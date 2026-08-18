Habló conductor que logró escapar antes de que una roca destruyera su vehículo durante el terremoto en Pereira: “Fue un milagro”

Jhon Ortiz escapó segundos antes de que la fachada de un edificio destruyera por completo su automóvil durante el sismo del 10 de agosto - crédito captura de pantalla

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La caída de un muro sobre varios vehículos durante el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y a Pereira durante la mañana del lunes 10 de agosto dejó una imagen imborrable: Jhon Ortiz, un conductor de plataformas, logró escapar solo segundos antes de que su automóvil fuera destruido. El colapso ocurrió en pleno centro de la ciudad, mientras una fila de automóviles aguardaba el cambio de semáforo.

El episodio ilustró el nivel de devastación que enfrentó Colombia tras el sismo, cuyo epicentro fue San José del Palmar, Chocó. Según el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el país registra 304 fallecidos y 4.548 heridos. El impacto sobre la infraestructura urbana y el tránsito fue inmediato, con escombros que bloquearon calles y provocaron escenas de pánico.

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La secuencia fue captada por cámaras de seguridad: el coche de Ortiz aparece detenido, cuando de pronto la fachada de un edificio se precipita sobre la vía. Él relató que se encontraba recogiendo a un pasajero en ese instante.

“Fueron segundos difíciles porque estaba recogiendo un pasajero y llegó el momento en el que empezó a temblar muy fuerte”, explicó Ortiz a El Tiempo. Desesperado, instó a su acompañante a abandonar el vehículo, aunque este se resistía a bajar.

El terremoto de magnitud 7,4 en Pereira provocó el colapso de un muro sobre varios vehículos detenidos en el centro de la ciudad - crédito X

Mientras el conductor logró salir rápidamente, el copiloto descendió con mayor lentitud. Segundos después, el muro cayó y destruyó por completo el vehículo de Ortiz. Además, un automóvil Renault Logan que estaba detrás quedó partido en dos por el impacto, aunque sus ocupantes también consiguieron escapar a tiempo. Un motociclista que circulaba por la zona vio cómo una columna de gran tamaño aplastó su moto.

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“Miro a mi alrededor y había una nube de humo; por donde mirara había pedazos de edificio en el piso. La gente obviamente estaba en shock, corriendo y gritando. Era muy angustiante estar ahí en ese momento”, recordó el conductor al dirario nacional.

Jhon Ortiz afirmó que la reacción rápida fue clave para salvar su vida y la de su compañero, aunque reconoce que todo se trató de un milagro, pues jamás imaginó que algo de esa magnitud podría ocurrirle.

“Es la primera vez que paso por algo de esto. Estoy convencido de que fue un milagro porque fueron como 12 segundos para reaccionar. Gracias a Dios tomé la decisión de bajarme y decirle al compañero que se bajara”, comentó el joven en diálogo con el periodista Juan Ortiz.

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Tras ponerse a salvo, Ortiz rompió en llanto al ver la magnitud de la destrucción. La pérdida de su vehículo representa un golpe económico severo, ya que dependía de él para trabajar. Explicó que el costo estimado de la reparación asciende a siete millones de pesos, cifra que incluye solo la latonería y pintura, además de daños eléctricos y otros adicionales.

“No es fácil trabajar tan duro y ver todo así. De eso depende mi trabajo. Estoy tratando de reunir plata con familiares y amigos, pero no es nada barato. Todo el total sería como 7 millones de pesos de latonería y pintura. Cosas eléctricas y otras cosas serían adicionales. Yo todavía estaba pagando el carro”, concluyó el conductor que se salvó de milagro.

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Durante el terremoto del 10 de agosto, una serie de colapsos estructurales afectaron a múltiples vehículos detenidos en la vía pública de Pereira. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que un muro cayó sobre una fila de automóviles, destruyendo por completo el coche de Jhon Ortiz y el de otros conductores. Aunque los ocupantes lograron escapar ilesos, las pérdidas materiales fueron totales en algunos casos.

La rápida reacción de los conductores evitó una tragedia mayor. El evento puso de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura urbana ante sismos de gran magnitud y la necesidad de reforzar la prevención en zonas de alto riesgo sísmico.

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