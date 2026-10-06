Colombia

Karina García confirmó la operación a la que se someterá después del nacimiento de su hijo: “Apenas tenga mi muchachito”

La creadora de contenido habló sobre los síntomas que enfrentó durante la gestación y explicó por qué Baby K será su último hijo

Karina García habría dado pistas sobre un posible embarazo tras mensajes en redes sociales - crédito @karinagarciaoficiall / Instagram
Karina García reveló sus planes tras el nacimiento de Baby K - crédito @karinagarciaoficiall / Instagram
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La creadora de contenido colombiana Karina García contó que, tras el nacimiento de su hijo, planea someterse a una cirugía para no tener más embarazos.

La decisión forma parte de las reflexiones que compartió con sus seguidores durante la recta final de la gestación, un período que, según relató, estuvo marcado por síntomas físicos, dudas sobre el parto y cambios en su rutina.

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García, quien espera a su bebé junto al cantante Kris R, explicó que Baby K será su último hijo. No, mi amor, yo apenas tenga mi muchachito me voy a amarrar las trompas de Falopio”, expresó Karina García al hablar de su decisión de no tener más hijos.

Karina se refirió a la ligadura de trompas, un procedimiento quirúrgico de anticoncepción permanente. Consiste en cortar, sellar, bloquear o retirar las trompas de Falopio, los conductos que conectan los ovarios con el útero. De ese modo no quedaría embarazada de nuevo.

Entre los antojos del embarazo, Karina García mencionó la piña con sal y limón y la granadilla, fruta que dijo consumir hasta seis veces al día - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
La influenciadora explicó que planea realizarse una ligadura de trompas después del parto - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Por otro lado, Karina reveló que ya escogió el nombre del niño, aunque decidió mantenerlo en reserva hasta el nacimiento. Ambos acordaron que comenzara con la letra K, una referencia a las iniciales con las que son conocidos en redes sociales.

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La influenciadora publicó un video en el que reconstruyó algunos de los momentos que atravesó durante los nueve meses de embarazo. El contenido buscó mostrar aspectos que, a su juicio, suelen quedar fuera de las publicaciones habituales sobre la maternidad, como las molestias físicas, el cansancio y la incertidumbre ante la llegada del parto.

Según contó, los primeros meses fueron los más complejos. García afirmó que tuvo náuseas y vómitos frecuentes, hasta el punto de no poder retener lo que comía. Por la intensidad de esos síntomas, señaló que su médico consideró la posibilidad de un diagnóstico de hiperemesis gravídica, un cuadro asociado a vómitos persistentes durante el embarazo.

Karina relató los síntomas físicos que tuvo durante los nueve meses de gestación - crédito karinagarciaoficiall/Inatagram
Karina relató los síntomas físicos que tuvo durante los nueve meses de gestación - crédito karinagarciaoficiall/Inatagram

Los síntomas que Karina García relató durante el embarazo

Además de las náuseas, Karina García aseguró que enfrentó inflamación y sangrado en las encías, infecciones vaginales recurrentes y sensación de falta de aire. También mencionó episodios de taquicardia, acidez, dolor de espalda, fatiga y necesidad frecuente de orinar.

La creadora de contenido señaló que optó por hablar de estas situaciones porque quería presentar una mirada más amplia de su experiencia. En sus publicaciones, definió el embarazo como una etapa atravesada por afecto, ilusión, agotamiento y temor ante lo que viene.

“Es una mezcla de amor infinito, miedo, agotamiento, ilusión y ganas de conocer” al bebé, expresó García al referirse al proceso. La publicación estuvo acompañada por imágenes de distintas etapas de su embarazo y por un mensaje de agradecimiento dirigido a quienes han seguido sus actualizaciones.

La pareja confirmó que no iba a mostrar el rostro de su bebé, al menos durante los primeros meses de nacido - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
Karina García manifestó preocupación ante la posibilidad de tener una cesárea - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

La influencer no precisó la fecha prevista para el nacimiento. Sin embargo, indicó que el momento de conocer a Baby K está próximo y que ya se prepara para el parto. En ese contexto, admitió que siente ansiedad por la posibilidad de requerir una cesárea.

La posición del bebé genera dudas sobre el tipo de parto

García explicó que el bebé se encuentra en posición horizontal y que el tiempo para que cambie de ubicación antes del nacimiento es limitado. Por esa razón, dijo que desconoce si podrá tener un parto vaginal o si deberá pasar por una cesárea, procedimiento al que no se ha sometido anteriormente.

La decisión sobre el tipo de parto depende de la evolución del embarazo y de la valoración de los profesionales tratantes. En su relato, la creadora se refirió a esa incertidumbre como una de las preocupaciones que enfrenta en las últimas semanas de gestación.

Hombre y mujer sentados al borde de una piscina con agua. Fondo de atardecer, mar y siluetas de montañas. El hombre tiene tatuajes, la mujer cabello largo.
Karina García y Kris R acordaron que Baby K será el último hijo de la pareja - crédito @karinagracíaoficiall/IG

El embarazo también abrió conversaciones con Kris R sobre la familia que quieren formar. De acuerdo con lo expresado por García, ambos tomaron la decisión de que este será su último hijo. Después del nacimiento, la influenciadora tiene previsto someterse a un procedimiento de esterilización mediante la ligadura de las trompas de Falopio.

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