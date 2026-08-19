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Gobierno de Abelardo de la Espriella tendría nueva directora de la Uiaf: Martha Luz Reyes sería la elegida

La abogada, con experiencia en la Fiscalía y la Procuraduría, asumiría el reto de fortalecer la inteligencia financiera y el seguimiento a recursos de origen ilícito

Vista diagonal de una placa metálica rectangular con el logo circular de la UIAF, con un mapa mundi y números binarios, sobre una pared de concreto.
La llegada de Martha Luz Reyes a la Uiaf hace parte de la estrategia del Gobierno para fortalecer la lucha contra las finanzas del crimen organizado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Martha Luz Reyes será la nueva directora de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), entidad encargada de recopilar, analizar y transformar información financiera en inteligencia para prevenir y detectar operaciones relacionadas con el lavado de activos, sus delitos fuente y la financiación del terrorismo.

La designación fue revelada por el periodista Melquisedec Torres y posteriormente respaldada por Caracol Radio. Según los reportes conocidos, el presidente Abelardo de la Espriella ya comunicó su decisión a la fiscal general, Luz Adriana Camargo; al vicepresidente, José Manuel Restrepo, y a otros organismos vinculados con la investigación y persecución de delitos financieros.

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El nombramiento, sin embargo, todavía debe formalizarse mediante el respectivo decreto. Mientras ese proceso se cumple, Wilmar Mejía continúa al frente de la entidad.

Por ahora, la llegada de Reyes corresponde a una decisión anunciada por el Gobierno, pero pendiente de los trámites administrativos para que pueda asumir oficialmente el cargo.

Una funcionaria con experiencia en organismos de control

Martha Luz Reyes es abogada y cuenta con experiencia en entidades relacionadas con la investigación y el control del Estado. Entre sus antecedentes se encuentra su paso por la Fiscalía General de la Nación y su desempeño como procuradora delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, tomó la decisión de designar a Martha Luz Reyes al frente de la Uiaf - crédito Luisa González/Reuters
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, tomó la decisión de designar a Martha Luz Reyes al frente de la Uiaf - crédito Luisa González/Reuters

Un perfil publicado el 14 de agosto por Infolaft señala que Reyes es santandereana y tiene formación especializada en derecho público, además de estudios relacionados con las ciencias penales y criminológicas.

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Su nombre ya había comenzado a circular semanas atrás como una de las personas con posibilidades de asumir la dirección de la Uiaf.

En ese momento, no existía una confirmación oficial por parte de la Presidencia ni de la entidad, aunque diferentes versiones periodísticas la ubicaban entre las candidatas con mayores posibilidades.

Melquisedec Torres también había mencionado su nombre en redes sociales dentro de un listado atribuido a fuentes de alto nivel, aunque con la advertencia de que las designaciones podían sufrir modificaciones antes de hacerse oficiales.

Entre los elementos destacados sobre Reyes aparece su experiencia en el sector público y su conocimiento de asuntos relacionados con la investigación de operaciones financieras.

También se ha señalado su capacidad para coordinar acciones con instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría y otras autoridades judiciales.

El papel estratégico de la Uiaf

Abelardo De la Espriella autorizó las primeras cinco extradiciones de su gobierno - crédito Joel González/Presidencia de la República
El Gobierno de Abelardo de la Espriella busca fortalecer el papel de la Uiaf en la lucha contra las finanzas del crimen organizado - crédito Joel González/Presidencia de la República

La Unidad de Información y Análisis Financiero cumple una función fundamental dentro del Estado en la lucha contra las estructuras económicas de las organizaciones criminales. La entidad recibe información de diferentes sectores obligados a reportar operaciones, la procesa y realiza análisis para identificar movimientos que puedan resultar relevantes para las autoridades.

Su trabajo permite detectar patrones financieros, posibles operaciones sospechosas y mecanismos utilizados para ocultar o mover recursos provenientes de actividades ilegales.

La Uiaf no reemplaza las funciones de la Fiscalía ni tiene como misión judicializar directamente a los responsables de los delitos. Su función está enfocada en producir inteligencia financiera que posteriormente puede ser utilizada por las autoridades competentes en investigaciones y procesos judiciales.

Por esa razón, la dirección de la entidad tiene una importancia especial dentro de las estrategias estatales contra el crimen organizado. Seguir las rutas del dinero puede permitir identificar no solo a quienes ejecutan directamente actividades ilícitas, sino también a personas, empresas y estructuras utilizadas para ocultar recursos.

Un nuevo enfoque sobre las finanzas del crimen

La entidad analiza reportes y movimientos financieros para identificar señales que puedan ayudar a las autoridades a seguir el rastro del dinero ilícito - crédito Luisa González/Reuters
La entidad analiza reportes y movimientos financieros para identificar señales que puedan ayudar a las autoridades a seguir el rastro del dinero ilícito - crédito Luisa González/Reuters

La llegada de Reyes se produce en un momento en que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha planteado una mayor presión sobre las fuentes de financiación de las organizaciones criminales y sobre los recursos asociados con hechos de corrupción.

En ese escenario, la Uiaf puede desempeñar un papel relevante en la identificación de movimientos financieros relacionados con estructuras ilegales y en la entrega de información a las autoridades encargadas de adelantar las investigaciones.

Uno de los retos será fortalecer la capacidad de análisis de la entidad y garantizar que las alertas financieras puedan convertirse oportunamente en insumos para las investigaciones. La coordinación entre organismos de inteligencia financiera, autoridades judiciales y entidades de control será determinante para seguir el rastro de los recursos.

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