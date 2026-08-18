Yeferson Cossio es cuestionado por aparecer con arma de la Policía durante ayudas humanitarias en el Chocó

Yeferson Cossio aparece sosteniendo el arma de fuego que sería de dotación oficial de la Policía Nacional durante su visita al Chocó. - crédito captura de video

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El influencer Yeferson Cossio fue cuestionado por aparecer en imágenes y videos con un arma de fuego que sería de dotación oficial de la Policía Nacional, durante su visita al Chocó para participar en labores de ayuda humanitaria tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Cossio llegó al departamento como parte de una iniciativa de apoyo a las familias afectadas por el sismo. Sin embargo, durante las jornadas de asistencia se difundieron registros audiovisuales en los que se le observa portando o manipulando un arma que pertenecería a la institución policial.

Las imágenes generaron cuestionamientos sobre las circunstancias en las que el creador de contenido tuvo acceso al arma mientras acompañaba las actividades de ayuda humanitaria.

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Claudia Romero Nader pidió investigar las circunstancias en las que un civil tuvo acceso a un elemento de dotación de la Policía. - crédito @ClauRomeroNader/X

Representante a la Cámara cuestionó el hecho

Claudia Romero Nader, representante a la Cámara por Bogotá, se refirió públicamente a las imágenes y pidió explicaciones al ministro de Defensa, general Jorge Mora, y a Yeferson Cossio.

“¿Cómo es posible que, en medio de una emergencia en el Chocó, un arma de dotación de la Policía termine en manos de un civil?”, cuestionó la congresista en una publicación en sus redes sociales.

Romero Nader sostuvo que las armas asignadas al personal de la Fuerza Pública no deben prestarse y cuestionó que un elemento de dotación apareciera durante una actividad registrada frente a cámaras.

“Las armas del personal de la fuerza pública no se prestan, no son juguetes y mucho menos pueden convertirse en parte de un espectáculo frente a cámaras”, señaló.

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En el mismo mensaje, la representante solicitó que se investigaran las circunstancias del hecho y que se determinaran las responsabilidades correspondientes.

“Solicito que se investiguen estos hechos con rigor y se determinen responsabilidades. La emergencia merece solidaridad, respeto y seguridad. No improvisación”, agregó.

La representante a la Cámara aseguró que presentó denuncias ante varias entidades y pidió investigar las circunstancias en las que el creador de contenido tuvo acceso al elemento de dotación policial. - crédito @ClauRomeroNader/X

Congresista aseguró haber presentado varias denuncias

Posteriormente, Romero Nader publicó un video en el que amplió sus cuestionamientos sobre lo ocurrido.

En la grabación, la representante afirmó que, según su apreciación, Cossio y miembros de la Policía se habrían percatado de que la situación no era legal y sostuvo que también podría existir una responsabilidad disciplinaria relacionada con el funcionario que habría entregado el arma.

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“Adicionalmente, se le puede abrir proceso disciplinario a la oficial que le entrega el arma, el fusil de dotación, a este tipejo”, manifestó.

Romero Nader aseguró además que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Cossio y que puso el caso en conocimiento del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional de Colombia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Misión de Verificación de la ONU.

La congresista relacionó sus cuestionamientos con las actividades de ayuda humanitaria que se adelantan en el departamento y pidió que se mantenga la atención sobre las necesidades de las personas afectadas por la emergencia.

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“Este tema de las donaciones se respeta, las ayudas humanitarias se respetan y la seguridad de la gente está primero”, afirmó.

El equipo de Yeferson Cossio aseguró que el creador de contenido contó con autorización para tener el arma en sus manos. - crédito @yefersoncossio/IG

Equipo de Yeferson Cossio aseguró que hubo autorización

Ante los cuestionamientos, el equipo de Yeferson Cossio se refirió al episodio y aseguró que el creador de contenido sí contó con autorización para tener el arma en sus manos.

Según la información conocida por Semana y suministrada por el equipo de Cossio, sus integrantes tienen conocimiento de que un arma de uso institucional no debería terminar en manos de un civil. No obstante, señalaron que el momento en el que el influencer sostuvo el arma no representó ningún riesgo para las personas que se encontraban en el lugar.

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La explicación plantea que el contacto de Cossio con el arma ocurrió con autorización, aunque el episodio continúa generando cuestionamientos sobre las condiciones bajo las cuales un civil tuvo acceso a un elemento de dotación oficial de la Policía.