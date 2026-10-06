Shakira y Piqué: así salieron del juzgado en Barcelona tras su cita para acordar nuevo régimen de visitas de sus hijos

Shakira y Gerard Piqué acudieron a una vista judicial en Barcelona para revisar el régimen de visitas de sus hijos Milan y Sasha, mostrando gestos contradictorios ante los paparazzis - crédito Europa Press

Guardar

La cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué abandonaron este martes 6 de octubre de 2026 la Ciudad de la Justicia de Barcelona, España, tras una nueva vista judicial centrada en el régimen de visitas de sus hijos, Milan y Sasha.

La comparecencia se produjo como parte de un procedimiento que tenía por objeto revisar el régimen de visitas de los menores fijado en el acuerdo judicial al que ambos llegaron tras su separación, en 2022, y que incluía viajes periódicos de Piqué a Miami, Estados Unidos, para ver a sus hijos.

PUBLICIDAD

La vista se celebró en un momento en que la relación entre ambos parece haber alcanzado cierta normalidad en lo relativo a la crianza compartida de los menores. La colombiana llegó a primera hora de la mañana a la Ciudad de la Justicia acompañada por su abogada, Carmen Varela, su hermano y su asistente, sin hacer declaraciones a su llegada. La cantante aprovechó unos días libres en la residencia que realiza en Madrid, en la recta final de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, para desplazarse hasta la Ciudad Condal y reunirse con su expareja en los tribunales.

La propuesta presentada por el equipo legal de Shakira busca evitar viajes transatlánticos de corta estancia para proteger el bienestar escolar, físico y emocional de los menores, según hicieron saber en un comunicado, llevando a revisar los acuerdos de 2022 - crédito Europa Press

El exfutbolista salió primero del recinto, sin compañía y con una sonrisa visible captada por los paparazzi que estuvieron atentos al suceso, sin detenerse a responder las preguntas de la prensa que lo esperaba a las puertas del juzgado.

PUBLICIDAD

Minutos después salió Shakira, acompañada como en otras ocasiones por su hermano Tonino, que volvió a ejercer de escolta durante la salida. La colombiana también guardó silencio ante los medios, aunque con un gesto más tímido que el de su expareja. Antes de continuar su camino junto a su hermano, se detuvo a saludar a un grupo de niños que aguardaba en la puerta de los juzgados.

Piqué y Shakira abandonaron el recinto judicial por separado y sin responder las preguntas de la prensa - crédito Europa Press

Antes de la cita, el equipo legal de la artista difundió un comunicado titulado “Shakira pide que el esfuerzo no sea solo de los niños”, en el que aclaró que su petición no busca reducir el tiempo que Milan y Sasha pasan con su padre.

PUBLICIDAD

El texto, firmado por su representación legal, señala: “La solicitud no pretende reducir el tiempo que los niños compartan con su padre. Su objetivo es que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido”, indica el comunicado.

La propuesta plantea que, en los períodos vacacionales de pocos días, sea Piqué quien viaje hasta Miami, con el fin de evitar a los menores “viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan”, según el documento.

De este modo, según sostiene el comunicado, los niños pueden mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar, lo que la representación de la artista considera “la manera de proteger su bienestar emocional, físico y académico”. El texto cierra con un pedido expreso a la prensa: “Agradecemos a los medios de comunicación el respeto a la intimidad de los menores y le pedimos la máxima consideración en el tratamiento de este asunto”.

PUBLICIDAD

El reencuentro en los tribunales se produce casi cuatro años después de que Shakira y Piqué ratificaran ante un juzgado de Barcelona el acuerdo de separación que puso fin a su relación. Desde entonces, ambos mantienen contacto esporádico vinculado a la custodia de sus hijos, que en esta ocasión volvió a reunirlos de forma presencial.

Shakira brindará un concierto extra en Madrid, cargado de invitados

Shakira se despide de su residencia en Madrid con un concierto que incluirá invitados especiales - crédito Live Nation España

Tras la vista judicial, Shakira retomará sus compromisos en Madrid, donde el próximo 12 de octubre cerrará de forma definitiva la etapa europea de su gira Las mujeres ya no lloran con un show adicional bautizado 12+1.

La función, que se celebrará en el Estadio Shakira de la capital española, pondrá fin a su residencia europea con la participación de varios artistas invitados, mismos que fueron confirmados por Live Nation España, responsable de la residencia de la colombiana.

PUBLICIDAD

Entre los confirmados figuran Maluma, con quien la cantante colombiana comparte una trayectoria de colaboraciones de la última década y con quien se espera interprete los temas Agua y Chantaje; Beéle, con quien lanzó meseas atrás la canción Algo tú; y el español Dani Martín, exlíder de El Canto del Loco, cuya incorporación suma una presencia local a un cartel que hasta el momento reunía principalmente a artistas latinoamericanos.

Cabe recordar que la residencia europea de Shakira en Madrid ya contó antes con la participación de Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo y Dua Lipa, quienes se subieron al escenario en distintas funciones de la residencia europea.

PUBLICIDAD