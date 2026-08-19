Ricardo Torres Castro asumió oficialmente la dirección general del Sena, en medio de la emergencia nacional tras el sismo

Ricardo Torres Castro asumió la Dirección General del SENA tras su posesión por el Ministerio de Trabajo de Colombia - crédito MinTrabajo

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El Ministerio de Trabajo de Colombia formalizó el miércoles 19 de agosto de 2026 la posesión de Ricardo Torres Castro como nuevo director general del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), un relevo que marca el inicio de una etapa clave para la entidad, según informó la cartera laboral.

La designación se concretó en un momento especialmente desafiante para el país, luego del terremoto que afectó a miles de familias el 10 de agosto. Natalia López Fuentes, ministra del Trabajo, encabezó la ceremonia y señaló que la prioridad inmediata será el acompañamiento a las personas y comunidades impactadas por el sismo.

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“Hemos posesionado al doctor Ricardo Torres en el Sena. Bienvenido a una de las entidades más queridas por los colombianos”, declaró López Fuentes, de acuerdo con el comunicado oficial.

“Hoy no podemos hablar de una nueva etapa del Sena sin pensar primero en las familias que atraviesan momentos difíciles. Nuestra responsabilidad como Estado es estar presentes, acompañar y ayudar a reconstruir no solo lo material, sino las oportunidades”, añadió la ministra en su intervención.

La llegada de Ricardo Torres Castro al Sena coincidió con la atención estatal al terremoto del 10 de agosto que afectó a miles de familias en Colombia - crédito MinTrabajo

Enfoque territorial y atención a la emergencia

La llegada de Torres Castro al Sena ocurre cuando las autoridades trabajan para mitigar los efectos del terremoto, una emergencia que ha afectado hogares, comunidades y la infraestructura educativa del país.

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Según el Ministerio de Trabajo, tanto la cartera como el Sena han realizado seguimiento constante a la situación en las regionales y centros de formación, priorizando el bienestar de aprendices, instructores, servidores públicos y sus familias.

“Un saludo a todos aquellos que fueron damnificados por cuenta de este terremoto. Queremos expresarles también desde aquí, desde el Ministerio de Trabajo, nuestro compromiso, nuestra solidaridad y toda nuestra empatía”, expresó Torres Castro en su primer pronunciamiento como director, según detalla el comunicado oficial.

El Sena tiene un papel estratégico en la vida social y productiva de Colombia. Su presencia en todo el territorio y su trabajo directo con jóvenes, trabajadores, empresas y comunidades lo convierten en un instrumento clave para transformar la formación en oportunidades reales de empleo, emprendimiento y desarrollo.

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Ricardo Torres Castro expresó solidaridad con los damnificados por el terremoto en su primer pronunciamiento como director del Sena - crédito MinTrabajo

Perfil y retos de Ricardo Torres Castro

Ricardo Torres Castro es fraile dominico, nacido en Tunja, Boyacá. Su formación incluye una licenciatura en Filosofía, bachillerato en Teología, maestrías en Administración y en Negocios Internacionales, y actualmente es candidato a doctorado. En el ámbito profesional, ha ejercido como rector y decano en la Universidad Santo Tomás, asesor del Centro Nacional de Memoria Histórica y ha trabajado en la defensa de los derechos humanos.

Torres Castro asumió la dirección del Sena con el compromiso de fortalecer la presencia territorial de la entidad, profundizar el diálogo con los sectores productivos y conectar la formación con las oportunidades de empleo y las nuevas dinámicas laborales.

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“Nuestro primer compromiso es con las comunidades y con cada aprendiz, instructor, servidor y familia que ha sido afectada por esta emergencia. Vamos a escuchar a los territorios, acompañarlos y trabajar para que la formación, el empleo y el emprendimiento también sean caminos para reconstruir proyectos de vida”, afirmó Torres Castro tras asumir el cargo.

Ricardo Torres Castro nació en Tunja y cuenta con formación en filosofía, teología, negocios internacionales, marketing estratégico y administración - crédito prensa Abelardo de la Espriella

Sena, pieza central de la agenda laboral

La ministra Natalia López Fuentes subrayó que el Sena será fundamental en la agenda laboral del nuevo Gobierno por su capacidad de llegar directamente a los territorios y conectar a los colombianos con el conocimiento y las oportunidades.

“Queremos un Sena que escuche a los territorios, dialogue con los sectores productivos y responda a quienes buscan una oportunidad para salir adelante. Formación, empleo y productividad deben caminar juntos”, manifestó López Fuentes, según el informe oficial.

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La llegada del nuevo director se da en el proceso de consolidación del equipo que acompañará la agenda del sector Trabajo, orientada a generar empleo digno, formalidad y oportunidades para la población, con una institucionalidad cercana y activa en las regiones.

Principios y prioridades de la nueva etapa

El Ministerio del Trabajo reiteró que esta etapa tendrá como principio fundamental escuchar, concertar y resolver, poniendo a las personas en el centro de las decisiones y transformando la gestión pública en respuestas concretas para quienes más lo necesitan.

La gestión de Ricardo Torres Castro buscará contribuir, desde las capacidades y la misión del Sena, a la recuperación de los territorios afectados, entendiendo la reconstrucción como un proceso que implica también fortalecer capacidades y acompañar a las personas en la recuperación de sus proyectos de vida.

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