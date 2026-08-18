Shakira, Karol G, Ryan Castro: este es listado de los artistas colombianos nominados en los ‘MTV Video Music Awards 2026′

La música colombiana vuelve a ocupar un lugar protagónico en el escenario internacional con el anuncio de los nominados a los MTV Video Music Awards 2026.
En la lista revelada, los artistas y productores de Colombia destacan en varias categorías, consolidando el impacto del país en la música global y reafirmando que el talento nacional no tiene fronteras.
No es la primera vez que el país queda en lo alto de la premiación, pues en los años recientes, actos como J Balvin, Karol G y Shakira con el premio Vanguardia han sido de los actos más vistos en las galas.
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Este año, Colombia suma una presencia histórica en los VMAs gracias a la nominación de Shakira —quien compite tanto en Mejor Latin como en Mejor Colaboración—, Karol G, Ryan Castro, Kapo y Gangsta. El tema “La Villa”, interpretado por Ryan Castro junto a Kapo y producido por Gangsta, representa una celebración de la creatividad y la diversidad de la nueva generación de músicos colombianos, que han sabido conquistar públicos de todas partes del mundo.
La inclusión de estos tres nombres en la lista de mejores representantes del género latino no solo confirma la expansión del reggaetón y el urbano paisa, sino también la versatilidad de la escena musical nacional.
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Categoría ‘Best Latin’ (Mejor canción latina)
- Nuevayol - Bad Bunny
- Choka Choka - Anitta y Shakira
- Papasito - Karol G
- La perla - Rosalia con Yahritza y Su Esencia
- La Villa - Ryan Castro, Kapo y Gangsta
- Tu Sancho - Fuerza Regida
- Dai Dai - Shakira y Burna Boy
El avance de la escena colombiana en los VMAs no se limita a los intérpretes. El productor Gangsta, pieza clave en el éxito de “La Villa”, representa el auge de los creadores musicales nacionales que, desde el estudio, han sabido moldear el sonido de una generación que trasciende las fronteras del país. Kapo, también colombiano, aporta su visión y flow a una colaboración que resalta la identidad y la potencia de la música hecha en Colombia.
Por otro lado, Shakira es la única de los colombianos que compite también en una categoría general, que es la de mejor colaboración, galardón que disputa también con la canción para el mundial de la FIFA 2026, Dai Dai.
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‘Best collaboration’ (mejor colaboración)
Dai Dai - Shakira y Burna Boy
Bring Your Love — Madonna y Sabrina Carpenter
Hard Part — Teyana Taylor y Lucky Daye
Chains & Whips — Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, y Malice
Stateside — PinkPantheress y Zara Larsson
A la par del reconocimiento a los talentos nacionales, los MTV VMAs 2026 también tienen en su lista a grandes figuras internacionales.
Madonna lidera las nominaciones con 11 menciones, incluidas las de Video del Año, Artista del Año y Canción del Año. Su video Confessions II — The Film compite en apartados técnicos y artísticos, ratificando el legado de una artista que ha marcado la historia de los videoclips desde los años ochenta. Taylor Swift no se queda atrás y suma nueve nominaciones, con The Fate of Ophelia presente en categorías tan importantes como Video del Año y Artista del Año. Este año, Swift podría superar a Beyoncé como la artista más premiada en la historia de los VMAs.
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El apartado de Video del Año será una de las disputas más intensas como en cada edición, enfrentando a Madonna, Taylor Swift, Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter y Gener8ion con Yung Lean. Además, nombres como Ariana Grande, Sabrina Carpenter y la propia Taylor Swift figuran en apartados como Mejor Pop, Mejor Dirección, Mejor Edición y Mejor Coreografía, mostrando la diversidad y el alto nivel de la competencia internacional.
La ceremonia de entrega, programada para el 27 de septiembre en Los Ángeles, será transmitida por CBS, MTV y Paramount+ y promete una noche cargada de celebraciones, actuaciones y momentos memorables. La expectativa en Colombia es alta: la posibilidad de sumar nuevos “Moon man” al historial nacional.
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