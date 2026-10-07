Colombia

La Cidh instó al Estado colombiano a garantizar los recursos para el funcionamiento de la JEP y la Unidad de Búsqueda para 2027

El organismo internacional advirtió que cualquier decisión sobre el presupuesto debe tener en cuenta su impacto en el cumplimiento de las obligaciones en materia de verdad, justicia, reparación, memoria y búsqueda de personas desaparecidas

Según la Cidh, de concretarse esa modificación, la JEP recibiría aproximadamente $254.000 millones menos de los recursos que requiere para atender sus necesidades operativas - crédito JEP y CIDH/página web
Según la Cidh, de concretarse esa modificación, la JEP recibiría aproximadamente $254.000 millones menos de los recursos que requiere para atender sus necesidades operativas - crédito JEP y CIDH/página web
Guardar

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) hizo un llamado al Estado colombiano para que garantice los recursos presupuestales necesarios para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd).

La petición fue realizada el martes 6 de octubre, en medio del trámite del Presupuesto General de la Nación para 2027, que ya fue aprobado en las comisiones económicas conjuntas del Congreso por un valor de $634,9 billones.

PUBLICIDAD

La Cidh señaló que ambas instituciones cumplen funciones relacionadas con la justicia transicional y la búsqueda de personas desaparecidas, por lo que deben contar con condiciones adecuadas para desarrollar sus mandatos. Según el organismo, esta garantía está vinculada con las obligaciones internacionales de Colombia en materia de memoria, verdad y justicia y con los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Desde la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016, la Cidh ha hecho seguimiento al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del que hacen parte la JEP y la Ubpd, junto con la Comisión de la Verdad. La comisión señaló que, desde entonces, ha reconocido avances de la JEP en el esclarecimiento de patrones de macrocriminalidad, la determinación de responsabilidades y la emisión de sus primeras sentencias y sanciones propias.

PUBLICIDAD

Sobre el impacto de los recortes

La JEP advirtió que la reducción presupuestal pondría en “grave riesgo” su funcionamiento y podría provocar el “inminente cierre e inoperancia” de sus sedes - crédito Leonardo Muñoz/EFE y JEP
La JEP advirtió que la reducción presupuestal pondría en “grave riesgo” su funcionamiento y podría provocar el “inminente cierre e inoperancia” de sus sedes - crédito Leonardo Muñoz/EFE y JEP

El 23 de septiembre, las comisiones terceras y cuartas del Congreso aprobaron en primer debate una propuesta para reasignar $170.000 millones del presupuesto de la JEP correspondiente a 2027.

La comisión indicó que, si la medida se concreta, la jurisdicción recibiría aproximadamente $254.000 millones menos de los recursos que requiere para atender sus necesidades operativas. Según la propia JEP, esta situación pondría en “grave riesgo” su funcionamiento y provocaría el “inminente cierre e inoperancia” de sus sedes.

La Cidh también señaló que una reducción de este alcance podría afectar el sistema de protección de víctimas, testigos e intervinientes, además de la implementación de las sanciones propias establecidas por la jurisdicción.

En el caso de la Ubpd, la comisión indicó que los recursos previstos para 2027 serían inferiores a las necesidades operativas de la entidad e incluso estarían por debajo de los asignados durante 2026. De acuerdo con la información entregada por la Unidad, esto podría comprometer “capacidades esenciales” para la búsqueda humanitaria de personas desaparecidas, entre ellas las acciones de búsqueda en vida, las prospecciones forenses, la toma de muestras biológicas y el despliegue territorial de sus equipos.

La Cidh agregó que esta situación también podría implicar el cierre de al menos la mitad de los laboratorios forenses de la Unidad de Búsqueda y limitar la participación de las víctimas en los procesos de búsqueda.

La petición de la Cidh

CIDH-DERECHOS-COLOMBIA
La Cidh recordó que, aunque los Estados pueden definir sus prioridades de gasto, las decisiones presupuestarias deben tomar en cuenta el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos - crédito Flickr

La Cidh reconoció que los Estados tienen margen para establecer sus políticas de gasto y definir prioridades presupuestarias. Sin embargo, recordó que esas decisiones deben considerar su impacto sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

En particular, sostuvo que la independencia de los órganos con funciones jurisdiccionales y el deber de investigar graves violaciones de derechos humanos y buscar a personas desaparecidas requieren recursos adecuados, suficientes y estables.

“La Comisión llama al Estado a considerar, en la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2027, la importancia de la JEP y UBPD para combatir la impunidad de hechos de extrema gravedad, esclarecer la verdad de lo ocurrido y contribuir a la consolidación de una paz estable y duradera”, señaló la Cidh.

