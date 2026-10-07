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Deiver Machado explicó qué se necesita, según su visión, para mantenerse en la selección Colombia después de una primera convocatoria

Miguel Ángel Borja, delantero que jugó la Copa América de 2024 con la Tricolor, ejemplifica la importancia de los aspectos mencionados por Machado, que fue lateral del equipo en el Mundial 2026

Deiver Machado, lateral izquierdo de la selección Colombia en el Mundial 2026, aseguró que más allá de lo futbolístico, se necesita personalidad y convivencia para permanecer en la Tricolor - crédito @machadodeiver/Instagram
Deiver Machado, lateral izquierdo de la selección Colombia en el Mundial 2026, aseguró que más allá de lo futbolístico, se necesita personalidad y convivencia para permanecer en la Tricolor - crédito @machadodeiver/Instagram
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Permanecer en la selección Colombia después de una primera convocatoria depende de mucho más que el rendimiento en la cancha. Deiver Machado, lateral del equipo durante el Mundial 2026, aseguró que el compromiso cotidiano, la convivencia con los compañeros y el nivel mostrado en los clubes son factores que inciden en la continuidad de cualquier futbolista.

Más allá de lo futbolístico, va como la persona también. Realmente, la convivencia debe ser muy sana y amistosa, porque más allá somos una familia”, explicó Machado en entrevista con AS Colombia el martes 6 de octubre del 2026, cuando le consultaron por los requisitos para permanecer en el equipo una vez un jugador recibe el primer llamado por su rendimiento futbolístico.

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El jugador añadió que esa cercanía tiene consecuencias deportivas: “La relación es muy bonita y creo que en muchas ocasiones se ha visto reflejado en los partidos. Somos una selección compacta y unida. Eso habla mucho de que hay un buen vestuario y siempre eso va de la mano, hacer grupo y, obviamente, siempre teniendo buenos valores”.

Deiver Machado comenzó un partido como titular con la selección Colombia en el Mundial 2026, fue ante Portugal - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters
Deiver Machado comenzó un partido como titular con la selección Colombia en el Mundial 2026, fue ante Portugal - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

Es tan importante el aspecto que menciona Machado, que, según conoció Infobae Colombia, la convivencia fue una de las complejidades que enfrentó Miguel Ángel Borja, jugador que actuaba en la posición de delantero, durante su paso por la selección Colombia.

La versión entregada a este medio indicó que el futbolista no tuvo problemas de enfrentamiento con algún compañero, más sí de lejanía y dificultad para entrar en eso que Machado denominó como una “familia”.

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Borja fue convocado por última vez a la selección Colombia para la Copa América de 2024, y después de esa convocatoria nunca más volvió a ser llamado. Durante el proceso de Néstor Lorenzo, director técnico actual de la Tricolor, ese fue su único llamado, y fue cuando enfrentó tal complejidad de convivencia.

Miguel Ángel Borja tuvo complejidades de convivencia durante sus últimas convocatorias de la selección Colombia - crédito Luisa González/Reuters
Miguel Ángel Borja tuvo complejidades de convivencia durante sus últimas convocatorias de la selección Colombia - crédito Luisa González/Reuters

El rendimiento en los clubes y el cuidado personal

Machado sostuvo que una convocatoria no representa un punto de llegada. Para mantenerse entre las opciones del cuerpo técnico, consideró necesario competir con regularidad, cuidar los hábitos personales y responder a las exigencias del fútbol de clubes.

“Todo es un proceso. Nadie le regala a uno nada, todo uno se lo gana con trabajo, esfuerzo y dedicación”, expresó. El lateral también remarcó la importancia de valorar el tiempo de competencia fuera de la selección, en el que los futbolistas acumulan experiencia y sostienen su nivel.

En ese sentido, enumeró los aspectos que pueden marcar diferencias en la carrera de un jugador. “Son detalles: cómo te cuidas, cómo comes, cómo duermes, que te hacen mantenerte ahí. Es muy valioso el tiempo y la experiencia que se gana jugando tanto tiempo por fuera”.

Sin embargo, la decisión final corresponde al entrenador y a su grupo de trabajo. Machado señaló que las elecciones dependen del rival, de las necesidades de cada partido y de las características que pueda aportar un futbolista en una posición determinada.

Son más decisiones del cuerpo técnico, porque también depende del rival. Él escoge el once dependiendo de la circunstancia y de qué te puede dar tal jugador”, explicó.

Sobre su paso por el seleccionado, agregó que intentó aportar “para beneficio de la selección” y dejar una buena imagen cada vez que vistió la camiseta nacional.

Juan Manuel Rengifo es uno de los jugadores de la actual selección Colombia, octubre del 2026, que tendría acción en los próximos partidos - crédito @titi_1002/Instagram
En el fútbol, es necesario competir con regularidad, cuidar los hábitos personales y responder a las exigencias del fútbol de clubes - crédito @titi_1002/Instagram

La competencia interna y las oportunidades

La competencia por un lugar también atraviesa las distintas posiciones y variantes tácticas del equipo. Machado explicó que el entrenador evalúa perfiles, rendimientos y posibilidades de modificar la idea de juego según los jugadores disponibles.

El profe va a mirar los que mejores estén en los clubes, los que mejores vengan haciendo las cosas, acorde también a la idea de juego que quiera implementar”, indicó. Para el lateral, la disposición del futbolista debe mantenerse incluso cuando no tiene asegurada su presencia en una convocatoria o en la formación titular.

El defensor consideró que la exigencia consiste en competir y sostener el rendimiento requerido para representar al país. “Es muy importante el futbolista estar siempre con la mejor disposición, siempre compitiendo y siempre mostrando ese nivel que se requiere para poder estar en la selección y representar a nuestro país”, afirmó.

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