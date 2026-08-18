Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Shakira, Karol G, Ryan Castro: este es listado de los artistas colombianos nominados en los ‘MTV Video Music Awards 2026′

La música nacional domina la categoría Mejor Latin con varias nominaciones, mientras la ceremonia reconoce el impacto global de los artistas y productores colombianos en la industria internacional

Shakira, Karol G, Ryan Castro, Kapo y Gangsta lideran la presencia colombiana en los MTV Video Music Awards 2026 Europa Press/Contacto/Jeremy Smith
Shakira, Karol G, Ryan Castro, Kapo y Gangsta lideran la presencia colombiana en los MTV Video Music Awards 2026 Europa Press/Contacto/Jeremy Smith
Guardar

La música colombiana vuelve a ocupar un lugar protagónico en el escenario internacional con el anuncio de los nominados a los MTV Video Music Awards 2026.

En la lista revelada, los artistas y productores de Colombia destacan en varias categorías, consolidando el impacto del país en la música global y reafirmando que el talento nacional no tiene fronteras.

No es la primera vez que el país queda en lo alto de la premiación, pues en los años recientes, actos como J Balvin, Karol G y Shakira con el premio Vanguardia han sido de los actos más vistos en las galas.

PUBLICIDAD

Este año, Colombia suma una presencia histórica en los VMAs gracias a la nominación de Shakira —quien compite tanto en Mejor Latin como en Mejor Colaboración—, Karol G, Ryan Castro, Kapo y Gangsta. El tema “La Villa”, interpretado por Ryan Castro junto a Kapo y producido por Gangsta, representa una celebración de la creatividad y la diversidad de la nueva generación de músicos colombianos, que han sabido conquistar públicos de todas partes del mundo.

La relación entre Río y Ryan es cada vez más fuerte - crédito Ryan Castro / Instagram
La presencia de Ryan Castro, Kapo y Gangsta en la categoría latina evidencia la fuerza y diversidad del reggaetón y el urbano colombiano en el mundo - crédito Ryan Castro / Instagram

La inclusión de estos tres nombres en la lista de mejores representantes del género latino no solo confirma la expansión del reggaetón y el urbano paisa, sino también la versatilidad de la escena musical nacional.

PUBLICIDAD

Categoría ‘Best Latin’ (Mejor canción latina)

  • Nuevayol - Bad Bunny
  • Choka Choka - Anitta y Shakira
  • Papasito - Karol G
  • La perla - Rosalia con Yahritza y Su Esencia
  • La Villa - Ryan Castro, Kapo y Gangsta
  • Tu Sancho - Fuerza Regida
  • Dai Dai - Shakira y Burna Boy

El avance de la escena colombiana en los VMAs no se limita a los intérpretes. El productor Gangsta, pieza clave en el éxito de “La Villa”, representa el auge de los creadores musicales nacionales que, desde el estudio, han sabido moldear el sonido de una generación que trasciende las fronteras del país. Kapo, también colombiano, aporta su visión y flow a una colaboración que resalta la identidad y la potencia de la música hecha en Colombia.

El lanzamiento de Tropicoqueta dividió al público: mientras algunos celebraron la apuesta de Karol G por la nostalgia y las raíces, otros criticaron el alejamiento de sus sonidos habituales, desatando un debate en redes - crédito montaje @karolg/ Instragram
Karol G, una de las artistas colombianas más influyentes del género urbano, compite en la categoría Mejor Latin con su éxito 'Papasito'- crédito montaje @karolg/ Instragram

Por otro lado, Shakira es la única de los colombianos que compite también en una categoría general, que es la de mejor colaboración, galardón que disputa también con la canción para el mundial de la FIFA 2026, Dai Dai.

‘Best collaboration’ (mejor colaboración)

Dai Dai - Shakira y Burna Boy

Bring Your Love — Madonna y Sabrina Carpenter

Hard Part — Teyana Taylor y Lucky Daye

Chains & Whips — Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, y Malice

Stateside — PinkPantheress y Zara Larsson

Shakira logra el número uno mundial en Spotify, YouTube e iTunes con 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial - crédito ShakiraxBurnaBoy / Imagen suministrada
Shakira destaca como la única colombiana nominada en una categoría general, Mejor Colaboración, con “Dai Dai” junto a Burna Boy. - crédito ShakiraxBurnaBoy / Imagen suministrada

A la par del reconocimiento a los talentos nacionales, los MTV VMAs 2026 también tienen en su lista a grandes figuras internacionales.

Madonna lidera las nominaciones con 11 menciones, incluidas las de Video del Año, Artista del Año y Canción del Año. Su video Confessions II — The Film compite en apartados técnicos y artísticos, ratificando el legado de una artista que ha marcado la historia de los videoclips desde los años ochenta. Taylor Swift no se queda atrás y suma nueve nominaciones, con The Fate of Ophelia presente en categorías tan importantes como Video del Año y Artista del Año. Este año, Swift podría superar a Beyoncé como la artista más premiada en la historia de los VMAs.

