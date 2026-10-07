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Luis Fernando Suárez, entrenador del Tolima, sancionó a cuatro jugadores del equipo por indisciplina: “No estarán en los próximos dos partidos”

Jan Angulo, Kelvin Flórez, Jorge Cabezas Hurtado y Daniel Pedrozo no jugarán ante Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba

Jan Angulo, Kelvin Flórez, Jorge Cabezas Hurtado y Daniel Pedrozo no jugarán ante Atlético Nacional y Jaguares de Córdoba - crédito El Olfato/X

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Luis Fernando Suárez, director técnico del Deportes Tolima, sancionó a Jan Angulo, Kelvin Flórez, Jorge Cabezas y Daniel Pedrozo con dos partidos de ausencia con el equipo.

El entrenador colombiano, que llegó al club el 28 de septiembre del 2026, tomó esta decisión después de que esos futbolistas fueran grabados mientras estaban en el concierto de Luister La Voz, un cantante nacional, que se presentó el sábado 3 de octubre en el centro de eventos Néctar Arena de Ibagué.

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Ese mismo día, el cuadro ‘Pijao’ igualó sin goles ante Boyacá Chicó en condición de local, por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II, un resultado que aumentó la racha a cinco juegos sin ganar.

En una entrevista con Win Sports, concedida el martes 6 de octubre, Suárez confirmó que los futbolistas fueron llamados a descargos tras el episodio. “Hay que ser consciente de la situación y uno no la puede esconder, hubo un acto de indisciplina (...). Han sido llamados a descargos los jugadores, han asumido sus responsabilidades (...). En principio, por ejemplo, ellos no van a estar en estos dos próximos partidos”, dijo al medio de comunicación citado.

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Luis Fernando Suárez sancionó a cuatro jugadores con dos partidos de ausencia con el Deportes Tolima - crédito @cdtolima/Instagram
Luis Fernando Suárez sancionó a cuatro jugadores con dos partidos de ausencia con el Deportes Tolima - crédito @cdtolima/Instagram

Los partidos que se perderán los jugadores sancionados del Deportes Tolima

Ambos corresponden a la Liga BetPlay 2026-II:

  • vs. Atlético Nacional - jueves 8 de octubre 6:05 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, por la fecha 9
  • vs. Jaguares de Córdoba domingo 11 de octubre 4:05 p. m. en el estadio Municipal Jaraguay de Montería, por la fecha 14.

El entrenador consideró que la decisión busca proteger el funcionamiento colectivo en un momento que definió como exigente para el club. “Lo que es el Deportes Tolima están haciendo las coas correctamente, con un grupo humano, que está buscando las maneras más correctas”, indicó.

El entrenador recordó que tiene la obligación de buscar alguna manera de corregir sin estar coartando posibilidades a los jugadores.

-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
Jorge Cabezas Hurtado es el jugador que tiene peto, uno de los sancionados por el Deportes Tolima - crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

¿Por qué el concierto fue una falta disciplinaria?

Asistir a un evento musical después de un partido no constituye por sí mismo una infracción. Sin embargo, el contexto deportivo convierte esa decisión en un problema: la ciencia del deporte establece que los marcadores de daño muscular y estrés oxidativo permanecen elevados entre 48 y 72 horas después de un partido de fútbol profesional. Eso significa que en la madrugada del domingo, el cuerpo de esos jugadores todavía estaba en pleno proceso de recuperación, además la descripción de Suárez ante esa situación como “un acto de indisciplina”, confirma que los jugadores no podían estar en ese evento.

El especialista en medicina deportiva Camilo Cartagena, que además fue preparador físico del Deportes Tolima entre el junio de 2025 y julio del 2026, explicó a El Colombiano que el día posterior a la competencia debe estar dedicado a la recuperación activa: gimnasio, estímulo cardiovascular, movilidad, masajes o crioterapia.

Lo que podemos hacer en un escenario ideal, sería después de la competencia, hacer una sesión enfocada a la recuperación activa y, si podemos, el siguiente día darlo libre, porque a las 48 horas es cuando aparecen los niveles de fatiga más altos”, señaló.

Además, Blu Radio informó en la tarde del martes 6 de octubre que los jugadores habían recibido la instrucción de reposar después del partido. “No lo hicieron, no se presentaron al otro día con rastro de alcohol, pero hay un procedimiento que se activa en estos casos de acuerdo a las normas deportivas y laborales, y van a tener sanción para que le den garantía a los otros jugadores de que los que faltan a la disciplina no van a ser premiados, y viene una sanción económica para esos jugadores”, indicó la emisora colombiana.

-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa
Deportes Tolima acumuló cinco partidos sin ganar - crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

La revisión del momento de Deportes Tolima

Más allá del episodio disciplinario, Suárez se refirió al presente futbolístico del Tolima. El entrenador reconoció que el equipo ocupa el octavo puesto, una posición que le entrega cierta tranquilidad, aunque advirtió que el rendimiento requiere una evaluación profunda.

Soy consciente del momento, no es el más cómodo para todos los jugadores, para la hinchada, ni lógicamente para la institución”, indicó. Suárez planteó que el equipo debe recuperar una actitud más propositiva y dejar de concentrarse únicamente en las decisiones o el juego de sus rivales.

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