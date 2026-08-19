Reforma tributaria en Bogotá: Fenalco pide frenar nuevos cobros tras el terremoto y revisar el proyecto del alcalde Galán

Fenalco Bogotá-Cundinamarca pidió revisar la oportunidad de los nuevos cobros tributarios ante las consecuencias económicas de la emergencia -crédito Colprensa

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La discusión sobre los nuevos cobros tributarios en Bogotá quedó atravesada por las consecuencias del terremoto, que llevaron a distintos sectores a pedir una pausa en el trámite del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026. A esa solicitud se sumó Fenalco Bogotá-Cundinamarca, que planteó revisar si este es el momento adecuado para avanzar con la iniciativa.

El gremio respaldó la petición formulada por varios concejales del partido Mira, quienes solicitaron al alcalde Carlos Fernando Galán evaluar el retiro del proyecto mientras la ciudad concentra esfuerzos en atender la emergencia y acompañar a las personas afectadas. Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, sostuvo que la situación actual exige priorizar la solidaridad y la atención de las regiones que registraron mayores afectaciones.

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“La discusión sobre una reforma tributaria distrital debería darse en un contexto de mayor estabilidad y con una evaluación actualizada de la capacidad económica de los hogares y de los sectores productivos”, afirmó.

Los cambios tributarios podrían alcanzar a cerca de 870.000 predios de Bogotá, de acuerdo con las estimaciones conocidas durante el debate -Fenalco Bogotá

La posición del comercio organizado no implica desconocer las necesidades fiscales de la capital. Fenalco manifestó que está dispuesto a trabajar con el Distrito en alternativas que permitan fortalecer los ingresos públicos sin dejar de considerar la situación de los hogares, comerciantes y empresas.

El gremio pidió que cualquier decisión tenga en cuenta el empleo, la competitividad y la capacidad de pago de los contribuyentes después de la emergencia. En ese sentido, considera necesario revisar tanto la oportunidad del proyecto como los efectos que podrían tener sus medidas sobre quienes deben asumir los nuevos cobros.

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La solicitud de los concejales fue expuesta por Samir Bedoya Piraquive, vocero de Mira, quien señaló que las circunstancias económicas y sociales cambiaron tras el terremoto. “Las circunstancias económicas y sociales ameritan que la administración evalúe nuevamente la conveniencia y la oportunidad de tramitar una iniciativa de esta naturaleza”, manifestó.

Los cabildantes argumentaron que los ciudadanos ya están destinando recursos para atender la emergencia, realizar donaciones y respaldar a las zonas damnificadas. Por ello, consideraron que la respuesta al desastre debe tener prioridad frente a la aprobación de nuevas cargas tributarias. Uno de los componentes más relevantes del proyecto es la sobretasa destinada a financiar el servicio de alumbrado público y su modernización tecnológica. El esquema contempla cobros distintos según el uso y las características de cada inmueble.

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El proyecto contempla una sobretasa para financiar el alumbrado público, con tarifas diferenciadas según el tipo y las características de cada inmueble - crédito Concejo de Bogotá

Para predios residenciales de estratos 4, 5 y 6 se propone una tarifa de 0,4 por mil. La medida también alcanzaría viviendas de estratos 1, 2 y 3 cuyo avalúo supere las 20.000 unidades de valor tributario. Los predios dotacionales y urbanizables no edificados tendrían una tarifa de 0,9 por mil, mientras que los inmuebles comerciales, industriales y financieros pagarían 1 por mil.

Las estimaciones conocidas durante el debate calculan un promedio anual de $133.051 para viviendas de estrato 4, $227.214 para las de estrato 5 y $348.162 para las de estrato 6. En los predios comerciales, el promedio sería de $807.569; en los industriales, de $1,67 millones, y en los financieros, de $2,34 millones. El proyecto contempla además topes anuales de 600 UVT para viviendas y de 1.200 UVT para las demás categorías. A esto se suman cambios en las tarifas generales del impuesto predial.

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Los inmuebles residenciales quedarían con tarifas entre 5,5 y 13,9 por mil. Para los predios financieros se plantea una tarifa de 16 por mil y para los industriales, de 10 por mil. En terrenos urbanizables no urbanizados, el cobro podría llegar hasta 33 por mil. La tarifa residencial más alta, de 13,9 por mil, se aplicaría a inmuebles con avalúos superiores a $4.411 millones. En conjunto, los cambios al predial y la sobretasa de alumbrado podrían alcanzar a cerca de 870.000 predios.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, recibió la solicitud de evaluar nuevamente el trámite del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026- crédito cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

Según las estimaciones conocidas en la discusión, buena parte de esos inmuebles correspondería a propiedades residenciales de alto valor y predios no residenciales. Mientras el proyecto busca modificar los ingresos tributarios de Bogotá, Fenalco insiste en que el escenario generado por el terremoto obliga a revisar la oportunidad de las medidas y sus efectos económicos. Fenalco pide valorar nuevamente las condiciones económicas antes de definir nuevas obligaciones tributarias para los contribuyentes capitalinos de Bogotá.

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