La comisión pidió considerar la importancia de la JEP y la Ubpd en el esclarecimiento de la verdad, la lucha contra la impunidad y la consolidación de una paz estable y duradera - crédito JEP
La comisión pidió considerar la importancia de la JEP y la Ubpd en el esclarecimiento de la verdad, la lucha contra la impunidad y la consolidación de una paz estable y duradera - crédito JEP

El organismo también recordó que los mandatos de ambas entidades tienen carácter temporal y excepcional. Por ello, reiteró la importancia de que el debate presupuestal tenga en cuenta los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y las garantías de no repetición.

Temas Relacionados

CIDHJEPUnidad de BúsquedaPresupuesto 2027Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia venció 2-0 a Perú en partido amistoso, con goles de Velásquez y Arcila, quienes marcaron por primera vez con la Tricolor

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo cerró la fecha FIFA de septiembre y octubre del 2026, con un saldo de un empate, una derrota y una victoria

Colombia venció 2-0 a Perú en partido amistoso, con goles de Velásquez y Arcila, quienes marcaron por primera vez con la Tricolor

El dueño de Cúcuta Deportivo busca retirar a la Alcaldía el uso de la marca, mientras el equipo lucha por evitar el descenso tras golear 4-0 a Pereira

El club, que se encuentra en pelea por no descender, lleva años con muchos choques entre el directivo José Cadena, los aficionados y las autoridades locales

El dueño de Cúcuta Deportivo busca retirar a la Alcaldía el uso de la marca, mientras el equipo lucha por evitar el descenso tras golear 4-0 a Pereira

Estos son los 7 colegios de Colombia que llegaron a la categoría más alta del Ranking Col-Sapiens 2026-2027

La nueva edición del escalafón académico amplió a 892 el número de instituciones reconocidas y registró 319 colegios que mejoraron de categoría frente al listado anterior

Estos son los 7 colegios de Colombia que llegaron a la categoría más alta del Ranking Col-Sapiens 2026-2027

Tribunal ordenó al Inpec reintegrar a la subdirectora de la cárcel La Esperanza de Guaduas que denunció corrupción en la prisión

La decisión judicial concluyó que su salida del cargo estuvo relacionada con las denuncias que había presentado sobre presuntas irregularidades y acoso laboral dentro del penal

Tribunal ordenó al Inpec reintegrar a la subdirectora de la cárcel La Esperanza de Guaduas que denunció corrupción en la prisión

Consejo de Estado ordenó revisar las tarifas de energía en el Caribe: las pérdidas podrían impactar lo que pagan los usuarios

La decisión obliga al Ministerio de Minas y a la Creg a adelantar nuevos análisis sobre las fórmulas utilizadas para calcular el servicio. El proceso también contempla medidas sobre infraestructura, medición del consumo y control de conexiones ilegales

Consejo de Estado ordenó revisar las tarifas de energía en el Caribe: las pérdidas podrían impactar lo que pagan los usuarios
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Estrada recordó lo que hubo detrás de su separación de Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’

Alejandro Estrada recordó lo que hubo detrás de su separación de Nataly Umaña en ‘La casa de los famosos Colombia’

Shakira y Piqué: así salieron del juzgado en Barcelona tras su cita para acordar nuevo régimen de visitas de sus hijos

Blessd responde al escándalo con Mr. Stiven y Kris R: “No quiero saber de líos ni bandos”

Karina García confirmó la operación a la que se someterá después del nacimiento de su hijo: “Apenas tenga mi muchachito”

BTS superó a Karol G y Coldplay con el mayor aforo en la historia de El Campín: este es el listado de los más taquilleros

Deportes

La selección Colombia venció 2-0 a Perú con anotaciones de jugadores que marcaron por primera vez con la Tricolor: Velásquez y Arcila

La selección Colombia venció 2-0 a Perú con anotaciones de jugadores que marcaron por primera vez con la Tricolor: Velásquez y Arcila

El dueño de Cúcuta Deportivo busca retirar a la Alcaldía el uso de la marca, mientras el equipo lucha por evitar el descenso tras golear 4-0 a Pereira

Deportivo Independiente Medellín podría ser sancionado por la agresión a Daniel Torres durante el partido en Itagüí: este sería el castigo de la Dimayor

Deiver Machado explicó qué se necesita, según su visión, para mantenerse en la selección Colombia después de una primera convocatoria

El estadio Pascual Guerrero podría abrirse en su totalidad por primera vez desde el terremoto del 10 de agosto de 2026