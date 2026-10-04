Qué hacer ante el agotamiento laboral y cuáles son las señales de alerta para pedir ayuda profesional

Luisa Fernanda Becerra Rodríguez, coordinadora de la Unidad de Servicios Psicológicos de la Universidad Católica de Colombia, explicó qué hacer ante la sensación de agotamiento laboral - crédito Suministrado a Infobae Colombia

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El agotamiento laboral o burnout no debe confundirse con el cansancio común tras una jornada exigente en su trabajo. Así lo explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), que lo reconoce en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) como un fenómeno ocupacional derivado del estrés crónico en el trabajo que no es gestionado a tiempo ni de forma eficaz.

Esta situación, según Sandra Patricia Ortiz Martínez, profesional de Humanización del Hospital Infantil Universitario de San José, se evidencia en tres aspectos: pérdida de energía, distanciamiento mental de las tareas y disminución de la eficacia profesional.

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En diálogo con Infobae Colombia, la experta aclaró que el desgaste profesional se diferencia del cansancio pasajero porque no mejora con el descanso y afecta el desempeño cotidiano. En caso de que altere aspectos como el sueño, las emociones, la concentración, la conducta o las relaciones, es necesario buscar valoración profesional.

La especialista describió las tres dimensiones del burnout:

Agotamiento o pérdida de energía: cansancio persistente y dificultad para recuperarse.

Distanciamiento mental del trabajo: irritabilidad, negativismo, cinismo, pérdida de motivación o sensación de indiferencia frente a las actividades laborales.

Disminución de la eficacia profesional: dificultad para concentrarse, tomar decisiones, completar tareas, aumento de errores o percepción de menor rendimiento.

Ortiz Martínez explicó que el estrés puede ser una respuesta adaptativa ante una demanda puntual, pues moviliza recursos para responder a una situación difícil: “El problema aparece cuando las demandas se vuelven persistentes y no existen suficientes oportunidades de recuperación”.

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Para distinguir una etapa de presión de un problema de salud, propuso revisar el tiempo de evolución y las consecuencias concretas: “Más que preguntarnos únicamente ‘¿estoy cansado?’, debemos observar la duración de lo que estamos experimentando, si conseguimos recuperarnos, cuánto está afectando nuestro funcionamiento y qué está ocurriendo específicamente en el contexto laboral”.

Las pausas, el sueño y la atención psicológica pueden ayudar, pero las empresas deben revisar cargas, jornadas, autonomía y riesgos psicosociales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Estudios confirman que el burnout está en aumento

El estudio Burnout Laboral 2025: conectando productividad y bienestar en Latinoamérica, elaborado por el área de Research de Buk, analizó a 5.760 trabajadores de Colombia, Chile, México y Perú a través de la encuesta regional Work in Progress. La medición consideró frecuente haber atravesado esta situación “muchas veces” o “siempre”.

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Los millennials que trabajan en América Latina registraron 14% de burnout frecuente durante 2024, mientras que 28% identifica el agotamiento como una de las principales razones para cambiar de empleo. La relación entre malestar emocional y rotación coloca la permanencia del talento entre las consecuencias directas de este problema.

Perú registró la mayor proporción de colaboradores con burnout frecuente, con 16%, seguido por Colombia, con 13%. Las diferencias fueron estadísticamente significativas frente a México y Chile, donde el indicador alcanzó 12% en cada caso.

Las cifras arrojadas por el estudio representan retos para las empresas - crédito Encuesta Work in Progress 2025 / Buk

La planificación laboral se ha visto afectada en Colombia

La capacidad de organizar y completar las tareas en tiempo y forma mostró diferencias entre los trabajadores que sufren agotamiento frecuente. En Colombia, solo 65% de ese grupo logró planificar y finalizar su trabajo dentro de los plazos establecidos.

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Perú exhibió el mejor desempeño en esa dimensión: 81% de los colaboradores con burnout frecuente consiguieron cumplir sus tareas a tiempo. En México, la proporción fue de 73%, mientras que en Chile alcanzó 67%.

La insatisfacción con la jornada laboral tuvo su impacto más alto en México. Allí, el 25% de quienes se sienten disconformes con sus horarios reportó burnout frecuente, el mayor porcentaje entre los cuatro países analizados.

En Colombia, la incidencia entre los trabajadores insatisfechos con su jornada fue menor: 15% manifestó agotamiento frecuente. La diferencia expone que la percepción sobre los horarios no afecta del mismo modo a los empleados de todos los mercados relevados.

