Cosculluela se presentará en el Royal Center de Bogotá: estos son los precios de la boletería

Cosculluela, en el año 2011 fue nominado como Artista Revelación en los Premios Lo Nuestro, mientras que su álbum El Niño se posicionó en el primer lugar de la lista Latin Rhythm Albums de Billboard - crédito AFP

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Bogotá se prepara para recibir nuevamente a Cosculluela. El artista puertorriqueño se presentará el próximo viernes 25 de septiembre de 2026 en el Royal Center, en una fecha que marcará su regreso a los escenarios de la capital colombiana como artista principal.

El concierto tendrá un formato para más de 3.000 asistentes y permitirá al público disfrutar en vivo de varias de las canciones que han marcado la trayectoria del intérprete.

La boletería oficial está disponible a través de Ticketmaster Colombia, plataforma encargada de la venta de las entradas para el espectáculo. Las localidades habilitadas son VIP y General, con precios que incluyen el cargo correspondiente por servicio.

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Localidad VIP: $250.000 + $33.000 de cargo por servicio. Precio total: $283.000.

Localidad General: $200.000 + $27.000 de cargo por servicio. Precio total: $227.000.

Las canciones más famosas de Cosculluela son Te Busco con Nicky Jam, Madura» con Bad Bunny, Prrrum, Manicomio y La Boda - crédito AFP

¿Quién es Cosculluela y cuál ha sido su carrera musical?

José Fernando Cosculluela Suárez, conocido artísticamente como Cosculluela, nació el 15 de octubre de 1980 en Humacao, Puerto Rico. Su acercamiento a la música comenzó durante su adolescencia, cuando realizaba mixtapes de manera independiente.

Posteriormente fue descubierto por el productor Buddha y tuvo participación en proyectos relacionados con figuras de la escena urbana puertorriqueña. Con el paso de los años, el artista construyó una discografía que incluye trabajos como El Príncipe, El Niño, Blanco Perla y El Príncipe 2.

Cosculluela se presentará en el Royal Center de Bogotá, el próximo sábado 25 de septiembre - crédito Cosculluela

Estos álbumes forman parte de una carrera en la que también ha participado en canciones junto a artistas como Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Nicky Jam, Arcángel, Farruko, Maluma y Bad Bunny.

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Entre las canciones más reconocidas de Cosculluela aparecen “Prrrum”, “Na Na Nau”, “Te Busco”, junto a Nicky Jam, “Manicomio”, “La Boda”, “Madura”, con Bad Bunny, y “Pretextos”. Parte de su reconocimiento también está relacionado con las llamadas tiraeras, una tradición del rap puertorriqueño en la que los artistas intercambian canciones con referencias y confrontaciones líricas.

Este es el Royal Center de Bogotá, donde se presentará Cosculluela el próximo 26 de agosto - crédito Royal Center

Conciertos en Bogotá durante el mes de septiembre

Álvaro Díaz — Movistar Arena — 3 y 4 de septiembre

Helloween — Movistar Arena — 5 de septiembre

Cholo Valderrama — Teatro Jorge Eliécer Gaitán — 5 de septiembre

Ozuna — Por confirmar — 5 de septiembre

Merengue Fest — Centro de Eventos Autopista Norte — 5 de septiembre

Jorge Drexler — Movistar Arena — 6 de septiembre

Stray Kids — Vive Claro — 9 de septiembre

WWE — Movistar Arena — 10 de septiembre

John Summit — Chamorro City Hall — 10 de septiembre

Lenny Tavarez y Justin Quiles — Movistar Arena — 11 de septiembre

Alberto Plaza y Juan Fernando Velasco — Centro de Eventos Autopista Norte — 12 de septiembre

Festival Cordillera — Parque Simón Bolívar — 12 y 13 de septiembre

Jazz Al Parque — Parque El Country — 12 y 13 de septiembre

Sara Landry — Coliseo Medplus — 12 de septiembre

Jhon Alex Castaño — Movistar Arena — 12 de septiembre

Santiago Cruz — Teatro Panorama — 16 de septiembre

Santiago Cruz — Teatro Jorge Eliécer Gaitán — 17 y 18 de septiembre

Jorge Celedón — Movistar Arena — 17 de septiembre

Tini — Movistar Arena — 18 de septiembre

Jamiroquai — Coliseo Medplus — 19 de septiembre

Robbie Williams — Movistar Arena — 20 de septiembre

Bogotá Metal Fest — Teatro Royal Center — 20 de septiembre

Santiago Cruz — Teatro Colón — 22 de septiembre

Laura y Brenda — Movistar Arena — 23 de septiembre

5 Seconds of Summer — Movistar Arena — 24 de septiembre

Cosculluela — Teatro Royal Center — 25 de septiembre

Carlos Vives — Movistar Arena — 25, 26 y 27 de septiembre

Lindsey Stirling — Movistar Arena — 28 de septiembre