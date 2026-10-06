Colombia

Blessd responde al escándalo con Mr. Stiven y Kris R: “No quiero saber de líos ni bandos”

El cantante habló semanas después de que Mr. Stiven lo mencionara en medio de su enfrentamiento con Kris R por un supuesto encuentro con Karina García en Cartagena y eligió una foto junto a su hijo para marcar distancia de la polémica

Blessd confirma su distanciamiento con Kris R tras dejar de seguirlo en redes sociales - crédito @- bleesd @krisrofficial / Instagram
Blessd rechazó que lo incluyan en polémicas entre Kris R. y Mr. Stiven por relaciones de Karina García - crédito @- bleesd @krisrofficial / Instagram
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Blessd se pronunció por primera vez sobre el escándalo que lo salpicó por el pleito entre Mr. Stiven y Kris R.y lo hizo con un mensaje contundente en sus historias de Instagram.

“Yo ya estoy en otra, no quiero pelear con nadie, no quiero saber de líos ni nada, ni de bandos ni de ninguna de esas cosas”, escribió el artista junto a una foto con su hijo recién nacido.

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Blessd se desmarca de la pelea entre Mr. Stiven y Kris R

El origen de la controversia fue la canción De Medallo Pa Morovis, de Fanta Rosario, con la participación de Kris R. En uno de los versos había una referencia hacia Mr. Stiven y su pareja, María Julissa, lo que generó una respuesta del streamer durante una transmisión en vivo, según relató Publimetro Colombia.

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Blessd habría respondido a las indirectas con Kris R. y Mr. Stiven tras polémicas declaraciones del caleño - crédito @blessd/IG

Ese cruce escaló y terminó por involucrar a Karina García, pareja de Kris R. Mr. Stiven aseguró que la modelo habría estado con Blessd y con Kris R durante un encuentro en Cartagena, una versión que no contó con pruebas públicas y que generó repercusión inmediata en redes.

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El nombre de Blessd quedó enredado en una disputa ajena a él, originada por una canción con referencias cruzadas entre Kris R y Mr. Stiven que luego escaló hasta mencionar a Karina García y un supuesto encuentro en Cartagena, sin que existieran pruebas públicas de esa versión.

Frente a esas especulaciones, el cantante ya había respondido semanas atrás con una frase breve: “Pueden pensar lo que quieran”, sin confirmar ni negar el episodio. En esta nueva publicación decidió ir más allá y marcar distancia total con cualquier tipo de enfrentamiento público.

El mensaje completo que publicó en sus historias

En el texto que acompañó la fotografía con su bebé, Blessd fue explícito sobre sus prioridades actuales. “Yo solo quiero hacer música, trabajar y estar bien con mi mujer y mi hijo”, escribió.

Mr. Stiven
Mr. Stiven le tiró a Karina García y Kris R. sobre la relación y los hombres que ha tenido la paisa en su vida - crédito @stiven.tc/Instagram

El artista agregó que su intención es “seguir creciendo” y que los conflictos públicos no forman parte de sus planes. “Todo es de bandos y cosas no van conmigo la real”, señaló, antes de cerrar el mensaje con un deseo de éxito para todos los involucrados en la polémica.

La publicación llegó acompañada de un emoji de corazón azul y una frase final que resumió su postura: “Ahora solo pienso en mi muchacho y ya está”.

Una polémica que también derivó en un proceso judicial

El cruce entre Mr. Stiven y Kris R no quedó solo en el terreno de las redes sociales. Publimetro Colombia informó que la firma SONUS, que representaba legalmente al streamer, anunció que dejaría de hacerlo en medio de la controversia.

Según el mismo medio, contra Stiven Tangarife Caicedo, nombre real de Mr. Stiven, existe una denuncia penal por presunto acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La denuncia fue radicada el 17 de junio y está en manos de una fiscalía especializada que deberá determinar si existen responsabilidades penales.

El artista exigió al streamer identificar a quien le habría contado la versión sobre un supuesto episodio de Karina García en Cartagena y advirtió que el conflicto ya era personal - crédito @kiara.79910/ TikTok

El propio streamer rechazó públicamente los señalamientos y afirmó que cuenta con información para defenderse, de acuerdo con la publicación. La firma de abogados que representaba a Mr. Stiven explicó que la decisión de retirarse buscaba evitar conflictos de interés.

El contexto familiar detrás del mensaje de Blessd

La aparición de Blessd en el centro de la polémica no fue el único frente abierto para el cantante en las últimas semanas. El Universal de Cartagena documentó que, poco antes de este mensaje, el artista había protagonizado otra publicación relacionada con su vida sentimental.

En esa ocasión, Blessd compartió fotografías junto a Manuela QM y el hijo que tienen en común, con un texto en el que pidió perdón público por “todos mis errores” dentro de la relación. Esa reconciliación se produjo después de meses de rumores sobre una posible ruptura entre ambos.

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