Colombia

Pilas si quiere ser docente de planta en Bogotá para 2027: Distrito actualizó el reglamento de ‘Ser Profe’

La Secretaría de Educación distrital fijó dos momentos diarios para quienes buscan empleo temporal en colegios públicos capitalinos, exigiendo revisar la información completa antes de enviar la postulación a las plazas disponibles

- crédito Ministerio de Educación
La Secretaría de Educación del Distrito actualizó las reglas de la plataforma Ser Profe mediante la Circular 08 de 2026 - crédito Ministerio de Educación
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La Secretaría de Educación del Distrito (SED) actualizó las reglas del sistema ‘Ser Profe’, la plataforma con la que cubre determinadas vacantes docentes mediante nombramientos provisionales en Bogotá.

Las personas interesadas en participar deben tener en cuenta que el proceso no equivale a un concurso para ingresar a carrera docente o conseguir una plaza de planta: la selección sirve para proveer vacantes temporales y definitivas de áreas técnicas no convocadas.

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La modificación quedó establecida en la Circular 08 del 11 de septiembre de 2026, expedida por la Subsecretaría de Gestión Institucional. El documento fija las condiciones de inscripción, postulación, validación y nombramiento, además de nuevos criterios sobre bloqueos temporales para quienes incumplan las reglas del proceso.

- crédito Ministerio de Educación
La selección de personal en Ser Profe cubre plazas temporales y no otorga un puesto en la carrera docente de planta - crédito Ministerio de Educación

Las postulaciones estarán disponibles en dos franjas diarias

El Manual de Usuario de Ser Profe cambió los horarios para aplicar a las vacantes publicadas. De lunes a viernes, los aspirantes podrán postularse en dos momentos del día:

  • Franja 1: de 7:00 a. m. a 9:00 a. m.
  • Franja 2: de 5:00 p. m. a 7:00 p. m.

La plataforma permite crear o actualizar el registro, cargar soportes académicos y laborales, consultar las vacantes disponibles y postularse según el perfil solicitado. Antes de enviar una aplicación, el aspirante debe revisar con atención el área, la institución, la duración y los requisitos del cargo, pues las vacantes pueden cambiar por necesidades del servicio o novedades administrativas.

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La SED podrá ofertar vacantes temporales y definitivas de áreas técnicas que no hayan sido convocadas. Las plazas con una duración inferior a 30 días se cubrirán con estrategias distintas a las del aplicativo. En cargos de áreas técnicas o proyectos pedagógicos que exijan conocimientos particulares, el proceso puede incluir una entrevista como etapa adicional.

El colegio público Morisco tendrá Bachillerato Internacional desde 2024 - crédito Secretaría de Educación
La selección de personal en Ser Profe cubre plazas temporales y no otorga un puesto en la carrera docente de planta - secretaría Secretaría de Educación

El perfil, los títulos y la experiencia definen el puntaje

Para participar, las personas deben ser mayores de edad, cumplir la formación exigida para el cargo, acreditar la experiencia requerida y mantener sus datos completos, veraces y actualizados. También deben atender las comunicaciones de la Secretaría y entregar los documentos dentro de los plazos definidos.

El sistema asigna automáticamente hasta 100 puntos, a partir de la educación y la experiencia docente registrada. La formación puede aportar un máximo de 50 puntos: se consideran títulos de normalista, pregrado, especialización, maestría y doctorado, con puntajes que varían según su relación con el área de la vacante.

La experiencia laboral también suma hasta 50 puntos. Cada año de docencia en Bogotá puede otorgar cinco puntos, mientras que la experiencia en otras ciudades recibe tres puntos por año. Si el tiempo trabajado es inferior a un año, la calificación será proporcional. Para este cálculo, solo cuentan los certificados de docencia de aula en preescolar, básica primaria, secundaria y media.

Las vacantes con una duración inferior a 30 días quedan excluidas del proceso de selección por la plataforma - crédito Secretaría de Educación/ X
Las vacantes con una duración inferior a 30 días quedan excluidas del proceso de selección por la plataforma - crédito Secretaría de Educación/ X

Como requisito mínimo, se deben cargar títulos que acrediten la condición de normalista superior, licenciado o profesional no licenciado, conforme a la Resolución 3842 de 2022 del Ministerio de Educación. Los certificados laborales deben incluirse uno por uno, en orden cronológico, con la firma del empleador y datos que coincidan con el registro hecho en la plataforma.

ABC para postularse a una vacante docente

El proceso tiene varias etapas que conviene completar antes de que cierre la franja de postulación:

A. Regístrese y cargue sus soportes. Complete la información personal, académica y laboral. Revise que los archivos correspondan al documento solicitado y sean legibles.

B. Confirme que cumple el perfil. Verifique la formación, el área de desempeño, la experiencia y las demás condiciones anunciadas para la vacante.

C. Postúlese dentro del horario habilitado. Al cerrarse la franja, el sistema preseleccionará a las personas con mayor puntaje. La Secretaría iniciará después la validación de los soportes aportados al momento de aplicar.

La Secretaría de Educación realiza la validación de soportes académicos antes de formalizar el nombramiento del aspirante preseleccionado - crédito Alcaldía de Bogotá
La Secretaría de Educación realiza la validación de soportes académicos antes de formalizar el nombramiento del aspirante preseleccionado - crédito Alcaldía de Bogotá

La preselección no garantiza el nombramiento. La entidad debe comprobar los requisitos mínimos, la disponibilidad en la planta de personal y la necesidad del servicio antes de expedir el acto administrativo correspondiente.

Rechazar una vacante o registrar datos errados puede generar bloqueos

La actualización incorpora medidas de bloqueo temporal que suspenden la posibilidad de postularse a nuevas convocatorias de ‘Ser Profe’. Una inconsistencia formal que no afecte el puntaje, como un error en un documento o la falta de un soporte solicitado, puede ocasionar un bloqueo de un mes.

En cambio, conductas como duplicar títulos, declarar una formación superior a la obtenida, alterar el tiempo o el lugar de experiencia, entregar información falsa, rechazar una vacante tras ser seleccionado, faltar sin justificación a una entrevista o no aceptar el nombramiento implican seis meses sin poder participar en nuevas ofertas.

La mamá de la niña de 8 años aseguró que a su hija la habrían podido hasta violar y por eso pide que las autoridades intervengan el colegio - crédito Colprensa/Camila Díaz
El registro de información falsa o el rechazo de la vacante ocasiona la suspensión de seis meses en el sistema - crédito Camila Díaz/Colprensa

El mismo término aplica para quien no tome posesión del cargo o no inicie labores después de haberse posesionado. Una vez nombrada, la persona debe presentarse en la institución educativa asignada e iniciar efectivamente sus funciones.

La Circular 08 también ordena a rectores y directores rurales informar a la Oficina de Personal la fecha de presentación e inicio de labores del docente, así como cualquier no presentación o circunstancia que impida hacer efectivo el nombramiento.

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