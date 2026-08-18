Petro pide derecho a réplica tras alocución de Abelardo de la Espriella y cuestiona respuesta al terremoto

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella protagonizan un nuevo cruce político tras la alocución presidencial sobre la emergencia. - crédito @delaespriella_style/Instagram/Presidencia de Colombia

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El expresidente Gustavo Petro solicitó el derecho a réplica luego de la alocución presidencial de Abelardo de la Espriella, transmitida el lunes 17 de agosto, en la que el mandatario presentó un balance de la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto y anunció las medidas que adoptará su Gobierno para atender a las zonas afectadas.

Petro hizo pública su solicitud a través de sus redes sociales y planteó que busca utilizar los canales de televisión para exponer sus cuestionamientos sobre la atención que han recibido las personas afectadas por el desastre.

“He de pedir la réplica que ordena la ley”, manifestó el expresidente, al referirse a su intención de intervenir después del mensaje presidencial. Petro sostuvo que ese espacio le permitiría explicar lo que, desde su perspectiva, ha sido una respuesta insuficiente frente a las necesidades de las víctimas.

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El exmandatario afirmó que pretende “hablar por todos los canales” para presentar sus argumentos sobre la gestión de la emergencia. En particular, calificó de “absurdamente ineficaz” la ayuda destinada a las personas afectadas por el terremoto y señaló que también quiere plantear cuál considera que debería ser el rumbo que debe seguir el país frente a la situación.

La petición de Petro se conoció después de que De la Espriella utilizara su primera alocución presidencial para entregar un reporte sobre las consecuencias del terremoto y explicar las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional.

El expresidente anunció que solicitará el derecho a réplica para exponer sus cuestionamientos sobre la atención a las víctimas. - crédito @petrogustavo/X

Las cifras que entregó Abelardo de la Espriella

Durante su intervención, que tuvo una duración de algo más de 19 minutos, el presidente señaló que la emergencia alcanzaba a 450 municipios de 15 departamentos. Según el balance que presentó con corte al último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se contabilizaban 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas.

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El mandatario también indicó que más de 120.328 familias habían sido registradas como afectadas. En cuanto a la infraestructura, reportó 26.945 viviendas destruidas y más de 127.557 averiadas.

A estas afectaciones se sumaban daños en 285 centros de salud y más de 2.838 establecimientos educativos, además de afectaciones en vías, puentes y otras instalaciones necesarias para el funcionamiento de las comunidades.

De la Espriella aclaró durante su intervención que las cifras eran preliminares y que los equipos territoriales continuaban verificando la información. El presidente sostuvo que su Gobierno únicamente comunicaría datos que estuvieran debidamente consolidados.

El jefe de Estado también presentó un balance por departamentos. De acuerdo con las cifras expuestas durante la alocución, el Valle del Cauca registraba 163 fallecidos, 2.672 heridos y 80 desaparecidos, mientras que en Risaralda se contabilizaban 104 fallecidos, 565 heridos y 61 desaparecidos.

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El presidente de la República causó una serie de interrogantes frente a los datos entregados al país, pues no se especificó cuál fue el último corte utilizado para hacer el conteo de muertos, heridos y desaparecidos por el terremoto - crédito Presidencia

Diferencias entre los balances oficiales

Uno de los elementos que generó cuestionamientos alrededor de la alocución fueron las diferencias entre las cifras presentadas por el presidente y el balance divulgado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Apenas una hora antes de la intervención presidencial, Medicina Legal había actualizado su información. En su Boletín No. 13, el organismo reportó 304 cuerpos recibidos, de los cuales 300 habían sido identificados y 293 entregados. Dentro de los identificados se encontraban 22 menores de edad.

Adicionalmente, el Reporte No. 04 de Medicina Legal registró 348 personas reportadas como desaparecidas. Esta cifra también se encontraba por encima de los 143 desaparecidos mencionados posteriormente por De la Espriella durante su alocución, cuyo reporte correspondía a la información que, según explicó, tenía la Ungrd.

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En los registros de Medicina Legal también aparecían personas reportadas inicialmente como desaparecidas que posteriormente fueron encontradas con vida o sin vida: 194 fueron ubicadas vivas y 88 fueron halladas fallecidas.

La diferencia entre los registros no fue explicada en detalle durante la alocución presidencial. De la Espriella, sin embargo, insistió en que las cifras entregadas por su Gobierno eran preliminares y estaban sujetas al proceso de verificación que adelantaban los equipos en las regiones.

El Gobierno anunció medidas para la reconstrucción

Además del balance de víctimas y daños, la alocución presidencial estuvo enfocada en las medidas que, según De la Espriella, serán implementadas para atender las consecuencias del terremoto.

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El mandatario anunció que decretaría el estado de emergencia económica, al considerar que la magnitud de la tragedia requería la adopción de medidas extraordinarias. También informó sobre la creación del Fondo Milagro, que tendrá como propósito estructurar el plan de reconstrucción anunciado por el Gobierno.

Para este proceso, De la Espriella dijo que su administración se inspirará en el Forec, mecanismo utilizado para atender la reconstrucción después del terremoto del Eje Cafetero de 1999, con el propósito de tomar como referencia sus aciertos y evitar los errores que, según indicó, se presentaron en aquella experiencia.

El presidente también informó que el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, tendrá a su cargo el Plan Milagro de Reconstrucción, una estrategia que contempla la participación del Gobierno Nacional, las administraciones territoriales, constructores, entidades financieras y aseguradoras.

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Dentro de las medidas anunciadas se encuentran subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos y programas para la construcción de vivienda nueva y el mejoramiento de los inmuebles afectados.

El Gobierno anunció medidas para avanzar en la atención de las familias afectadas y la reconstrucción de las zonas impactadas. - crédito REUTERS/Sergio Acero

Recursos para atender la emergencia

Durante su intervención, De la Espriella informó además que el Ministerio de Hacienda había activado el primer tramo de un crédito del Banco Mundial por 200 millones de dólares. De acuerdo con lo expuesto por el mandatario, estos recursos ya estaban disponibles para atender las necesidades más urgentes de las personas afectadas por el terremoto.

El presidente también hizo un llamado a los diferentes sectores para participar en la reconstrucción. En ese sentido, pidió a los constructores aportar en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas y al sector financiero reducir las tasas de interés para facilitar que las familias puedan reconstruir o adquirir una vivienda.

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La alocución estuvo acompañada de un llamado a mantener la coordinación entre las autoridades nacionales y territoriales, los organismos de socorro, la Fuerza Pública y las organizaciones que participan en la atención de la emergencia.