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Juzgado ordenó arrestar al representante Daniel Briceño por desacato: “Ningún juez me ha notificado”

El integrante del Centro Democrático no se retractó por señalamientos contra Gloria Isabel Cuartas Montoya, exdirectora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz

Juzgado ordenó en segunda instancia un día de arresto para el representante Daniel Briceño por desacato - crédito @Danielbricen/X
Juzgado ordenó en segunda instancia un día de arresto para el representante Daniel Briceño por desacato - crédito @Danielbricen/X
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El Juzgado 40 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá ratificó en segunda instancia una orden de arresto de un día contra el congresista del Centro Democrático Daniel Briceño, por desacato, en el proceso relacionado con señalamientos contra Gloria Cuartas, exdirectora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz a la que acusó de malos manejos en la entidad.

La decisión, corresponde al Incidente de Desacato - Consulta N.° 006-2026. El expediente figura con Gloria Isabel Cuartas Montoya como accionante y Briceño Montes como accionado, por el incumplimiento de una orden de retractación.

El fallo inicial ordenó a Briceño rectificar información previamente difundida que, según la decisión judicial, afectaba derechos fundamentales protegidos. La orden debía cumplirse en un plazo de 48 horas a partir de la notificación de la providencia.

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Juicio - Colombia
El integrante del Centro Democrático no se retracto por señalamientos contra Gloria Isabel Cuartas Montoya, exdirectora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz- crédito Colprensa

La retractación debía hacerse mediante un video publicado en todas las redes sociales donde se hubiera difundido el mensaje original, incluida X, conforme a lo consignado.

En diciembre de 2025, Briceño acusó a Cuartas de gastar alrededor de $250.000.000.000 en eventos políticos, cifra que sus abogados señalaron como inexacta. En ese momento, el ahora congresista publicó un video de cuatro minutos en el que sostuvo su denuncia.

El ahora congresista aclaró la responsabilidad de Gloria Cuartas y se discute el uso de estos recursos para fortalecer políticamente al Gobierno de Gustavo Petro, mencionando contratos con empresas como Red Suma y ETB - crédito @DanielBric/X

Tras la tutela de Cuartas, Briceño citó ese video y publicó el 4 de junio: “Ningún juez me ha notificado de alguna orden de captura o sanción. En el fondo hay un desespero por parte del gobierno nacional de ocultar que la Unidad de Víctimas ha malgastado $460.124.110.320 en eventos viajes, chivas, refrigerios, tarimas y politiquería, mientras las víctimas son abandonadas (sic)”.

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El ataque de Daniel Briceño al procurador General Gregorio Eljach

Daniel Briceño se volvió a despachar contra Gregorio Eljach - crédito @Danielbricen/X - @SenadoGovCO/X
Daniel Briceño se volvió a despachar contra Gregorio Eljach - crédito @Danielbricen/X - @SenadoGovCO/X

Hasta el momento, el representante a la Cámara no se ha pronunciado de forma oficial sobre la decisión del juzgado. Sin embargo, usó sus redes sociales para acusar a Gregorio Eljach, jefe del Ministerio Público, de haber callado durante meses ante un hecho que ahora presenta como una amenaza de máxima gravedad para la democracia.

En su cuenta de X, el congresista escribió: “Luego de haber guardado silencio cómplice durante meses, el procurador Gregorio Eljach sale a denunciar ‘que no iban a haber elecciones’, demostrando una vez más que era un procurador de bolsillo”. Después añadió una pregunta directa sobre el momento de la denuncia: “¿Cómo no denunció algo tan grave en su momento?”.

Daniel Briceño desafía a Gregorio Eljach en el Senado: lo acusa de proteger irregularidades bajo la administración de Gustavo Petro - crédito @afelipejimeno/X
Daniel Briceño desafía a Gregorio Eljach en el Senado: lo acusa de proteger irregularidades bajo la administración de Gustavo Petro - crédito @afelipejimeno/X

Eljach dijo que la elección presidencial y el calendario del Congreso estuvieron en riesgo

Las palabras que detonaron la polémica fueron pronunciadas por Eljach durante la conmemoración del Día de Lucha contra la Corrupción, cuando hizo un balance de las actuaciones preventivas del Ministerio Público y destacó el programa Paz Electoral.

En ese acto reconoció el papel del entonces contralor Carlos Hernán Rodríguez y del registrador Hernán Penagos. El procurador afirmó: “Prevenir fue, y aquí quiero hacer un reconocimiento al señor contralor y al señor registrador, prevenir fue adelantar exitosamente el programa de paz electoral que permitió, gracias a ellos dos, que hubiera elecciones en Colombia porque no iba a haber”.

La declaración fue más allá de una referencia a tensiones políticas o dificultades operativas. Eljach sostuvo que la intervención institucional evitó que se afectara el calendario electoral en su conjunto.

Lo expresó así: “Gracias a esa actitud de ellos dos, a la que me sumé, en actitud de prevenir, de evitar, de quitar el riesgo del camino, hoy gozan el señor presidente, en buena hora elegido legítima y legalmente por los colombianos, y el Congreso, que estuvieron en riesgo de no haber cumplimiento del calendario electoral”.

Cabe recordar que, antes de las elecciones, el propio procurador había sostenido públicamente que existían condiciones para que los ciudadanos acudieran a las urnas y habló de una jornada democrática “segura, transparente y en completa paz”.

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