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Las experiencias de discriminación en el trabajo mostraron una relación más marcada con el burnout en Perú y Colombia. En el primer país, 74% de quienes atravesaron esas situaciones reportó agotamiento frecuente. En Colombia, la proporción alcanzó 73% entre los trabajadores que vivieron discriminación laboral.

Colombia es el segundo país de la encuesta con más casos de burnout - crédito Encuesta Work in Progress 2025 / Buk

Cómo reconocer el agotamiento laboral

Las señales pueden surgir en distintas áreas y no se limitan a molestias físicas, de acuerdo con la profesional de Humanización del Hospital Infantil Universitario de San José: “En muchas ocasiones, la persona primero nota cambios emocionales, cognitivos o conductuales y posteriormente aparecen manifestaciones físicas”.

Entre las respuestas físicas, la profesional mencionó:

Dolores de cabeza.

Tensión muscular.

Fatiga.

Palpitaciones.

Molestias gastrointestinales.

Cambios en la percepción del dolor.

Alteraciones del sueño.

Entre las respuestas emocionales se encuentran:

Irritabilidad.

Ansiedad.

Sensación de estar sobrepasado.

Frustración.

Tristeza.

Miedo.

Dificultad para relajarse.

En el plano cognitivo, pueden presentarse problemas para concentrarse, dificultades para tomar decisiones, pensamientos repetitivos, preocupación excesiva, pensamientos catastróficos y la sensación de no poder desconectarse de las preocupaciones laborales.

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Por otro lado, las respuestas conductuales incluyen cambios en la alimentación, aislamiento, reducción de actividades placenteras, alteraciones del descanso, menor actividad física y mayor consumo de cafeína, alcohol, tabaco u otras sustancias.

“No debemos atribuir automáticamente cualquier síntoma físico al estrés”, recalcó Ortiz Martínez. Una cefalea recurrente, palpitaciones, dolor abdominal o fatiga persistente pueden tener causas médicas distintas, por lo que deben ser evaluados por un profesional si son nuevos, frecuentes, intensos o progresivos.

La experta añadió que cada persona responde de forma distinta ante condiciones laborales similares: “Las personas tienen diferentes vulnerabilidades biológicas, experiencias previas, recursos de afrontamiento, condiciones sociales y posibilidades de recuperación”.

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El descanso es uno de los recursos que puede resentirse cuando el estrés se prolonga; según la especialista, dormir no consiste solo en acumular horas, sino en lograr un sueño suficiente y de calidad que permita completar los ciclos de recuperación física, cognitiva y emocional.

“Cuando existe estrés laboral persistente, la persona puede acostarse cansada pero continuar mentalmente activa: aparecen preocupaciones, rumiaciones (pensamientos repetitivos) o pensamientos relacionados con lo ocurrido durante el día o con las responsabilidades del día siguiente”, explicó. Esa activación puede dificultar conciliar o mantener el sueño y reducir la recuperación.

La falta de descanso puede afectar la vigilancia, los tiempos de reacción, la atención, las funciones ejecutivas y algunos procesos de memoria: “Cuando una persona siente que ‘ya no piensa igual’, no necesariamente significa que exista un daño permanente en su memoria: puede existir una combinación de estrés, agotamiento y sueño insuficiente”.

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Ante la frecuencia de estas señales en los trabajadores, la especialista pidió cautela al relacionar el burnout con otros diagnósticos: “No sería adecuado afirmar que ‘el burnout causa depresión’ o que toda persona con burnout necesariamente desarrollará una depresión”, aunque señaló que los síntomas pueden coincidir y que una persona con ansiedad o depresión previa puede tener mayor vulnerabilidad ante un entorno laboral exigente.

Respecto a las migrañas, Ortiz Martínez precisó que el estrés puede desencadenar o intensificar episodios en personas susceptibles, pero no permite establecer por sí solo un origen laboral. Una cefalea que cambia de patrón, aumenta de forma progresiva, interfiere con la vida cotidiana o se acompaña de señales neurológicas, pérdida de conciencia, fiebre o rigidez de cuello requiere atención profesional.

El miedo a perder el empleo, la presión económica y la cultura de disponibilidad permanente llevan a algunas personas a seguir trabajando pese a sus limitaciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuándo pedir ayuda

Es necesario mencionar que la incapacidad laboral no se determina solo porque una persona se sienta estresada o agotada: “Se establece cuando existe una condición de salud que, desde el punto de vista clínico, compromete temporalmente la capacidad de la persona para desarrollar su actividad laboral”.

