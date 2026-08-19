Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Reforma tributaria en Bogotá: Fenalco pide frenar nuevos cobros tras el terremoto y revisar el proyecto del alcalde Galán

El gremio de comerciantes respaldó la solicitud de concejales de Mira para que la Alcaldía de la capital reconsidere el trámite de la iniciativa y evalúe sus efectos sobre hogares, empresas y empleo

Fenalco Bogotá-Cundinamarca pidió revisar la oportunidad de los nuevos cobros tributarios ante las consecuencias económicas de la emergencia -crédito Colprensa
Fenalco Bogotá-Cundinamarca pidió revisar la oportunidad de los nuevos cobros tributarios ante las consecuencias económicas de la emergencia -crédito Colprensa
Guardar

La discusión sobre los nuevos cobros tributarios en Bogotá quedó atravesada por las consecuencias del terremoto, que llevaron a distintos sectores a pedir una pausa en el trámite del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026. A esa solicitud se sumó Fenalco Bogotá-Cundinamarca, que planteó revisar si este es el momento adecuado para avanzar con la iniciativa.

El gremio respaldó la petición formulada por varios concejales del partido Mira, quienes solicitaron al alcalde Carlos Fernando Galán evaluar el retiro del proyecto mientras la ciudad concentra esfuerzos en atender la emergencia y acompañar a las personas afectadas. Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá-Cundinamarca, sostuvo que la situación actual exige priorizar la solidaridad y la atención de las regiones que registraron mayores afectaciones.

PUBLICIDAD

“La discusión sobre una reforma tributaria distrital debería darse en un contexto de mayor estabilidad y con una evaluación actualizada de la capacidad económica de los hogares y de los sectores productivos”, afirmó.

Los cambios tributarios podrían alcanzar a cerca de 870.000 predios de Bogotá, de acuerdo con las estimaciones conocidas durante el debate -Fenalco Bogotá
Los cambios tributarios podrían alcanzar a cerca de 870.000 predios de Bogotá, de acuerdo con las estimaciones conocidas durante el debate -Fenalco Bogotá

La posición del comercio organizado no implica desconocer las necesidades fiscales de la capital. Fenalco manifestó que está dispuesto a trabajar con el Distrito en alternativas que permitan fortalecer los ingresos públicos sin dejar de considerar la situación de los hogares, comerciantes y empresas.

El gremio pidió que cualquier decisión tenga en cuenta el empleo, la competitividad y la capacidad de pago de los contribuyentes después de la emergencia. En ese sentido, considera necesario revisar tanto la oportunidad del proyecto como los efectos que podrían tener sus medidas sobre quienes deben asumir los nuevos cobros.

PUBLICIDAD

La solicitud de los concejales fue expuesta por Samir Bedoya Piraquive, vocero de Mira, quien señaló que las circunstancias económicas y sociales cambiaron tras el terremoto. “Las circunstancias económicas y sociales ameritan que la administración evalúe nuevamente la conveniencia y la oportunidad de tramitar una iniciativa de esta naturaleza”, manifestó.

Los cabildantes argumentaron que los ciudadanos ya están destinando recursos para atender la emergencia, realizar donaciones y respaldar a las zonas damnificadas. Por ello, consideraron que la respuesta al desastre debe tener prioridad frente a la aprobación de nuevas cargas tributarias. Uno de los componentes más relevantes del proyecto es la sobretasa destinada a financiar el servicio de alumbrado público y su modernización tecnológica. El esquema contempla cobros distintos según el uso y las características de cada inmueble.

Abuso infantil: el 90% de los casos ocurre dentro del entorno familiar, según datos presentados por el cabildante - crédito Concejo de Bogotá
El proyecto contempla una sobretasa para financiar el alumbrado público, con tarifas diferenciadas según el tipo y las características de cada inmueble - crédito Concejo de Bogotá

Para predios residenciales de estratos 4, 5 y 6 se propone una tarifa de 0,4 por mil. La medida también alcanzaría viviendas de estratos 1, 2 y 3 cuyo avalúo supere las 20.000 unidades de valor tributario. Los predios dotacionales y urbanizables no edificados tendrían una tarifa de 0,9 por mil, mientras que los inmuebles comerciales, industriales y financieros pagarían 1 por mil.

Las estimaciones conocidas durante el debate calculan un promedio anual de $133.051 para viviendas de estrato 4, $227.214 para las de estrato 5 y $348.162 para las de estrato 6. En los predios comerciales, el promedio sería de $807.569; en los industriales, de $1,67 millones, y en los financieros, de $2,34 millones. El proyecto contempla además topes anuales de 600 UVT para viviendas y de 1.200 UVT para las demás categorías. A esto se suman cambios en las tarifas generales del impuesto predial.

