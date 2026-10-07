Colombia

Estos son los 7 colegios de Colombia que llegaron a la categoría más alta del Ranking Col-Sapiens 2026-2027

La nueva edición del escalafón académico amplió a 892 el número de instituciones reconocidas y registró 319 colegios que mejoraron de categoría frente al listado anterior

Fachada del Colegio Anglo Americano
El Colegio Anglo Americano, en Bogotá, quedó ubicado en la categoría D1 del Ranking Col-Sapiens 2026-2027 -crédito Colegio Anglo Americano
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La nueva edición del Ranking Col-Sapiens amplió el grupo de colegios reconocidos por su desempeño académico y dejó a siete instituciones en la categoría D1, el nivel más alto de la clasificación. El listado fue elaborado por Sapiens Research a partir de la evaluación de más de 14.700 colegios del país.

A diferencia de otros escalafones, esta clasificación no asigna un puesto del primero al último. Los establecimientos son distribuidos en diez categorías, que van desde D1 hasta D10, por lo que compartir D1 significa pertenecer al grupo superior sin que exista un ganador individual dentro de esa categoría.

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Liceo Campo David lidera en matemáticas, lectura y ciencias, mientras Buckingham encabeza en inglés y Diana Oese en ciencias sociales en el ranking 2026 - crédito Liceo Campo David
El Liceo Campo David, de Bogotá, integra el grupo de siete instituciones que alcanzaron la categoría más alta del escalafón- crédito Liceo Campo David

Entre las novedades de la edición 2026-2027 está el aumento del número de instituciones reconocidas. Mientras el listado anterior incluyó 809 colegios, el vigente reúne 892, es decir, 83 más. Los establecimientos seleccionados están ubicados en 136 municipios y representan cerca del 6% de los colegios evaluados.

El grupo de D1 está conformado por siete instituciones educativas de distintas ciudades de Colombia:

  • Colegio Boston Internacional, de Barranquilla.
  • Colegio Bilingüe Diana Oese, de Cali.
  • Colegio Nuevo Cambridge, de Girón.
  • Colegio Anglo Americano, de Bogotá.
  • Colegio Bilingüe Divino Niño, de Bucaramanga.
  • Gimnasio Contemporáneo, de Armenia.
  • Liceo Campo David, de Bogotá.

Bogotá es la única ciudad que aparece dos veces en esta categoría, con el Colegio Anglo Americano y el Liceo Campo David. Seis de los siete planteles ya habían alcanzado D1 en la edición 2025-2026. La novedad fue el ascenso del Gimnasio Contemporáneo, que entró al grupo de mayor nivel.

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Estudiante de 12 años se quitó la vida en una salida pedagógica - crédito gimnasiovermont.edu.co
El Gimnasio Vermont aparece entre los colegios clasificados en la categoría D2 de la nueva edición del ranking - crédito gimnasiovermont.edu.co

La categoría D2 reúne a 25 instituciones educativas, que comparten la clasificación sin ocupar posiciones individuales:

  • Nuevo Colegio del Prado.
  • St George’s School.
  • Colegio Colombo Americano CAS.
  • Liceo Navarra.
  • Gimnasio El Hontanar.
  • Gimnasio Vermont.
  • Colegio Abraham Lincoln.
  • Colegio Calatrava.
  • Colegio San Carlos.
  • Colegio San Mateo Apóstol.

Los cambios de categoría fueron uno de los movimientos más notorios del nuevo listado. Un total de 319 colegios, equivalentes al 35,8% de los clasificados, subieron de nivel frente a la edición anterior. En contraste, 44 instituciones, el 4,9%, descendieron. Otros 415 conservaron su categoría, mientras 114 ingresaron por primera vez y 32 dejaron de cumplir las condiciones para permanecer.

D8 concentró la mayor cantidad de ascensos, con 76 colegios, seguida de D7, con 72, y D6, con 54. Después aparecen D5, con 41 mejoras, y D9, con 34. En D1 hubo un ascenso y ningún descenso, mientras D2 registró siete ascensos y tampoco tuvo retrocesos. En D3 se presentaron diez ascensos y cuatro descensos. D5 y D6 tuvieron nueve retrocesos cada una, mientras D8 registró seis. D4, D7 y D9 tuvieron cinco descensos cada una.

Colegio Los Nogales, en el norte de la capital - crédito Colegio Los Nogales
El Colegio Los Nogales pasó de D2 a D3 en la edición 2026-2027, aunque mantiene la calificación internacional AAA+++ - crédito Colegio Los Nogales

Entre los movimientos individuales está el del Colegio Los Nogales, de Bogotá, que pasó de D2 a D3 frente al listado 2025-2026. La institución mantiene, sin embargo, la calificación internacional AAA+++.

Para construir la clasificación, Sapiens Research no toma como referencia el resultado de Saber 11 de un solo año. En esta edición se utilizaron los índices generales publicados por el Icfes correspondientes a 2024 y 2025. Para ser incluido, cada colegio debía contar con nivel A+ y registrar un índice general de al menos 0,80 durante ambos años. Cada índice reúne el 80% de los mejores resultados de tres promociones. Con esta metodología, el ranking consolida el desempeño académico de cuatro cohortes evaluadas entre 2021 y 2024.

La clasificación incorpora además una calificación entre A y AAA+++ relacionada con las certificaciones y acreditaciones internacionales vigentes de cada colegio. En la edición 2026-2027, 496 instituciones, equivalentes al 55,6% de las clasificadas, obtuvieron alguna de estas distinciones. Doce colegios alcanzaron AAA+++, frente a nueve en la edición anterior. En cuanto al sector, 825 de las 892 instituciones clasificadas son privadas y 67 pertenecen al sector público.

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