En Colombia, la profesional diferenció la incapacidad médica de la calificación del origen de la enfermedad: “Una persona puede recibir una incapacidad de origen común sin que esto signifique que su condición haya sido reconocida como enfermedad laboral”.

Según Ortiz Martínez, el Decreto 1427 de 2022 dispone que el médico u odontólogo tratante determine el período de incapacidad de origen común conforme a su criterio clínico. Para ello, deben considerarse el estado clínico, los síntomas y el diagnóstico, el grado de afectación funcional, la capacidad para realizar tareas habituales, la evolución, el tratamiento y la posibilidad de recuperación.

También se deben valorar las características y exigencias del puesto, los factores laborales y psicosociales, así como los antecedentes y condiciones de salud: “Si una persona presenta ansiedad, depresión, crisis de pánico, alteraciones importantes del sueño, síntomas físicos persistentes u otra condición que comprometa significativamente su funcionamiento, debe recibir una valoración profesional”.

La especialista añadió que, cuando corresponde, la atención en salud debe articularse con los servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo y las entidades que determinan si el origen de la condición es laboral o común. La Resolución 1843 de 2025 establece una evaluación médica posterior a la incapacidad para trabajadores con ausencias de 30 días calendario o más, o antes si el estado de salud lo amerita.

Ortiz Martínez advirtió sobre el presentismo laboral por enfermedad, que se da cuando una persona asiste o permanece en su empleo pese a que su condición afecta su funcionamiento: “Puede ocurrir por miedo a perder el empleo, culpa por ausentarse, presión económica, percepción de que nadie puede reemplazarla, cultura organizacional de disponibilidad permanente o temor a ser considerada poco comprometida”.

Ese comportamiento puede derivar después en ausencias por enfermedad y peor percepción de la propia salud. Así que la detección temprana permite actuar antes de que las limitaciones interfieran de forma más amplia con el trabajo y la vida diaria.

Respecto a la intervención de los empleadores, Sergio Osorio, docente de la Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fundación Universitaria Horizonte, planteó que las organizaciones deben identificar señales de agotamiento físico y mental y verificar si persisten pese al descanso: “Se deben evaluar algunos factores de riesgo, como el riesgo psicosocial, la carga laboral, el ausentismo y el rendimiento, además de ofrecer espacios de comunicación abierta y realizar vigilancia de la salud”.

Dolor abdominal, fatiga, cefaleas o palpitaciones nuevas, frecuentes, intensas o progresivas deben recibir una evaluación médica para descartar otras causas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un caso de burnout

Una periodista de 30 años le contó a Infobae Colombia cómo la carga laboral y sus antecedentes de salud mental afectan su vida cotidiana. La joven aseguró que aunque logra aliviar parte del cansancio físico durante los descansos, no consigue una desconexión total. Además, expresó que su mente lo manifiesta con crisis de ansiedad, ataques de pánico, crisis depresivas o una desregulación emocional.

Pese a que lleva cerca de cuatro años en su trabajo, durante 2026 percibió con mayor intensidad las exigencias laborales, que incrementan los síntomas asociados a sus diagnósticos de salud mental: “Desde que me monto en el transporte público y voy acercándome al lugar de trabajo, empiezo a sentir palpitaciones en el pecho, sudoración a veces, nerviosismo”.

La trabajadora asoció esas reacciones con la ansiedad y la preocupación excesiva ante la posibilidad de que algo salga mal durante la jornada. También vinculó ese estado con la presión de cumplir las tareas en el tiempo disponible y de realizarlas de la mejor manera.

Según dijo la joven, incluso las incapacidades laborales pueden ser insuficientes: “Yo suelo estar incapacitada, no muy seguido, pero sí más de lo habitual. Precisamente por mi condición de salud mental siento que mi mente se agobia muy fácilmente. Hay momentos o temporadas muy cortas en las que mi mente logra aguantar y ya después dice: ‘No más’”.

En su relato, la paciente indicó que su trabajo exige mantenerse conectada y que la dinámica laboral la tiene en un estado de alerta.

Respecto a las acciones que ha tomado para enfrentarse a estas situaciones, la periodista indicó que tiene controles y terapias para hacer seguimiento a su tratamiento farmacológico. Dijo que la psicoterapia es, en muchos casos, la estrategia más efectiva, pues el acompañamiento psicológico le permitió contar con un plan de crisis para reconocer momentos de riesgo y responder ante ellos: “Es un trabajo 100% –muy– personal”.

