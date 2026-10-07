El estadio Pascual Guerrero podría abrirse en su totalidad por primera vez desde el terremoto del 10 de agosto de 2026

El escenario en Cali tiene grietas y afectaciones en las escaleras de la tribuna occidental, según un aficionado que estuvo en el partido del América - crédito @FerrinoAndres/X

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Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali, propondrá el miércoles 7 de octubre la apertura total del estadio Pascual Guerrero, aunque aclaró que la decisión dependerá de la votación de una comisión técnica. El funcionario anticipó que la reunión se realizará a las 10:00 a. m. y que allí se evaluarán las condiciones del escenario.

En una entrevista con Zona Libre de Humo, el martes 6 de octubre, Peñuela explicó que la posibilidad de habilitar todas las tribunas forma parte de una apertura progresiva que se ha estado desarrollando luego de los eventos que recientemente se realizaron en el estadio y tras el terremoto que se presentó el 10 de agosto. “Lo más posible es que ya demos apertura total al estadio. Hay que entender que esto es una comisión donde votamos para hacer estas aperturas”, señaló al medio citado.

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Según explicó, su dependencia llevará a la reunión estimaciones técnicas recogidas junto con otras áreas de la administración.

El estadio Pascual Guerrero sería abierto en su totalidad por primera vez, después del 10 de agosto del 2026 - crédito Alcaldía de Cali

¿Por qué está cerrado el estadio Pascual Guerrero de Cali?

El Pascual Guerrero tiene restricciones desde el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026. Tras las inspecciones técnicas, el escenario volvió a recibir público de forma progresiva el 3 de septiembre: las tribunas Norte y Oriental fueron habilitadas por completo, Sur solo en su primer nivel y Occidental permaneció cerrada.

La restricción de ese sector respondió a las afectaciones en edificaciones vecinas y a daños no estructurales detectados en el estadio, como fisuras y desprendimientos en elementos de mampostería, además de problemas en luminarias y redes hidrosanitarias.

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Las autoridades (Secretaría del Deporte) indicaron entonces que la estructura principal del estadio no presentaba daños que impidieran su uso, y por eso América de Cali, Atlético y Boca Juniors jugaron en ese gramado para sus partidos del fútbol profesional colombiano.

América de Cali continuó jugando en el estadio Pascual Guerrero, a pesar de que la gradería no era abierto en su totalidad, después del terremoto del 10 de agosto del 2026 - crédito @AmericadeCali/X

La comisión técnica definirá la apertura del estadio

Peñuela indicó que la evaluación del Pascual Guerrero incluye la revisión de los riesgos y los conceptos emitidos por los equipos responsables de la infraestructura deportiva. En ese proceso intervienen profesionales de la subsecretaría de Deporte y de infraestructura deportiva, además de los ingenieros y arquitectos que participan en las reuniones técnicas.

El funcionario explicó que cada escenario deportivo, cultural, de salud o institucional cuenta con un departamento de infraestructura encargado de emitir los conceptos correspondientes. La Secretaría de Gestión del Riesgo, por su parte, analiza las situaciones que podrían generar alertas y presenta sus consideraciones ante la comisión.

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“Esto se hace de manera consensuada y de una manera técnica y articulada para poder tomar este tipo de decisiones”, sostuvo Peñuela en la entrevista. La eventual habilitación completa del estadio, incluida la tribuna Sur, dependerá de la evaluación conjunta de esos informes y de la decisión que adopte la comisión el miércoles.

El estadio Pascual Guerrero es el escenario deportivo principal de la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca - crédito Alcaldía de Cali

Los reportes de mampostería y las intervenciones previstas

Peñuela reconoció que existen reportes sobre imágenes de mampostería en el Pascual Guerrero, pero aseguró que esas situaciones no comprometen la estructura. “Hemos visto que ha evolucionado o se ha comportado la estructura de buena manera”, expresó en ese diálogo con Zona Libre de Humo.

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La mampostería es el conjunto de elementos construidos con piezas como ladrillos, bloques, piedra o concreto, unidos con mortero. En un estadio, puede incluir muros, cerramientos, divisiones internas, fachadas, escaleras o paredes de baños y pasillos.

El secretario agregó que se han realizado adecuaciones desde el área de Deportes y que se espera la asignación de un presupuesto para intervenir los daños de mampostería. También indicó que la administración adelanta conversaciones con las pólizas para que el estadio quede “en perfecto estado”.

La revisión del comportamiento del escenario con público fue uno de los factores considerados antes de avanzar hacia nuevas habilitaciones. “Estábamos era esperando también el comportamiento con público, pero ustedes saben que es una estructura donde se alberga bastante gente alrededor y el comportamiento fue positivo”, concluyó Peñuela.

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