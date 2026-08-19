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Hombre fue hallado muerto en plena vía de la localidad de Kennedy, en Bogotá: esto se sabe

La Policía Metropolitana de Bogotá informó detalles del caso a Infobae Colombia

La versión inicial menciona un posible problema cardíaco en una persona que frecuentaba Patio Bonito - crédito Pasa en Bogotá / X
La versión inicial menciona un posible problema cardíaco en una persona que frecuentaba Patio Bonito - crédito Pasa en Bogotá / X
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Un hombre fue hallado muerto el martes 18 de agosto de 2026 en el sector de Patio Bonito, ubicado en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, y la información preliminar indicó que se trataría de una persona habitante de calle. En la ciudad hay 10.478 personas identificadas en esa condición.

El cuerpo apareció en las primeras horas de mañana en inmediaciones de la avenida Ciudad de Cali con calle 38 Sur, un corredor de alta circulación del suroccidente de la capital.

Hasta el momento no se ha informado públicamente la identidad de la víctima ni su edad. Sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá le informó a Infobae Colombia que no se trata de una muerte violenta.

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El cuerpo técnico realizó la inspección del cadáver - crédito Colprensa
El hallazgo en Kennedy reabrió la atención sobre quienes viven en calle en Bogotá - crédito Colprensa

Según el reporte preliminar divulgado por la cuenta de Instagram de Gato Noticias Bogotá, las autoridades fueron alertadas por la presencia del cuerpo en plena vía y se desplazaron al lugar para hacer las primeras verificaciones.

Del mismo modo, se confirmó que la Policía Metropolitana de Bogotá indicó de manera inicial que la muerte estaría relacionada con un problema cardíaco.

Después de recibir el llamado de la comunidad, unidades de criminalística llegaron al sector para adelantar la inspección y el levantamiento del cuerpo.

Durante el procedimiento, el área permaneció delimitada mientras avanzaban las labores oficiales para establecer qué ocurrió. Mientras tanto, la comunidad curiosa se aproximaba a ver con sus propios ojos lo ocurrido.

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Escena del crimen- Colombia- CTI Fiscalía
Esta población enfrenta barreras de salud - crédito Colprensa

La hipótesis inicial descarta por ahora una muerte violenta

Los primeros reportes señalan que el fallecido sería un habitante de calle que permanecía habitualmente en ese sector de Bogotá. También se indicó de forma preliminar que su muerte podría haber ocurrido por causas naturales.

Por ahora, no se han informado indicios que permitan establecer públicamente que se trató de una muerte violenta. Las circunstancias precisas del fallecimiento y la identidad del hombre quedarán a cargo de las autoridades competentes cuando concluyan los procedimientos respectivos.

Imágenes conocidas desde el sector muestran la presencia de uniformados y del personal a cargo de la diligencia, mientras el cuerpo permanecía cubierto en un punto cercano a una zona de tránsito frecuente de ciudadanos, teniendo en cuenta que la Avenida Ciudad de Cali y la Calle 38 Sur conectan distintas áreas del suroccidente de la ciudad.

Edwin Emilio Molina, de 43 años, tenía varias heridas de arma de fuego y su cuerpo fue puesto debajo de una volqueta estacionada en la Comuna 12 - crédito Colprensa
Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo en vía pública - crédito Colprensa

El caso vuelve a poner el foco sobre la población habitante de calle en la capital

La Secretaría Distrital de Integración Social informó, con base en el VIII Censo de Habitabilidad en Calle de 2024, que 10.478 personas fueron identificadas viviendo en calle en Bogotá. La entidad explicó que se trata de una problemática vinculada con factores sociales, familiares, económicos y de salud.

De acuerdo con esos datos, el 38% de las personas censadas dijo que los conflictos familiares fueron la principal causa que las llevó a vivir en la calle. Además, una de cada cinco llegó a esa situación siendo menor de edad, lo que llama la atención sobre los programas de atención para esta parte de la ciudadanía.

La población mayor de 60 años representa el 11,3 % del total identificado. La entidad distrital también advirtió necesidades importantes de atención sanitaria, en especial por problemas de salud respiratoria y oral, además de otras condiciones que dificultan la inclusión social y laboral.

En junio de 2026, Integración Social informó que la red distrital de atención pasó de 15 a 23 centros especializados. Esa oferta se complementa con programas sociosanitarios y equipos que buscan acercar los servicios institucionales a esta población.

En el caso del hombre hallado en Patio Bonito, la versión sobre una muerte por causas naturales sigue siendo preliminar, por lo que se espera que las labores de criminalística permitan confirmar la causa del fallecimiento y establecer plenamente su identidad.

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Patio BonitoMuerto en la víaLocalidad de Kennedy en BogotáCadáverColombia-Noticias

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