Qué pueden hacer trabajadores y empresas para prevenir el ‘burnout’

Luisa Fernanda Becerra Rodríguez, coordinadora de la Unidad de Servicios Psicológicos de la Universidad Católica de Colombia, recomendó incorporar la recuperación a la rutina y no reservarla para los momentos de mayor tensión: “Lo primero es practicar las pausas activas. Levántate dos minutos de tu silla, camina de un lado a otro por tu oficina. Si tienes la oportunidad, toma un rayito de sol”.

Además, la experta propuso mover y estirar las articulaciones, destinar un momento breve a la respiración y practicar ejercicios de tensión y distensión. También mencionó la atención plena o mindfulness, una práctica orientada a conectar con el presente mediante los sentidos, la escucha del entorno, las texturas o acciones cotidianas como beber agua o café.

La coordinadora recomendó reservar cada semana espacios para actividades de ocio y bienestar, además de cuidar el sueño, mantener una alimentación balanceada y realizar ejercicio: “Si aun practicando todas estas técnicas sigues experimentando desmotivación, irritabilidad, cambios en el estado de ánimo, fatiga que no cesa aun con el descanso, es importante que busques ayuda”.

Por su parte, Sandra Patricia Ortiz Martínez, profesional de Humanización del Hospital Infantil Universitario de San José, agrupó las recomendaciones individuales de la siguiente manera:

Reconocer las señales tempranas.

Establecer límites razonables.

Cuidar el descanso.

Mantener la actividad física y la alimentación regular.

Preservar espacios de recuperación y de conexión social.

Pedir atención profesional cuando sea necesaria.

Para prevenir el agotamiento laboral, Ortiz Martínez reiteró que no basta con enseñar técnicas de regulación emocional si las causas organizacionales permanecen sin cambios: “Podemos fortalecer recursos de afrontamiento y facilitar el acceso a la atención psicológica, pero si las condiciones organizacionales que generan la sobrecarga permanecen intactas, una intervención exclusivamente individual puede ser insuficiente”.

En ese orden de ideas, las empresas deberían revisar las cargas laborales, las jornadas y los tiempos de descanso, la claridad de las funciones, la autonomía y la distribución del trabajo. También deberían fortalecer el liderazgo, el apoyo social y la comunicación, prevenir el acoso y la violencia, facilitar la conciliación entre la vida laboral y la personal e identificar de forma temprana los riesgos psicosociales.

La Resolución 2764 de 2022 incorpora referentes técnicos obligatorios en Colombia para identificar, evaluar, monitorear e intervenir factores de riesgo psicosocial. De acuerdo con lo explicado por Ortiz Martínez, la norma incluye un protocolo específico de prevención y actuación frente al síndrome de agotamiento laboral, además de otros que están relacionados con la depresión, el acoso laboral y el estrés agudo.

El regreso al trabajo tras una incapacidad tampoco debería reducirse a comunicar que una persona está en condiciones de regresar. La especialista señaló que se debe revisar la compatibilidad entre el puesto, el estado actual del trabajador y las recomendaciones médico-laborales, con posibles ajustes temporales de carga, horarios, pausas, funciones o exposición a factores de riesgo.

Así, reconocer el desgaste es indispensable, debido a que permite actuar antes de que afecte de forma más profunda la salud, la seguridad y la capacidad de trabajar.

El burnout puede afectar la atención, la vigilancia y la memoria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Señales que requieren atención inmediata en salud mental

Ortiz Martínez indicó que hay situaciones en las que no se debe esperar una consulta rutinaria: “Si una persona presenta pensamientos de muerte, ideas o planes de suicidio, intención de hacerse daño o siente que no puede garantizar su propia seguridad, debe buscar atención de urgencias o activar los servicios de emergencia”.

En Colombia, la Línea Nacional 106 de orientación en salud mental funciona las 24 horas para atender casos de urgencia, pues el Instituto Nacional de Salud (INS) registró 13.479 casos preliminares de intento de suicidio hasta la semana epidemiológica V de 2025, y los problemas laborales aparecieron como factor desencadenante en el 5,2% de los casos notificados; sin embargo, el dato no mide la prevalencia de burnout ni atribuye esos intentos exclusivamente al trabajo.