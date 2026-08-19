Gustavo Petro se reunió con Ernesto Samper e insistió en su llamado a crear un “frente por la vida” para defender el proyecto progresista

El expresidente Gustavo Petro se encontró con el exmandatario Ernesto Samper en un restaurante en Bogotá, según compartió el líder del Pacto Histórico - crédito @petrogustavo/X

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En el que podría considerarse una de sus primeras apariciones como líder de oposición tras cuatro años en el poder, el expresidente de la República Gustavo Petro sostuvo en la tarde del martes 18 de agosto de 2026 un encuentro personal con el exmandatario Ernesto Samper Pizano, con el que buscaría consolidar una alianza contraria a la del gobierno de Abelardo de la Espriella, que ya completó sus primeros 11 días al frente del país.

De vuelta en la oposición, Petro planteó este martes la necesidad de articular un bloque amplio tras reunirse con Samper en un restaurante de Bogotá. “Hay que unir todas las fuerzas que crean en la vida y la democracia en el país. Propongo un gran frente por la vida porque está en peligro la vida y la soberanía nacional y las fuerzas más oscuras de Colombia y el mundo tratan de dominar a la sociedad colombiana”, dijo.

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El expresidente Gustavo Petro entregó sus conclusiones tras el encuentro con el también exmandatario Ernesto Samper, efectuado en Bogotá. con el que abordó la necesidad de consolidar una alianza de izquierda - crédito @petrogustavo/X

El exmandatario, en otro de sus mensajes, reiteró que “no ha desaparecido”, como según él lo insinuaron sus contradictores.

“Hay que construir la gran Alianza del pueblo y del mundo por la vida. Sé que tanto daño me han hecho con la noticia falsa de que me capturaban y extraían. Amenazaron también a mis seres queridos, a mi hija Antonella con procesos judiciales y con la lista Ofac y también a gente importante en el gobierno”, expresó.

En paralelo al anuncio del ex jefe de Estado, que reiteró que se quedará en Colombia pese a su petición al Senado para poder salir del país de forma esporádica, su colectividad, el Pacto Histórico, anunció que pidió a la Comisión de Regulación en Comunicaciones (CRC) el derecho a la réplica de la alocución que hizo De la Espriella el lunes 17 de agosto, en medio de la crisis por el terremoto que estremeció al país.

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“El Pacto Histórico solicita formalmente el derecho a controvertir la alocución presidencial, conforme a la Ley 1909 de 2018. Colombia merece respuestas sobre la atención del terremoto: las decisiones en las horas críticas, la capacidad de rescate, la ayuda internacional, la atención a los damnificados y el uso de recursos públicos. En una tragedia nacional, la prioridad no puede ser la propaganda”, sostuvo la colectividad.

Gustavo Petro contó que, tras años sin visitar un restaurante público en Colombia, fue recibido con muestras de apoyo por parte de los trabajadores, en la antesala de su encuentro con Ernesto Samper - crédito @petrogustavo/X

¿Quiénes harán la réplica del Pacto Histórico a la primera alocución de Abelardo de la Espriella?

La réplica, según anticiparon, la ejercerían justamente Petro y el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda como voceros.

Desde la dirección nacional del partido, el representante a la Cámara Gabriel Becerra explicó el alcance del mecanismo previsto en el estatuto de oposición y el ritmo con el que puede utilizarse, al argumentar que la ley los faculta para refutar las afirmaciones del primer mandatario.

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“Hemos tomado decisiones como dirección nacional (...) La primera es que vamos a ejercer el derecho que nos permite la Constitución y el estatuto de oposición de responder ante los medios de comunicación hasta por tres veces al año al mandatario en ejercicio, frente a un tema que merece todo el análisis y toda la reflexión por parte de la sociedad colombiana”, exclamó Becerra en representación del Pacto Histórico.

Pacto Histórico pide respuestas al Gobierno sobre la atención de la emergencia y reclama priorizar la vida de los afectados - crédito @PactoCol/X

El congresista también fijó la posición con la que buscarán encarar el debate público por la emergencia y la respuesta estatal.

“Como oposición, esperamos que haya una respuesta más eficiente, una respuesta menos banal a la situación crítica que está viviendo la sociedad colombiana”, puntualizó el congresista, en relación con los liderazgos que deben existir, según precisó, en medio de la contingencia por el terremoto.

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Petro concluyó su mandato el 7 de agosto de 2026, cuando entregó el poder a De la Espriella, y desde entonces comenzó a reorganizar su papel como figura central del sector que pasó a la oposición. Sectores cercanos al exmandatario no descartan que, entre sus planes, esté lanzarse a la alcaldía de Bogotá, teniendo en cuenta que la contienda se efectuará el domingo 31 de octubre de 2027.