El apartado de Video del Año será una de las disputas más intensas como en cada edición, enfrentando a Madonna, Taylor Swift, Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter y Gener8ion con Yung Lean. Además, nombres como Ariana Grande, Sabrina Carpenter y la propia Taylor Swift figuran en apartados como Mejor Pop, Mejor Dirección, Mejor Edición y Mejor Coreografía, mostrando la diversidad y el alto nivel de la competencia internacional.

La gala se celebrará el 27 de septiembre en Los Ángeles y la expectativa en Colombia crece ante la posibilidad de nuevos triunfos históricos - crédito REUTERS/Andrew Kelly
La gala se celebrará el 27 de septiembre en Los Ángeles y la expectativa en Colombia crece ante la posibilidad de nuevos triunfos históricos - crédito REUTERS/Andrew Kelly

La ceremonia de entrega, programada para el 27 de septiembre en Los Ángeles, será transmitida por CBS, MTV y Paramount+ y promete una noche cargada de celebraciones, actuaciones y momentos memorables. La expectativa en Colombia es alta: la posibilidad de sumar nuevos “Moon man” al historial nacional.

Temas Relacionados

MTV Video Music Awards 2026ShakiraKarol GRyan CastroKapoColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella no tendrá respaldo en el Congreso del partido En Marcha: la colectividad se declaró en oposición

El documento fija que José Gutemberg Macea Gómez, el único congresista de la colectividad, deberá alinearse con la decisión orgánica y señala consecuencias internas en caso de incumplimiento

Abelardo de la Espriella no tendrá respaldo en el Congreso del partido En Marcha: la colectividad se declaró en oposición

Estas son las reformas al sistema penal que Abelardo De La Espriella acordó con la fiscal Luz Adriana Camargo

El primer cara a cara oficial incluyó un paquete de ajustes y un compromiso de respaldo estatal para sostener el ente acusador tras el sismo del 10 de agosto

Estas son las reformas al sistema penal que Abelardo De La Espriella acordó con la fiscal Luz Adriana Camargo

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Continúan las labores para dar con el mayor Fredy Alexis Russi González, patrullera Erika Tatiana Monroy y patrullero Edison Yesid Medina Traslaviña, pertenecientes al Grupo Investigativo Contra el Terrorismo, adscrito a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Clubes del FPC deberían donar la taquilla de los partidos a las víctimas del terremoto: esta es la propuesta de Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios

El delantero argentino desde el momento en el que sucedió el sismo se ha mostrado solidario con los damnificados y ha promovido actividades de donación

Clubes del FPC deberían donar la taquilla de los partidos a las víctimas del terremoto: esta es la propuesta de Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios

José Manuel Restrepo reveló detalles de las pruebas entregadas a la Fiscalía sobre posibles hechos de corrupción en el Gobierno Petro: “Nueve comportamientos críticos”

El vicepresidente de la República destacó que hubo una fragmentación del Estado colombiano por falta de coordinación entre entidades

José Manuel Restrepo reveló detalles de las pruebas entregadas a la Fiscalía sobre posibles hechos de corrupción en el Gobierno Petro: “Nueve comportamientos críticos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

Karina García habría confirmado que su bebé tiene una afección médica: le ordenaron reposo estricto

Karina García habría confirmado que su bebé tiene una afección médica: le ordenaron reposo estricto

La Segura invitó a retomar las labores diarias luego de una semana del terremoto en Colombia: “Para poder seguir ayudando”

Esta fue la conmovedora carta que encontró Claudia Bahamón en un kit de ayuda enviado desde Bogotá a los damnificados del terremoto: “Quiero que sepan que no están solos”

Jeringa defendió a La Liendra de las críticas que recibió por contenido con ayudas para damnificados del terremoto: “Así se tapan bocas”

Westcol viajó a Buenaventura a entregar personalmente las ayudas a los damnificados por el terremoto

Deportes

Clubes del FPC deberían donar la taquilla de los partidos a las víctimas del terremoto: esta es la propuesta de Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios

Clubes del FPC deberían donar la taquilla de los partidos a las víctimas del terremoto: esta es la propuesta de Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios

“Agotado y triste”: medios en Portugal apuntan a la salida de Luis Suárez tras abucheos y pocos minutos

Jhon Lucumí recordó a Juan Guillermo Cuadrado y a varias leyendas de la Juventus en su primera entrevista como jugador del equipo italiano

Johan Carbonero fue la gran figura del Internacional de Porto Alegre, pero su equipo deja escapar la victoria en el Brasileirao

Regresa el fútbol colombiano tras el terremoto: estos son los partidos y las fechas de los encuentros