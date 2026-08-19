Siguen apareciendo zorros en zona residencial en el norte de Bogotá: CAR anunció la instalación de cámaras trampa en los Cerros Orientales

La CAR concluyó que no hay pruebas de incendios, tala ilegal, sequía ni otros impactos humanos que expliquen el desplazamiento de zorros hacia Bogotá - crédito CAR

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La aparición de zorros en Usaquén, en el norte de Bogotá, llevó a la CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) a inspeccionar los Cerros Orientales.

De esta manera, la entidad anunció la instalación de cámaras trampa, después de concluir que no hay pruebas de incendios, tala ilegal, sequía ni otros impactos humanos que expliquen un desplazamiento forzado de los animales hacia sectores residenciales.

La autoridad ambiental sostuvo que los avistamientos en áreas urbanas se volvieron más frecuentes desde la pandemia y vinculó ese cambio con la disponibilidad de alimento en residuos orgánicos y restos de comida dejados en el espacio público o expuestos durante los días de recolección de basura.

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Ese acceso constante habría favorecido que algunos ejemplares se habituaran a buscar comida cerca de las viviendas.

Según la CAR, profesionales de la Dirección de Biodiversidad hicieron recorridos y visitas de campo en las zonas aledañas al conjunto residencial donde fueron vistos los animales, con especial atención a los sectores de los Cerros Orientales bajo su jurisdicción.

Durante esas inspecciones evaluaron el estado de conservación de los ecosistemas y revisaron si existían factores ambientales que estuvieran empujando a los zorros hacia la ciudad.

La autoridad ambiental no halló señales de deterioro que expliquen la llegada de los animales

La entidad indicó que, por ahora, no encontró evidencias de afectaciones que permitan atribuir los avistamientos a una alteración grave del entorno natural. La ausencia de incendios forestales, de tala ilegal y de daños relevantes por sequía fue uno de los principales resultados de la revisión de campo.

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Ese punto responde a la pregunta central que abrió la inquietud vecinal: los zorros no estarían llegando a la ciudad por una emergencia ambiental detectada en los cerros, sino por la facilidad para encontrar alimento en zonas urbanas. De acuerdo con la información recopilada por la CAR y la Secretaría Distrital de Ambiente, ese patrón se hizo más visible a partir de la pandemia.

Magdala Iregui, directora técnica de Biodiversidad de la CAR, explicó que la presencia de estos animales cerca de la ciudad no debe asumirse como una amenaza, sino como una señal de la necesidad de mejorar la convivencia con la fauna silvestre. También señaló que cumplen una función en el equilibrio de los ecosistemas y que su acercamiento a barrios y conjuntos está asociado, “en gran medida, con la disponibilidad de alimento que encuentran por prácticas inadecuadas en el manejo de residuos”.

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La corporación precisó además que el punto exacto del reciente avistamiento está dentro de la jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente. Por eso mantiene coordinación con esa entidad para hacer seguimiento conjunto a la situación.

Instalarán cámaras trampa para seguir los corredores de tránsito en los cerros

Como parte de las medidas de monitoreo, la autoridad anunció la instalación de nuevas cámaras trampa en puntos estratégicos de los Cerros Orientales que podrían estar siendo usados como corredores de tránsito por los zorros.

La intención es reunir información sobre sus desplazamientos, identificar patrones de movimiento y ampliar el conocimiento técnico sobre la especie.

La CAR considera que la presencia de fauna silvestre en los cerros y en sus áreas de influencia es un indicador del valor ecológico de ese ecosistema. Al mismo tiempo, advirtió que la expansión urbana ha incrementado los puntos de contacto entre los animales y las comunidades.

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Frente a nuevos encuentros con estos ejemplares, la recomendación oficial es no tener contacto directo, no alimentarlos y no dejar restos de comida o residuos expuestos en sitios a los que puedan acceder. También pidió disponer correctamente las basuras y respetar los horarios de recolección para reducir los atractivos que acercan a los animales a las viviendas.

Iregui añadió que, si una persona encuentra un ejemplar herido, atrapado, desorientado o en una situación que represente riesgo para su bienestar o para la comunidad, no debe manipularlo ni intentar capturarlo. En esos casos, indicó que debe reportarlo a la Línea de Atención de Fauna de la CAR: 316 524 4031.

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