Colombia vs. Perú - partido amistoso en vivo HOY: siga aquí el último encuentro de la Tricolor en la fecha FIFA

La selección Colombia se volvió a reunir luego de ser eliminada en octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia contra su similar de Perú, en el tercer y último partido programado en la fecha FIFA de septiembre-octubre, la primera después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde la Tricolor avanzó hasta los octavos de final.

El duelo está programado para iniciar a las 6:45 p. m. (hora de Colombia) en el Nu Stadium del Inter Miami y aquí podrá seguir todas las incidencias del compromiso.