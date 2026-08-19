Abelardo de la Espriella tendrá su primer consejo de ministros: definirán acciones urgentes tras la emergencia por el terremoto

Abelardo de la Espriella coordina plan fiscal y Fondo Milagro para reconstrucción tras el terremoto - crédito Presidencia de la República

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El presidente Abelardo de la Espriella mantendrá este miércoles 19 de agosto de 2026 reuniones clave para coordinar la reconstrucción nacional tras el reciente terremoto que sacudió el país y ha dejado más de 312 personas muertas.

La jornada iniciará con un encuentro junto a Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, enfocado en implementar un mecanismo de “reconstrucción por impuestos”.

El mandatario planea discutir estrategias que permitan canalizar recursos a través de incentivos fiscales destinados a la recuperación de las zonas más afectadas.

A las 3:00 p. m., De la Espriella dialogará con representantes del sector asegurador, evaluando medidas para agilizar indemnizaciones y fortalecer la capacidad de respuesta ante la emergencia.

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Presidente De la Espriella impulsa mecanismo de reconstrucción por impuestos junto a Medellín y Antioquia - crédito José Vargas/REUTERS

El día culminará con el primer consejo de ministros liderado por De la Espriella a las 4:00 p. m., donde se revisarán los avances en la atención de la crisis y se definirán nuevas acciones para acelerar la reconstrucción.

El mandatario ha insistido en la necesidad de coordinar esfuerzos interinstitucionales: “La emergencia que propongo va a crear un Fondo Milagro, una entidad que canalizará los aportes nacionales e internacionales para reconstruir hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos dañados por el sismo”.

La agenda gubernamental avanza en paralelo a la labor del vicepresidente José Manuel Restrepo, quien se encuentra en Caldas visitando municipios afectados.

En declaraciones a Blu Radio, Restrepo confirmó que “ya está arrancando la etapa de reconstrucción” y destacó el inicio del pago de subsidios de arriendo en Manizales para las familias desplazadas por el desastre. Además, subrayó que la declaratoria de emergencia económica deberá expedirse “muy pronto”.

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El presidente De la Espriella ha advertido sobre la magnitud del reto fiscal, calificándola como “la más compleja de toda la historia republicana” y estimando que el proceso total de reconstrucción costará cerca de COP 30 billones en tres años. Cifras similares maneja el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien proyecta una inversión de COP 10 billones y una recuperación humanitaria estimada en tres meses para su región.

Abelardo De la Espriella abrirá la jornada con gobernadores y alcaldes para discutir incentivos fiscales y crear un Fondo Milagro- crédito -César Carrión/Presidencia

Según el Ministerio de Hacienda, la declaración oficial de emergencia económica requiere la firma de todos los ministros.

Por último, De la Espriella justificó la medida como una respuesta urgente: “Envía un claro mensaje de compromiso con la atención prioritaria y eficaz de las necesidades de las víctimas y la reconstrucción de los territorios golpeados por el siniestro que hoy enluta a la Patria”.

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De la Espriella anuncia plan de alivios bancarios para regiones afectadas por el sismo

El presidente Abelardo de la Espriella anunció, a través de su cuenta oficial en X, la puesta en marcha de un programa de alivios financieros impulsado por Asobancaria y el sector bancario colombiano para respaldar la reconstrucción de las regiones impactadas por el reciente terremoto.

“Quiero agradecer a Asobancaria y a todo el sector bancario colombiano por sumarse a la reconstrucción de nuestra Patria con un programa de alivios para las familias y empresas damnificadas por el terremoto”, expresó el mandatario.

Según el presidente, la iniciativa contempla periodos de gracia de hasta doce meses, la condonación de intereses, suspensión de cobros jurídicos, protección del historial crediticio y el acceso a seguros bancarios vigentes para quienes han sufrido pérdidas. Estas medidas se suman a las donaciones previamente realizadas por las entidades financieras.

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Presidente Abelardo de la Espriella resalta unidad nacional y agradece a la banca por apoyo a los damnificados - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella destacó el impacto económico de la medida: “Estas medidas representan un aporte estimado de $1,1 billones, adicional a las donaciones ya realizadas por las entidades, y beneficiarán a los afectados de Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca”.

El programa busca aliviar la carga financiera de familias y empresas, permitiendo que los damnificados puedan reconstruir sus proyectos sin el peso inmediato de las obligaciones crediticias.

El jefe de Estado enfatizó el papel fundamental de la colaboración entre el gobierno, sector privado y sociedad civil en el proceso de recuperación.

“Mi profundo agradecimiento a la banca colombiana por su solidaridad y compromiso. Gobierno, empresarios y ciudadanos, unidos, vamos a reconstruir a Colombia”, subrayó De la Espriella.

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