David Vélez, CEO de Nubank, confirmó donación de $100.000 millones anunciada por Abelardo de la Espriella: “Cuente con nosotros”

- créditos Catalina Olaya / Colprensa | Joaquín Sarmiento / AFP | Red social Instagram

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El martes 18 de agosto de 2026, la familia Vélez Reyes (compuesta por David Vélez Osorno y Mariel Reyes Malik, cofundadores de Nubank) anunció, mediante un comunicado dirigido al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y a la primera dama, Ana Lucía Pineda de la Espriella, una significativa contribución económica para apoyar la reconstrucción nacional tras el devastador terremoto del 10 de agosto de 7,4.

La tragedia deja por el momento un balance oficial de 34 muertos, 4.548 heridos y 426 personas desaparecidas, según el reporte que compartió con corte a las 6:30 a. m. del mismo martes la Unidad Nacional para Gestión y Riesgo de Desastres (Ungrd).

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En la carta, Vélez y Reyes expresaron su solidaridad con las miles de familias afectadas por la tragedia sísmica, resaltando el dolor y la devastación que perdurarán durante años, especialmente en las regiones que ya enfrentaban serios desafíos antes del desastre.

“El terremoto que sacudió al país ha dejado un dolor profundo en miles de familias y una devastación cuyas consecuencias se sentirán durante años, particularmente en aquellas zonas que ya enfrentaban enormes desafíos”, señaló la pareja al jefe de Estado y la primera dama de la Nación.

Vélez y su esposa se unieron a varios grupos empresariales que aportaron en pro de la reconstrucción del país luego del sismo de 7,4 de lunes 10 de agosto de 2026 - crédito @velez_david/X

La familia precisó en su misiva que, al contar con la capacidad de contribuir, consideran que también tienen el deber de hacerlo. Por lo anterior, anunciaron su compromiso de aportar 100.000 millones de pesos colombianos a los esfuerzos de reconstrucción.

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Su enfoque principal estará en el ámbito educativo, con el objetivo de recuperar escuelas y espacios de aprendizaje que permitan a los niños y jóvenes volver a estudiar, y en en especial para el departamento del Chocó, epicentro del sismo y una de las zonas más devastadas por la tragedia.

“A partir de allí iremos evaluando, junto con su Gobierno, comunidades y organizaciones locales, otras zonas afectadas hacia las cuales podríamos extender nuestro apoyo”, explicaron en el comunicado.

El documento hizo hincapié acerca de la intención de coordinar este aporte con otras iniciativas, de manera conjunta y ordenada, asegurando “criterios comunes de seguimiento y transparencia, para que el trabajo llegue donde más se necesita”, agregó el documento.

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Al final, la familia Vélez Reyes reafirmó su deseo de ver a Colombia unida en la recuperación y reconstrucción.

“Este es un momento en el que Colombia debe permanecer unida: solo trabajando juntos será posible reconstruir y salir adelante. Cuenten con nosotros para la pronta recuperación de Colombia y para que el país salga más fuerte y más unido de esta tragedia”, finaliza la misiva.

Los detalles del destino de la millonaria donación se conocieron la mañana del martes 18 de agosto de 2026 - crédito @velez_david/X

La donación de la pareja de empresarios fue presentada por parte de De la Espriella como uno de los mayores apoyos privados frente a la emergencia y que se sumó a otros aportes millonarios destinados a la reconstrucción y la asistencia de los damnificados.

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La respuesta empresarial ya incluye otra cifra de gran escala: la campaña #EmpresasUnidasPorColombia, liderada por la Andi, reunió $201.637 millones para la atención de la crisis y la reconstrucción de las zonas afectadas.

El anuncio se hizo durante el cierre del 11.º Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena.

De la Espriella informó en su cuenta de X que habló con Vélez y que el banquero le comunicó su decisión de canalizar la donación para asistir a los damnificados. En ese mensaje, el mandatario agradeció el aporte y lo definió como un gesto de solidaridad y amor por el país.

El presidente también vinculó el anuncio con un llamado a la unidad nacional ante la tragedia. “Cuando nos unimos alrededor de un mismo propósito, demostramos que somos capaces de levantarnos ante cualquier adversidad. Así construimos juntos nuestra Patria Milagro”, escribió.

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David Vélez, dueño de NuBank, dijo que es un placer ayudar a Colombia - crédito @Velez_David/X

La ayuda privada sumó aportes para víctimas, hospitales y escuelas

La donación de Vélez se integró a otros esfuerzos del sector privado y de la sociedad civil activados tras el sismo. Entre ellos figura el aporte anunciado por la familia Gilinski, que según informó de la Espriella asciende a $150.000 millones.

El mandatario precisó en X que Jaime Gilinski y su esposa, Raquel, le comunicaron la decisión de destinar esos recursos a la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali. Luego presentó el aporte como una muestra de solidaridad con el país y escribió: “En los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”.

Más tarde, el jefe de Estado publicó una carta de la familia en la que se confirma la donación, en el que los Gilinski señalaron: “Nuestra nación sufrió un terremoto de gran magnitud”, y describieron la situación como “una crisis que requiere de la acción decidida y respuesta efectiva de toda la sociedad”.

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Mientras tanto, la Fundación Santo Domingo, junto con Valorem y sus empresas vinculadas, también anunció una contribución de $100.000 millones para respaldar a las personas afectadas por el terremoto, incluidas aquellas que perdieron familiares y viviendas. La organización indicó que los fondos buscarán contribuir a la atención de las víctimas y apoyar la reconstrucción de las comunidades golpeadas.

Drummond anunció una donación de USD1,5 millones para las víctimas del terremoto en Colombia - crédito Defensores de la Patria

La fundación explicó que coordinará los esfuerzos para que la ayuda llegue de manera efectiva a quienes la necesitan. En su mensaje añadió: “Ninguna donación puede devolver las vidas perdidas ni borrar el dolor de tantas familias. Pero queremos estar presentes, acompañar a Colombia en este momento tan difícil y ayudar a levantar nuevamente los hogares, las comunidades y la esperanza. Hoy más que nunca, somos un solo país”.

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La entidad también expresó su solidaridad con las familias de fallecidos, heridos y personas que se quedaron sin hogar. A la vez, reconoció el trabajo de quienes participan en las labores de búsqueda, rescate y asistencia a las víctimas.

La campaña empresarial prevé una fiducia para seguir el uso de los recursos

La campaña #EmpresasUnidasPorColombia fue presentada por Bruce Mac Master, presidente de la Andi, durante el congreso empresarial celebrado en Cartagena. Allí, el líder gremial detalló que se hizo un aporte inicial equivalente a la mitad de los recursos obtenidos por las inscripciones al evento, con una base de $2.000 millones.

La Fundación Santo Domingo se solidarizó con las víctimas del terremoto en Colombia - crédito @F_Santo_Domingo/X

Mac Master explicó que las donaciones crecieron con rapidez desde el lanzamiento de la iniciativa. En la primera hora se superaron los $4.500 millones, al cierre de la primera jornada el total llegaba a $9.100 millones y dos días después la cifra ya había pasado de los $50.000 millones.

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Según el dirigente gremial, los fondos serán administrados mediante mecanismos que permitan hacer seguimiento a su utilización. Para eso se prevé la constitución de una fiducia que garantice transparencia y control a los donantes sobre la administración de los recursos.