Los inmuebles residenciales quedarían con tarifas entre 5,5 y 13,9 por mil. Para los predios financieros se plantea una tarifa de 16 por mil y para los industriales, de 10 por mil. En terrenos urbanizables no urbanizados, el cobro podría llegar hasta 33 por mil. La tarifa residencial más alta, de 13,9 por mil, se aplicaría a inmuebles con avalúos superiores a $4.411 millones. En conjunto, los cambios al predial y la sobretasa de alumbrado podrían alcanzar a cerca de 870.000 predios.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sacó pecho a mediados de febrero de 2025 por la reducción de índices y percepción de inseguridad en la capital - crédito cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, recibió la solicitud de evaluar nuevamente el trámite del Proyecto de Acuerdo 724 de 2026- crédito cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

Según las estimaciones conocidas en la discusión, buena parte de esos inmuebles correspondería a propiedades residenciales de alto valor y predios no residenciales. Mientras el proyecto busca modificar los ingresos tributarios de Bogotá, Fenalco insiste en que el escenario generado por el terremoto obliga a revisar la oportunidad de las medidas y sus efectos económicos. Fenalco pide valorar nuevamente las condiciones económicas antes de definir nuevas obligaciones tributarias para los contribuyentes capitalinos de Bogotá.

Temas Relacionados

Fenalco BogotáReforma tributariaCarlos Fernando GalánCobros tributariosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: minuto a minuto de la caída de los pijaos en Ibagué

El Vinotinto y Oro disputa la llave, aplazada una semana por el terremoto en Colombia, ante el mejor equipo de Ecuador en el estadio Manuel Murillo Toro

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: minuto a minuto de la caída de los pijaos en Ibagué

Hay nuevo presidente del Icetex: Richard Caicedo toma las riendas de la entidad y con varias tareas pendientes

El nombramiento se dio a conocer mediante el Decreto 1227, con el que el gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó su designación al frente de la entidad encargada de financiar el acceso a la educación superior en Colombia y el exterior

Hay nuevo presidente del Icetex: Richard Caicedo toma las riendas de la entidad y con varias tareas pendientes

Gobierno solicitará ampliar crédito con el Banco Mundial para atender a los damnificados por el terremoto: ya desembolsó $200 millones de dólares

La solicitud busca adicionar US$250 millones a la línea de financiamiento para responder a la emergencia registrada el 10 de agosto

Gobierno solicitará ampliar crédito con el Banco Mundial para atender a los damnificados por el terremoto: ya desembolsó $200 millones de dólares

Águilas Doradas cambió las boletas por donaciones para su partido ante Llaneros en la Liga BetPlay 2026-II

El encuentro está programado para este miércoles 19 de agosto a las 4:00 p. m., y hace parte del reinicio del fútbol profesional colombiano

Águilas Doradas cambió las boletas por donaciones para su partido ante Llaneros en la Liga BetPlay 2026-II

Congresistas arremetieron contra el ministro de Vivienda por su viaje a Santa Marta que causó malestar en varios sectores: “El trabajo era 24/7”

Jaime Andrés Beltrán quedó en el centro de una polémica política tras conocerse su salida familiar durante la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4

Congresistas arremetieron contra el ministro de Vivienda por su viaje a Santa Marta que causó malestar en varios sectores: “El trabajo era 24/7”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Greeicy y Mike Bahía se sumaron al cartel de ‘Colombia: Voces por la Vida’ en el Vive Claro en Bogotá

Greeicy y Mike Bahía se sumaron al cartel de ‘Colombia: Voces por la Vida’ en el Vive Claro en Bogotá

Hernán Orjuela lanzó contundente mensaje contra Diana Ángel por criticar la entrega de balones de De la Espriella: “Ojalá vuelva a la cordura”

Juan Tamariz y el Festival Internacional del Humor: así fue el día en que “predijo” la suerte del público con sus cartas

Forbes Colombia destacó cuatro figuras del entretenimiento nacional en su lista ‘30 Under 30′

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

Deportes

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: minuto a minuto de la caída de los pijaos en Ibagué

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: minuto a minuto de la caída de los pijaos en Ibagué

Águilas Doradas cambió las boletas por donaciones para su partido ante Llaneros en la Liga BetPlay 2026-II

Kevin Serna convirtió con Fluminense y clasificó a los cuartos de final en la Copa Libertadores

Néiser Villarreal sería descartado por la selección Colombia antes de tiempo: esta es su dura situación con Cruzeiro

Nairo Quintana le cerró la puerta a Colombia para retirarse del ciclismo profesional: “Es mejor no estorbar”