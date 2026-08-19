Cosculluela se presentará en el Royal Center de Bogotá: estos son los precios de la boletería

Bogotá se prepara para recibir nuevamente a Cosculluela. El artista puertorriqueño se presentará el próximo viernes 25 de septiembre de 2026 en el Royal Center, en una fecha que marcará su regreso a los escenarios de la capital colombiana como artista principal.
El concierto tendrá un formato para más de 3.000 asistentes y permitirá al público disfrutar en vivo de varias de las canciones que han marcado la trayectoria del intérprete.
La boletería oficial está disponible a través de Ticketmaster Colombia, plataforma encargada de la venta de las entradas para el espectáculo. Las localidades habilitadas son VIP y General, con precios que incluyen el cargo correspondiente por servicio.
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- Localidad VIP: $250.000 + $33.000 de cargo por servicio. Precio total: $283.000.
- Localidad General: $200.000 + $27.000 de cargo por servicio. Precio total: $227.000.
¿Quién es Cosculluela y cuál ha sido su carrera musical?
José Fernando Cosculluela Suárez, conocido artísticamente como Cosculluela, nació el 15 de octubre de 1980 en Humacao, Puerto Rico. Su acercamiento a la música comenzó durante su adolescencia, cuando realizaba mixtapes de manera independiente.
Posteriormente fue descubierto por el productor Buddha y tuvo participación en proyectos relacionados con figuras de la escena urbana puertorriqueña. Con el paso de los años, el artista construyó una discografía que incluye trabajos como El Príncipe, El Niño, Blanco Perla y El Príncipe 2.
Estos álbumes forman parte de una carrera en la que también ha participado en canciones junto a artistas como Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Nicky Jam, Arcángel, Farruko, Maluma y Bad Bunny.
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Entre las canciones más reconocidas de Cosculluela aparecen “Prrrum”, “Na Na Nau”, “Te Busco”, junto a Nicky Jam, “Manicomio”, “La Boda”, “Madura”, con Bad Bunny, y “Pretextos”. Parte de su reconocimiento también está relacionado con las llamadas tiraeras, una tradición del rap puertorriqueño en la que los artistas intercambian canciones con referencias y confrontaciones líricas.
Conciertos en Bogotá durante el mes de septiembre
- Álvaro Díaz — Movistar Arena — 3 y 4 de septiembre
- Helloween — Movistar Arena — 5 de septiembre
- Cholo Valderrama — Teatro Jorge Eliécer Gaitán — 5 de septiembre
- Ozuna — Por confirmar — 5 de septiembre
- Merengue Fest — Centro de Eventos Autopista Norte — 5 de septiembre
- Jorge Drexler — Movistar Arena — 6 de septiembre
- Stray Kids — Vive Claro — 9 de septiembre
- WWE — Movistar Arena — 10 de septiembre
- John Summit — Chamorro City Hall — 10 de septiembre
- Lenny Tavarez y Justin Quiles — Movistar Arena — 11 de septiembre
- Alberto Plaza y Juan Fernando Velasco — Centro de Eventos Autopista Norte — 12 de septiembre
- Festival Cordillera — Parque Simón Bolívar — 12 y 13 de septiembre
- Jazz Al Parque — Parque El Country — 12 y 13 de septiembre
- Sara Landry — Coliseo Medplus — 12 de septiembre
- Jhon Alex Castaño — Movistar Arena — 12 de septiembre
- Santiago Cruz — Teatro Panorama — 16 de septiembre
- Santiago Cruz — Teatro Jorge Eliécer Gaitán — 17 y 18 de septiembre
- Jorge Celedón — Movistar Arena — 17 de septiembre
- Tini — Movistar Arena — 18 de septiembre
- Jamiroquai — Coliseo Medplus — 19 de septiembre
- Robbie Williams — Movistar Arena — 20 de septiembre
- Bogotá Metal Fest — Teatro Royal Center — 20 de septiembre
- Santiago Cruz — Teatro Colón — 22 de septiembre
- Laura y Brenda — Movistar Arena — 23 de septiembre
- 5 Seconds of Summer — Movistar Arena — 24 de septiembre
- Cosculluela — Teatro Royal Center — 25 de septiembre
- Carlos Vives — Movistar Arena — 25, 26 y 27 de septiembre
- Lindsey Stirling — Movistar Arena — 28 de septiembre
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