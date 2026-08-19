Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Cosculluela se presentará en el Royal Center de Bogotá: estos son los precios de la boletería

El próximo sábado 26 de septiembre de 2026 el puertorriqueño cantará sus mejores éxitos en el escenario que tiene capacidad para tres mil personas

Cosculluela, en el año 2011 fue nominado como Artista Revelación en los Premios Lo Nuestro, mientras que su álbum El Niño se posicionó en el primer lugar de la lista Latin Rhythm Albums de Billboard - crédito AFP
Cosculluela, en el año 2011 fue nominado como Artista Revelación en los Premios Lo Nuestro, mientras que su álbum El Niño se posicionó en el primer lugar de la lista Latin Rhythm Albums de Billboard - crédito AFP
Guardar

Bogotá se prepara para recibir nuevamente a Cosculluela. El artista puertorriqueño se presentará el próximo viernes 25 de septiembre de 2026 en el Royal Center, en una fecha que marcará su regreso a los escenarios de la capital colombiana como artista principal.

El concierto tendrá un formato para más de 3.000 asistentes y permitirá al público disfrutar en vivo de varias de las canciones que han marcado la trayectoria del intérprete.

La boletería oficial está disponible a través de Ticketmaster Colombia, plataforma encargada de la venta de las entradas para el espectáculo. Las localidades habilitadas son VIP y General, con precios que incluyen el cargo correspondiente por servicio.

PUBLICIDAD

  • Localidad VIP: $250.000 + $33.000 de cargo por servicio. Precio total: $283.000.
  • Localidad General: $200.000 + $27.000 de cargo por servicio. Precio total: $227.000.
Las canciones más famosas de Cosculluela son Te Busco con Nicky Jam, Madura» con Bad Bunny, Prrrum, Manicomio y La Boda - crédito AFP
Las canciones más famosas de Cosculluela son Te Busco con Nicky Jam, Madura» con Bad Bunny, Prrrum, Manicomio y La Boda - crédito AFP

¿Quién es Cosculluela y cuál ha sido su carrera musical?

José Fernando Cosculluela Suárez, conocido artísticamente como Cosculluela, nació el 15 de octubre de 1980 en Humacao, Puerto Rico. Su acercamiento a la música comenzó durante su adolescencia, cuando realizaba mixtapes de manera independiente.

Posteriormente fue descubierto por el productor Buddha y tuvo participación en proyectos relacionados con figuras de la escena urbana puertorriqueña. Con el paso de los años, el artista construyó una discografía que incluye trabajos como El Príncipe, El Niño, Blanco Perla y El Príncipe 2.

Cosculluela se presentará en el Royal Center de Bogotá, el próximo sábado 25 de septiembre - crédito Cosculluela
Cosculluela se presentará en el Royal Center de Bogotá, el próximo sábado 25 de septiembre - crédito Cosculluela

Estos álbumes forman parte de una carrera en la que también ha participado en canciones junto a artistas como Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Nicky Jam, Arcángel, Farruko, Maluma y Bad Bunny.

PUBLICIDAD

Entre las canciones más reconocidas de Cosculluela aparecen “Prrrum”, “Na Na Nau”, “Te Busco”, junto a Nicky Jam, “Manicomio”, “La Boda”, “Madura”, con Bad Bunny, y “Pretextos”. Parte de su reconocimiento también está relacionado con las llamadas tiraeras, una tradición del rap puertorriqueño en la que los artistas intercambian canciones con referencias y confrontaciones líricas.

Este es el Royal Center de Bogotá, donde se presentará Cosculluela el próximo 26 de agosto - crédito Royal Center
Este es el Royal Center de Bogotá, donde se presentará Cosculluela el próximo 26 de agosto - crédito Royal Center

