesas de destripación no tengan el examen de un juez internacional, sino los de siempre, los de Colombia, que desafortunadamente a veces terminan politizados o cooptados”, manifestó.

Esta reflexión apunta a la preocupación por la independencia judicial y la capacidad de las instituciones nacionales para garantizar justicia en casos sensibles.

Gustavo Bolívar
Gustavo Bolívar vincula decisión del Gobierno sobre la CPI con promesas de campaña de De la Espriella - crédito Presidencia de la República - Colombia/YouTube

El exvicecanciller Rojas calificó la decisión como un “pésimo mensaje para los derechos humanos, para el derecho internacional humanitario y para el derecho internacional en general”, al advertir sobre sus posibles consecuencias.

Según Rojas, apartar a Colombia de los sistemas internacionales de justicia implica alejar al país de los estándares globales: “Sacar a Colombia de un mundo basado en reglas y en normas y lanzarnos a lo que ha sido el modelo de Israel de intervención y de violación de derechos humanos en el mundo”, expresó.

Posible retiro de Colombia del Estatuto de Roma abriría periodo de transición con la CPI

Colombia podría estar próxima a iniciar su retiro de la Corte Penal Internacional (CPI) y a denunciar el Estatuto de Roma, acuerdo que formalizó la aceptación de la jurisdicción de este tribunal global.

La noticia, revelada por Caracol Radio el martes 18 de agosto, proviene de fuentes en La Haya que dan por hecho el proceso, aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de la Presidencia ni de la Cancillería que confirme la decisión.

Ilustración en acuarela de Abelardo de la Espriella en traje, la silueta de Colombia dividida y el logotipo de la Corte Penal Internacional.
Gobierno de Abelardo de la Espriella estudia denuncia del Estatuto de Roma, pero la Corte mantendría jurisdicción durante un año - crédito Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento para abandonar el Estatuto de Roma no es inmediato. El tratado establece que la notificación de denuncia debe remitirse por escrito al secretario general de Naciones Unidas, tras lo cual el retiro solo se hará efectivo al cumplirse un año de esa comunicación. Así, aun si el gobierno de Abelardo de la Espriella formaliza el trámite, persistirá un periodo de transición donde Colombia continuará bajo la jurisdicción de la CPI.

Durante ese lapso, la Corte aún podría abrir investigaciones sobre hechos ocurridos en territorio colombiano, según fuentes diplomáticas. Además, las obligaciones asumidas por Colombia como Estado Parte seguirán vigentes hasta el retiro definitivo, sin que la denuncia suprima automáticamente la competencia sobre situaciones previas.

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