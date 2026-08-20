Abelardo de la Espriella compartió sentido mensaje por el cumpleaños número 15 de su hija Lucía: “No hay fiesta que pueda compararse con la grandeza de un gesto así”

Abelardo De La Espriella, acompañado por su esposa Ana Lucía Pineda y su familia, asiste a su investidura como presidente de Colombia en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 2026 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

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El presidente Abelardo de la Espriella publicó un mensaje por los 15 años de su hija Lucía y contó que la adolescente decidió cancelar su fiesta de quince tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia.

En su cuenta de X, el mandatario le dijo: “Este cumpleaños será inolvidable por una razón muy especial. Después de visitar las zonas afectadas y conocer de cerca el dolor de tantas familias colombianas, decidiste cancelar la celebración de tus 15 años para dedicar tus esfuerzos a quienes hoy más lo necesitan”.

En el mismo texto, De la Espriella describió que la joven se sumó a tareas de asistencia junto a su grupo de amigos y con apoyo institucional. “Durante estos días te he visto, junto a tus amigos y desde la Fundación de la Primera Dama, organizar ayudas, acompañar a las familias y entregar tu tiempo con generosidad y amor”, escribió.

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El presidente también enfatizó en la decisión como una respuesta directa a la emergencia en las zonas afectadas por el sismo. “No hay fiesta que pueda compararse con la grandeza de un gesto así”, sostuvo en la publicación.

En el mensaje, el jefe de Estado dedicó varias líneas a su hija por su cumpleaños y por la elección de priorizar la ayuda. “¡Felices 15 años, hijita mía! Hoy celebro tu vida, la mujer noble y sensible en la que te estás convirtiendo y ese corazón inmenso que me llena de orgullo como padre”, señaló.

Hacia el final, agregó una referencia religiosa y reiteró su orgullo por la adolescente: “Hija, que Dios te bendiga siempre, conserve intacta la nobleza de tu corazón y te permita seguir siendo luz para quienes te rodeamos. ¡Felices 15 años, mi mujercita hermosa! Te amo y me siento profundamente orgulloso de ti”.

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El presidente Abelardo de la Espriella publicó un mensaje por los 15 años de su hija Lucía y contó que la adolescente decidió cancelar su fiesta de quince tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Hija de De la Espriella se sumó a la recolección de ayuda humanitaria

La decisión del Gobierno nacional de declarar emergencia económica tras el terremoto de magnitud 7,4 en Chocó también ha impulsado iniciativas ciudadanas de apoyo humanitario en distintos puntos del país.

El movimiento Colombia un Solo Corazón, coordinado por la primera dama Ana Lucía Pineda, estableció centros de acopio en varias ciudades y municipios para recibir insumos y canalizar donaciones hacia las zonas más afectadas.

La hija del presidente, Lucía de la Espriella, se integró como voluntaria en una de estas jornadas, participando junto a sus amigos en la recolección de ayuda en uno de los centros habilitados. Su colaboración quedó registrada en un video difundido por el propio mandatario en su cuenta alterna de X.

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La emergencia económica fue anunciada para proporcionar al Estado mecanismos que permitan atender de manera rápida y eficiente las necesidades de las víctimas y avanzar en la reconstrucción de infraestructuras derrumbadas o dañadas.

Lucía y sus amigos están recibiendo ayuda humanitaria en un centro de acopio - crédito @DELAESPRIELLAE/X

El terremoto del 10 de agosto de 2026 dejó afectados no solo en Chocó, sino también en otros 14 departamentos, lo que motivó a múltiples sectores a sumarse a la cadena de solidaridad.

En palabras del presidente Abelardo de la Espriella, “Mi hija Lucía y sus amigos también se han unido a esta gran cadena de solidaridad, organizando ayudas para las familias que más lo necesitan en este momento ¡Gracias, amore, y gracias a cada joven que está poniendo su corazón al servicio de los demás!”

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Los centros de recolección están ubicados en ciudades como Pereira, El Copey, Chía, Quibdó, Cáqueza, Sincelejo, Acacías, Florencia, Granada, Pacho, Mocoa, Bosconia, San Diego, Pasto, Ibagué, Cali, Yumbo y Bogotá, permitiendo que la ayuda llegue rápidamente a los lugares con mayores desafíos humanitarios.

La primera dama, desde su cuenta de Instagram, resaltó la importancia de cada aporte: “Seguimos sumando esfuerzos. Gracias a la solidaridad de tantos colombianos, hoy abrimos nuevos puntos de acopio para seguir recolectando ayudas humanitarias para las familias afectadas por el sismo en Chocó, Pereira, Manizales y Cali. Cada donación cuenta. Ropa, alimentos no perecederos, agua, elementos de aseo y todo lo que pueda aliviar la emergencia es bienvenido”.

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La hija del presidente Abelardo de la Espriella está contribuyendo como voluntaria en las acciones solidarias lideradas por su mamá, Ana Lucía Pineda, en favor de las personas afectadas por el terremoto en Colombia - crédito @DELAESPRIELLAE/X

Quienes desean colaborar pueden llevar donaciones como ropa, alimentos, agua y productos de aseo, insumos que se consideran prioritarios para quienes perdieron todo tras el sismo o se encuentran en situación de vulnerabilidad.