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Deportivo Independiente Medellín podría ser sancionado por la agresión a Daniel Torres durante el partido en Itagüí: este sería el castigo de la Dimayor

Un aficionado le produjo una herida al volante de Santa Fe por lanzarle una moneda a la cara, en medio del encuentro por la Liga BetPlay en Itagüí

Daniel Torres
Daniel Torres, jugador de Santa Fe, fue agredido en el rostro por unos aficionados del Medellín - crédito Colprensa / Captura de video @DenunciasAntio2/X
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El fútbol colombiano volvió a sufrir hechos de violencia tras la agresión a Daniel Torres, volante de Santa Fe, quien fue alcanzado por una moneda lanzada desde una tribuna del estadio Ditaires de Itagüí, Antioquia. El impacto le provocó una herida en el rostro.

La Dimayor podría sancionar a Medellín por el hecho, que quedó registrado en un video difundido en redes sociales y, seguramente, también figurará en el informe arbitral del compromiso disputado en la noche del 5 de octubre por la Liga BetPlay.

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Medellín ya había sido castigado por incidentes protagonizados por sus aficionados durante el duelo de Copa Libertadores contra Flamengo, en el estadio Atanasio Girardot. La Conmebol le impuso una sanción de cinco partidos como local y dos como visitante sin público.

¿Cuál sería la sanción para el Medellín?

El Poderoso de la Montaña vuelve a estar contra las cuerdas en la parte disciplinaria por culpa de sus aficionados, que en la temporada 2026 han mostrado su descontento por los malos resultados, sobre todo por las finales perdidas en 2025 que derivaron en un bajón en la nómina.

El Independiente Medellín tendría ahora una sanción entre una y tres fechas de suspensión de la plaza como local, como lo indica el artículo 84, numeral 4, del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, con el que la Dimayor se rige para sus decisiones.

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Uno de los hinchas y creadores de contenidos del "Poderoso de la Montaña" mostró el momento exacto de la agresión que recibió el volante-crédito @soymejimejia/Instagram

Dicho artículo señala que “se considera conducta impropia, particularmente, los actos de violencia contra personas o cosas, el empleo de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, el despliegue de pancartas con textos de índole insultante, los gritos injuriosos y la invasión del terreno de juego”.

“La conducta impropia de los espectadores que genere desórdenes antes, durante o después de un partido, en el estadio, dará lugar a la sanción del club consistente en amonestación o a la suspensión de la plaza de una (1) a tres (3) fechas. En caso de suspensión, al club respectivo se le impondrá multa de ocho (8) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción”, añadió.

Dimayor
Esto dice el artículo 84 del código disciplinario sobre la sanción que el Medellín recibiría por agresión a Daniel Torres - crédito FCF

Sin embargo, todo quedará en manos del comité disciplinario de la Dimayor para definir la sanción, que depende del informe arbitral y con el espacio para que el Medellín pueda usar su recurso de reposición y apelación al castigo, el cual sí lo afectará en condición de local y, al parecer, lo alejaría de ser local en Itagüí.

“Fui bastante ingenuo”

En charla con los medios en zona mixta, Daniel Torres fue consultado por la agresión sufrida en el banco de suplentes, pues se dio cuando aplaudía ante los hinchas del Medellín, en la tribuna occidental, y uno de ellos le lanzó una moneda que le pegó en la frente.

El volante de Indepdneitne Santa Fese lamentó por lo que se vivió con la hinchada del "Poderoso de la Montaña"-crédito @CarlosAfutbol/X

“¿Del golpe? No, creo que lo mencionaba, fui bastante ingenuo. Mi intención era expresar el cariño que le tengo al Medellín, más allá de los insultos que había podido recibir en el momento de salir. Creo que igual fue algo que me correspondieron algunos, pero nada, fue alguien que tuvo una buena puntería, pero fue una sola persona que no cambia mi concepto de la hinchada y lo que es la institución”, dijo el mediocampista.

Con respecto a la herida, Torres dejó claro que no pasó a mayores: “Fue una moneda, pero bien pegada. Estoy bien, ahí pues me abrió, obviamente. Ustedes saben que la sangre es bastante escandalosa, pero bien, gloria a Dios no me hizo ningún daño más allá de la fisura que me hace”.

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