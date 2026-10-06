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Colombia vs. Perú - partido amistoso en vivo HOY: siga aquí el último encuentro de la Tricolor en la fecha FIFA

La Amarilla dirigida por Néstor Lorenzo enfrentará en el estadio del Inter Miami al combinado Inca, luego de empatar contra México y perder contra Paraguay

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La selección Colombia se volvió a reunir luego de ser eliminada en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF
La selección Colombia se volvió a reunir luego de ser eliminada en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra su similar de Perú, en el tercer y último partido programado en la fecha FIFA de septiembre-octubre, la primera después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde la Tricolor avanzó hasta los octavos de final.

El duelo está programado para iniciar a las 6:45 p. m. (hora de Colombia) en el Nu Stadium del Inter Miami y aquí podrá seguir todas las incidencias del compromiso.

11:36 hsHoy

Ficha del partido

  • Selección Colombia vs. Selección de Perú - Partido amistoso de la fecha FIFA septiembre-octubre
  • Lugar: estadio Inter Miami - Miami, Estados Unidos.
  • Fecha y hora: martes 6 de octubre- 6:45 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Gol Caracol y RCN Fútbol

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