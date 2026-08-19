La Cruz Roja Colombiana advirtió que están usando de manera indebida su nombre y su emblema en medio de la crisis por el terremoto

La Cruz Roja Colombiana reiteró que su emblema solo puede ser utilizado por personal y vehículos acreditados, según lo establece la Ley 875 de 2004 - crédito Cruz Roja Colombiana

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El uso no autorizado de nombre y emblema de la Cruz Roja Colombiana en vehículos empleados para distribuir ayudas humanitarias tras el reciente sismo de magnitud 7,4 ha generado preocupación dentro de la institución.

Debido a esto, la Cruz Roja emitió una advertencia dirigida tanto a la ciudadanía como a las autoridades y los medios de comunicación, subrayando la necesidad de identificar correctamente a quienes participan en operativos humanitarios.

Ante la emergencia ocurrida el 10 de agosto, se han detectado diversas formas de suplantación sobre las que la ciudadanía debe estar atenta.

Entre ellas se encuentran el uso de vehículos rotulados con la imagen institucional para simular operativos de ayuda, la suplantación de voluntarios o colaboradores para solicitar recursos, y la difusión de mensajes, fotografías o documentos que imitan la identidad visual de la entidad para dar verosimilitud a solicitudes fraudulentas.

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La Cruz Roja advirtió que personas y vehículos estarían operando con sus logos para captar ayudas tras el terremoto - crédito - Cruz Roja Colombiana

La Ley 875 de 2004 otorga a la Cruz Roja Colombiana y a la Media Luna Roja la exclusividad en el uso de sus signos distintivos. Los artículos 3° y 8° de esta normativa prohíben el uso del emblema en vehículos, prendas, documentos, publicaciones o cualquier otro elemento ajeno a la institución o al Movimiento Internacional.

Las autoridades están facultadas para ordenar el embargo de materiales, exigir el retiro de emblemas usados indebidamente, destruir reproducciones ilegales, sellar negocios que vulneren estos derechos e impartir penas de cárcel entre 1 y 3 años.

La legislación también impide que se registren marcas o nombres comerciales que imiten los símbolos humanitarios protegidos. En situaciones de conflicto armado, la ley ampara especialmente a los equipos y medios de transporte sanitarios civiles o militares que presten atención a heridos y enfermos bajo la insignia de la Cruz Roja.

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Cómo identificar personal y vehículos autorizados

El personal autorizado de la Cruz Roja Colombiana debe portar un uniforme institucional, carné con los emblemas oficiales y su documento de identidad. Este conjunto de elementos permite verificar el vínculo real con la entidad.

Para prevenir fraudes, la institución recomendó verificar siempre la identificación y legitimidad de quienes recolectan donaciones en nombre de la Cruz Roja - crédito Cruz Roja Colombiana

En cuanto a los vehículos, la institución señala que deben estar identificados con el emblema en los cuatro costados, es decir, laterales, frente y parte posterior, junto al número de la móvil, además de contar con el distintivo en el techo.

Cuando se trata de alianzas con empresas para el transporte de ayudas, el vehículo irá marcado con banderas de la Cruz Roja, acompañado por un integrante uniformado y identificado, además dispondrá del manifiesto de carga avalado por la institución.

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Medidas de protección y canales oficiales

La Cruz Roja Colombiana recomienda a la población mantener cautela ante cualquier solicitud de donaciones o dinero que no provenga de sus canales oficiales. Cualquier aporte debe realizarse exclusivamente a través de los siguientes medios:

Sitio web: ayuda.cruzrojacolombiana.org o accediendo a cruzrojacolombiana.org y seleccionando la opción ¡Dona ya! Cuenta corriente Davivienda: 0560455069996490, a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana (NIT 899999025-3).Aplicación DaviPlata.

La Cruz Roja Colombiana instó a la ciudadanía y medios a difundir la alerta y a proteger la correcta utilización de su nombre y emblema - crédito Cruz Roja Colombiana

La institución enfatiza que no solicita transferencias a cuentas personales ni utiliza canales alternativos para la recaudación de fondos. Si una persona recibe una petición que no puede ser acreditada como procedente de la organización, debe abstenerse de entregar dinero, bienes o información personal.

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Llamado a la colaboración ciudadana y mediática

La institución solicita a la comunidad verificar siempre la legitimidad de los vehículos, el personal y las acciones humanitarias vinculadas a la Cruz Roja. Ante cualquier duda, la recomendación es recurrir a los canales oficiales de comunicación y donación.

La Cruz Roja Colombiana también invita a todas las personas a difundir esta alerta para prevenir fraudes, proteger a las personas y preservar el buen uso del emblema que representa su misión humanitaria. Reafirma además su compromiso con la transparencia, la legalidad y la aplicación de los principios fundamentales que rigen su labor en Colombia.