Conciertos en Bogotá durante el mes de septiembre

  • Álvaro Díaz — Movistar Arena — 3 y 4 de septiembre
  • Helloween — Movistar Arena — 5 de septiembre
  • Cholo Valderrama — Teatro Jorge Eliécer Gaitán — 5 de septiembre
  • Ozuna — Por confirmar — 5 de septiembre
  • Merengue Fest — Centro de Eventos Autopista Norte — 5 de septiembre
  • Jorge Drexler — Movistar Arena — 6 de septiembre
  • Stray Kids — Vive Claro — 9 de septiembre
  • WWE — Movistar Arena — 10 de septiembre
  • John Summit — Chamorro City Hall — 10 de septiembre
  • Lenny Tavarez y Justin Quiles — Movistar Arena — 11 de septiembre
  • Alberto Plaza y Juan Fernando Velasco — Centro de Eventos Autopista Norte — 12 de septiembre
  • Festival Cordillera — Parque Simón Bolívar — 12 y 13 de septiembre
  • Jazz Al Parque — Parque El Country — 12 y 13 de septiembre
  • Sara Landry — Coliseo Medplus — 12 de septiembre
  • Jhon Alex Castaño — Movistar Arena — 12 de septiembre
  • Santiago Cruz — Teatro Panorama — 16 de septiembre
  • Santiago Cruz — Teatro Jorge Eliécer Gaitán — 17 y 18 de septiembre
  • Jorge Celedón — Movistar Arena — 17 de septiembre
  • Tini — Movistar Arena — 18 de septiembre
  • Jamiroquai — Coliseo Medplus — 19 de septiembre
  • Robbie Williams — Movistar Arena — 20 de septiembre
  • Bogotá Metal Fest — Teatro Royal Center — 20 de septiembre
  • Santiago Cruz — Teatro Colón — 22 de septiembre
  • Laura y Brenda — Movistar Arena — 23 de septiembre
  • 5 Seconds of Summer — Movistar Arena — 24 de septiembre
  • Cosculluela — Teatro Royal Center — 25 de septiembre
  • Carlos Vives — Movistar Arena — 25, 26 y 27 de septiembre
  • Lindsey Stirling — Movistar Arena — 28 de septiembre

Temas Relacionados

Boletas para Cosculluelacuándo se presenta cosculluelaconcierto de cosculluelaconciertos en BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del segundo tiempo en Ibagué

El Vinotinto y Oro disputa la llave, aplazada una semana por el terremoto en Colombia, ante el mejor equipo de Ecuador en el estadio Manuel Murillo Toro

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del segundo tiempo en Ibagué

Temblor de 7,4 en Colombia EN VIVO: nuevo balance eleva a 312 los fallecidos, deja 4.611 heridos y 290 desaparecidos

Con millonarias donaciones e inversiones destinadas a apoyar a las víctimas, atender las necesidades urgentes y contribuir a la reconstrucción de las zonas afectadas, grandes empresas se unen a la solidaridad por la emergencia

Temblor de 7,4 en Colombia EN VIVO: nuevo balance eleva a 312 los fallecidos, deja 4.611 heridos y 290 desaparecidos

América de Cali en El Campín: este es el único detalle que falta para que los Diablos Rojos se muden a Bogotá en forma temporal

Debido al terremoto en Colombia, que devastó varias estructuras en la capital vallecaucana, los escarlatas se vieron obligados a buscar sede temporal hasta que habiliten el Pascual Guerrero

América de Cali en El Campín: este es el único detalle que falta para que los Diablos Rojos se muden a Bogotá en forma temporal

Armada de Colombia interceptó motonave venezolana con cigarrillos de contrabando en La Guajira avaluados en $16.250 millones

El operativo contra rutas ilegales marítimas resultó en la captura de nueve personas, tres de nacionalidad colombiana y seis venezolanas, y la incautación de 2.500 cajas de tabaco importado, equivalentes a 1.250.000 unidades

Armada de Colombia interceptó motonave venezolana con cigarrillos de contrabando en La Guajira avaluados en $16.250 millones

Gustavo Petro se reunió con Ernesto Samper e insistió en su llamado a crear un “frente por la vida” para defender el proyecto progresista

El expresidente de izquierda reapareció de manera pública al reunirse con el también exmandatario en Bogotá, con el que abordó la necesidad de crear un bloque amplio contra el recién instalado gobierno de Abelardo de la Espriella

Gustavo Petro se reunió con Ernesto Samper e insistió en su llamado a crear un “frente por la vida” para defender el proyecto progresista
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Greeicy y Mike Bahía se sumaron al cartel de ‘Colombia: Voces por la Vida’ en el Vive Claro en Bogotá

Greeicy y Mike Bahía se sumaron al cartel de ‘Colombia: Voces por la Vida’ en el Vive Claro en Bogotá

Hernán Orjuela lanzó contundente mensaje contra Diana Ángel por criticar la entrega de balones de De la Espriella: “Ojalá vuelva a la cordura”

Juan Tamariz y el Festival Internacional del Humor: así fue el día en que “predijo” la suerte del público con sus cartas

Forbes Colombia destacó cuatro figuras del entretenimiento nacional en su lista ‘30 Under 30′

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

Deportes

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del segundo tiempo en Ibagué

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto del segundo tiempo en Ibagué

América de Cali en El Campín: este es el único detalle que falta para que los Diablos Rojos se muden a Bogotá en forma temporal

Falcao habló sobre la posibilidad de sumarse como asistente técnico de Néstor Lorenzo en la selección Colombia y aclaró rumores

Águilas Doradas cambió las boletas por donaciones para su partido ante Llaneros en la Liga BetPlay 2026-II

Kevin Serna convirtió con Fluminense y clasificó a los cuartos de final en la Copa Libertadores