Colombia vs. Perú - partido amistoso en vivo HOY: siga aquí el último encuentro de la Tricolor en la fecha FIFA

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra su similar de Perú, en el tercer y último partido programado en la fecha FIFA de septiembre-octubre, la primera después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde la Tricolor avanzó hasta los octavos de final.
El duelo está programado para iniciar a las 6:45 p. m. (hora de Colombia) en el Nu Stadium del Inter Miami y aquí podrá seguir todas las incidencias del compromiso.
11:36 hsHoy
Ficha del partido
- Selección Colombia vs. Selección de Perú - Partido amistoso de la fecha FIFA septiembre-octubre
- Lugar: estadio Inter Miami - Miami, Estados Unidos.
- Fecha y hora: martes 6 de octubre- 6:45 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Gol Caracol y RCN Fútbol