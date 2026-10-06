Colombia

BTS superó a Karol G y Coldplay con el mayor aforo en la historia de El Campín: este es el listado de los más taquilleros

La banda surcoreana se coronó como el concierto de mayor asistencia registrada en la historia del escenario deportivo de la capital colombiana, con más de 53.000 asistentes por fecha

- crédito prensa BTS
BTS rompe el récord de asistencia por concierto en El Campín de Bogotá - crédito prensa BTS
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Los dos conciertos de BTS del 2 y 3 de octubre de 2026 situaron al grupo surcoreano en la cima de los espectáculos con mayor asistencia por fecha en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

La agrupación reunió a más de 53.000 personas en cada presentación, según el listado elaborado con registros de taquilla, productores y reportes de prensa.

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La cifra supera las asistencias registradas por Karol G, que convocó a 44.286 espectadores por noche durante sus dos conciertos de abril de 2024, y por Coldplay, que alcanzó 44.157 asistentes por fecha en septiembre de 2022. El ranking considera los montajes específicos de cada producción, por lo que la capacidad del escenario varía de acuerdo con la ubicación de la tarima, las tribunas habilitadas y las zonas destinadas al público.

A las 8:00 p. m. dio inicio la segunda fecha de BTS en Colombia, en el arranque de la manga suramericana de su 'BTS World Tour: ARIRANG' - crédito @BTSDailyChile/X
BTS alcanzó la mayor asistencia por fecha en la historia de conciertos de El Campín - crédito @BTSDailyChile/X

El Campín, que durante décadas fue el principal escenario deportivo de Bogotá, fortaleció su lugar en el circuito latinoamericano de giras internacionales. En los últimos años recibió conciertos de artistas de distintos géneros y generaciones, desde The Rolling Stones y U2 hasta Shakira, Morat, Dua Lipa y The Weeknd.

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La llegada de BTS también tuvo un efecto fuera del estadio. El Instituto Distrital de Turismo de Bogotá proyectó que las dos fechas generarían un movimiento económico de $99.000 millones en sectores como alojamiento, gastronomía, transporte y comercio. La entidad señaló que el 18,4% de las entradas fue adquirido desde otros países, con una presencia destacada de compradores de Ecuador, México y Venezuela.

Las estimaciones sobre la convocatoria total de BTS difieren según la fuente y el momento de medición. Mientras el ranking ubica la asistencia por encima de 53.000 espectadores por noche, las proyecciones distritales previas al evento calculaban cerca de 90.000 asistentes entre ambas jornadas. La diferencia muestra las variaciones que pueden surgir entre el aforo comercial, la asistencia reportada y las proyecciones oficiales de los organizadores.

- crédito Infobae Colombia
BTS superó las marcas que tenían Karol G y Coldplay en el estadio bogotano - crédito Infobae Colombia

Karol G y Coldplay habían fijado las marcas recientes del estadio

Antes de los conciertos de BTS, Karol G encabezaba el listado con sus dos presentaciones del Mañana será bonito Tour en Bogotá, realizadas el 5 y 6 de abril de 2024. La artista colombiana reunió a 44.286 personas por fecha, para un total cercano a 86.000 asistentes durante el fin de semana.

Esas jornadas estuvieron entre los eventos musicales con mayor movimiento turístico de la ciudad. De acuerdo con datos divulgados tras los conciertos, cerca de 20.000 visitantes llegaron a Bogotá para asistir a las presentaciones, que también impulsaron la ocupación hotelera, el transporte y la venta de alimentos en los alrededores del estadio.

En el inicio de la etapa europea del 'Mañana será bonito Tour', Karol G habló de cómo lidia con el ego en medio de la gira - crédito @karolg/Instagram
Karol G lideraba el ranking antes de la llegada de BTS a Bogotá - crédito @karolg/Instagram

Coldplay ocupa el tercer lugar por sus dos fechas de 2022, con 44.157 asistentes por noche durante la gira Music of the Spheres. La banda británica ya había presentado su espectáculo en El Campín en 2016, cuando registró 41.376 espectadores en una sola jornada.

El listado también incluye a Iron Maiden, que convocó a 43.180 personas en 2024, y a Morat, que alcanzó una asistencia aproximada de 43.112 espectadores por fecha en sus dos conciertos de ese mismo año. Guns N’ Roses reunió a 42.632 asistentes por noche en 2022, mientras que Shakira registró cerca de 41.449 personas por presentación en 2025.

Coldplay en Colombia
Coldplay ocupa el tercer lugar con sus conciertos de 2022 en El Campín - crédito (Colprensa-Mariano Vimos).

El ranking reúne artistas de rock, pop, música urbana y música colombiana

La clasificación muestra la diversidad de artistas que han llevado las mayores convocatorias a El Campín. The Rolling Stones congregaron a 40.785 espectadores en 2016; Bruno Mars, a 40.468 en 2017; y U2, a 39.272 durante su visita a Bogotá en 2017.

En la lista también aparecen nombres de la música colombiana. Yeison Jiménez superó los 40.000 asistentes en 2025, mientras que Maluma, Carlos Vives y J Balvin registraron cifras cercanas a ese número en sus respectivas presentaciones. RBD figura con una asistencia aproximada de 40.000 personas en 2005, durante uno de los fenómenos juveniles que marcaron la programación del estadio en ese período.

Yeison Jiménez cantará en El Campín el 26 de julio del 2025 - crédito Colprensa
Yeison Jiménez, Maluma, Carlos Vives, J Balvin y RBD aparecen entre los artistas de mayor asistencia - crédito Colprensa

Dua Lipa reunió a 38.807 espectadores en 2025. Foo Fighters alcanzó 36.883 asistentes en 2015 y The Weeknd cerró el top 20 con 35.386 personas en 2023. Las cifras de estos conciertos proceden de fuentes como Boxoffice, Boxscore y Live Nation, además de informes de prensa y datos de promotores en los casos en que no hay registros de taquilla públicos.

El resultado ubica a BTS por encima de las principales marcas conocidas del recinto y confirma la capacidad de convocatoria que alcanzan las giras internacionales en Bogotá. La capital recibió durante dos noches a seguidores de distintas regiones de Colombia y de otros países de América Latina, con un operativo especial de movilidad y seguridad en la zona de El Campín.

El impacto de la visita se reflejó en las reservas aéreas. El Observatorio de Turismo indicó que los vuelos hacia Bogotá para los días de los conciertos aumentaron 46,6% frente al mismo período de 2025. La proyección oficial también contempló más de 5.000 empleos directos e indirectos asociados a las dos jornadas.

The Rolling Stones, Bruno Mars y U2 llevaron decenas de miles de espectadores a El Campín - crédito REUTERS/John Vizcaino/Reuters
The Rolling Stones, Bruno Mars y U2 llevaron decenas de miles de espectadores a El Campín - crédito REUTERS/John Vizcaino/Reuters

Ranking de los conciertos con mayor asistencia por fecha en El Campín

  • BTS, 2026: más de 53.000 asistentes
  • Karol G, 2024: 44.286
  • Coldplay, 2022: 44.157
  • Iron Maiden, 2024: 43.180
  • Morat, 2024: cerca de 43.112
  • Guns N’ Roses, 2022: 42.632
  • Shakira, 2025: cerca de 41.449
  • Coldplay, 2016: 41.376
  • The Rolling Stones, 2016: 40.785
  • Bad Bunny, 2022: 40.730
  • Bruno Mars, 2017: 40.468
  • Yeison Jiménez, 2025: más de 40.000

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