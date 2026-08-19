Cayó MiLoto y hay un nuevo millonario en Bogotá: es la segunda vez que cae el premio en agosto

El sorteo MiLoto, de Baloto, dejó un nuevo millonario en Colombia en la noche del martes 18 de agosto de 2026 - crédito cortesía

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El más reciente sorteo de MiLoto volvió a traer alegría a Bogotá, donde un afortunado apostador se llevó el acumulado de 230 millones de pesos tras acertar los cinco números de la combinación ganadora.

Con los más recientes resultados del sorteo adelantado en la noche del martes 18 de agosto, la capital colombiana se afianza como uno de los lugares con mayor frecuencia de premios en este juego de azar, sumando ya seis ganadores del premio mayor en lo que va de 2026.

La combinación ganadora de la jornada, correspondiente al sorteo número 0591, estuvo conformada por los números 03, 10, 19, 28 y 34. El jugador que acertó todas las balotas se quedó con el premio principal, pero la suerte no se limitó únicamente a él: 10.873 personas lograron algún tipo de acierto y obtuvieron premios en las distintas categorías.

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En total, la suma repartida en esta edición, incluyendo el premio mayor y los reconocimientos por aciertos parciales, alcanzó aproximadamente 310 millones de pesos, lo que refleja la magnitud de la premiación y el alto número de apostadores beneficiados.

El sistema de MiLoto permite que, además de quienes logran la combinación total, existan recompensas para quienes acierten cuatro, tres o dos de los números sorteados. La apuesta mínima tiene un valor de 4.000 pesos, y el acumulado inicial arranca en 120 millones de pesos, cifra que incrementa si no hay ganador en el sorteo principal.

Bogotá y su racha ganadora en MiLoto

La capital colombiana ha experimentado una seguidilla de éxitos con MiLoto durante el mes de agosto, ya que es la segunda ocasión en que el premio mayor cae en la ciudad en este periodo. Esta tendencia consolida a Bogotá como una de las ciudades más favorecidas en lo que va del año.

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Hasta el momento, MiLoto ha entregado 22 premios mayores en 2026, con seis de esos galardones adjudicados a jugadores bogotanos. Este patrón ha generado una ola de expectativa entre los habitantes de la ciudad y quienes participan regularmente en el sorteo.

La mecánica para participar es sencilla: los jugadores seleccionan cinco números entre el 1 y el 39. Los que aciertan la combinación completa se llevan el premio mayor, mientras que quienes logran aciertos parciales también reciben compensaciones, lo que incentiva la participación y mantiene la expectativa en cada sorteo.

De momento, El ganador tiene que comunicarse con laFiduciaria de Occidente o consultar en baloto.com los pasos y condiciones para reclamar su premio. Desde el 20 de octubre de 2023 hasta el 17 de agosto de 2026, MiLoto reportó aportes a la salud superiores a $24.139 millones, pagó 3.468.459 premios y entregó un total de $58.175 millones a los colombianos.

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La compra de MiLoto es posible desde cualquier lugar a través de la web oficial baloto.com, así como en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS en todo el país, además de las principales cadenas de grandes superficies.

Los descuentos que aplicarán sobre el premio mayor

El monto, sin embargo, está sujeto a las deducciones fiscales establecidas por la normatividad colombiana, que incluyen el impuesto del 4x1000 y el tributo por ganancias ocasionales.

De acuerdo con la legislación vigente, el ganador debe asumir el impuesto de ganancias ocasionales, equivalente al 20% del valor del premio. Esto representa un descuento de 46 millones de pesos. Además, el sistema financiero retiene el impuesto 4x1000 sobre el total recibido, lo que implica una reducción adicional de 920.000 pesos.

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Tomando en cuenta estos descuentos, el monto neto que el apostador recibirá asciende a aproximadamente 183.080.000 pesos. La Fiduciaria de Occidente y el portal oficial baloto.com detallan que el proceso para reclamar el premio requiere la presentación de documentos de identidad y la firma de formularios fiscales correspondientes, pasos obligatorios para garantizar la legalidad de la transacción.