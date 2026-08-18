Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Habló conductor que logró escapar antes de que una roca destruyera su vehículo durante el terremoto en Pereira: “Fue un milagro”

La grabación de una cámara de seguridad mostró cómo la fachada de un edificio cayó sobre una fila de vehículos detenida en un semáforo, mientras los ocupantes alcanzaron a salir a tiempo en medio del pánico

Jhon Ortiz escapó segundos antes de que la fachada de un edificio destruyera por completo su automóvil durante el sismo del 10 de agosto - crédito captura de pantalla
Jhon Ortiz escapó segundos antes de que la fachada de un edificio destruyera por completo su automóvil durante el sismo del 10 de agosto - crédito captura de pantalla
Guardar

La caída de un muro sobre varios vehículos durante el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y a Pereira durante la mañana del lunes 10 de agosto dejó una imagen imborrable: Jhon Ortiz, un conductor de plataformas, logró escapar solo segundos antes de que su automóvil fuera destruido. El colapso ocurrió en pleno centro de la ciudad, mientras una fila de automóviles aguardaba el cambio de semáforo.

El episodio ilustró el nivel de devastación que enfrentó Colombia tras el sismo, cuyo epicentro fue San José del Palmar, Chocó. Según el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el país registra 304 fallecidos y 4.548 heridos. El impacto sobre la infraestructura urbana y el tránsito fue inmediato, con escombros que bloquearon calles y provocaron escenas de pánico.

PUBLICIDAD

La secuencia fue captada por cámaras de seguridad: el coche de Ortiz aparece detenido, cuando de pronto la fachada de un edificio se precipita sobre la vía. Él relató que se encontraba recogiendo a un pasajero en ese instante.

Fueron segundos difíciles porque estaba recogiendo un pasajero y llegó el momento en el que empezó a temblar muy fuerte”, explicó Ortiz a El Tiempo. Desesperado, instó a su acompañante a abandonar el vehículo, aunque este se resistía a bajar.

El terremoto de magnitud 7,4 en Pereira provocó el colapso de un muro sobre varios vehículos detenidos en el centro de la ciudad - crédito X

Mientras el conductor logró salir rápidamente, el copiloto descendió con mayor lentitud. Segundos después, el muro cayó y destruyó por completo el vehículo de Ortiz. Además, un automóvil Renault Logan que estaba detrás quedó partido en dos por el impacto, aunque sus ocupantes también consiguieron escapar a tiempo. Un motociclista que circulaba por la zona vio cómo una columna de gran tamaño aplastó su moto.

PUBLICIDAD

Miro a mi alrededor y había una nube de humo; por donde mirara había pedazos de edificio en el piso. La gente obviamente estaba en shock, corriendo y gritando. Era muy angustiante estar ahí en ese momento”, recordó el conductor al dirario nacional.

Jhon Ortiz afirmó que la reacción rápida fue clave para salvar su vida y la de su compañero, aunque reconoce que todo se trató de un milagro, pues jamás imaginó que algo de esa magnitud podría ocurrirle.

“Es la primera vez que paso por algo de esto. Estoy convencido de que fue un milagro porque fueron como 12 segundos para reaccionar. Gracias a Dios tomé la decisión de bajarme y decirle al compañero que se bajara”, comentó el joven en diálogo con el periodista Juan Ortiz.

Tras ponerse a salvo, Ortiz rompió en llanto al ver la magnitud de la destrucción. La pérdida de su vehículo representa un golpe económico severo, ya que dependía de él para trabajar. Explicó que el costo estimado de la reparación asciende a siete millones de pesos, cifra que incluye solo la latonería y pintura, además de daños eléctricos y otros adicionales.

No es fácil trabajar tan duro y ver todo así. De eso depende mi trabajo. Estoy tratando de reunir plata con familiares y amigos, pero no es nada barato. Todo el total sería como 7 millones de pesos de latonería y pintura. Cosas eléctricas y otras cosas serían adicionales. Yo todavía estaba pagando el carro”, concluyó el conductor que se salvó de milagro.

Durante el terremoto del 10 de agosto, una serie de colapsos estructurales afectaron a múltiples vehículos detenidos en la vía pública de Pereira. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que un muro cayó sobre una fila de automóviles, destruyendo por completo el coche de Jhon Ortiz y el de otros conductores. Aunque los ocupantes lograron escapar ilesos, las pérdidas materiales fueron totales en algunos casos.

La rápida reacción de los conductores evitó una tragedia mayor. El evento puso de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura urbana ante sismos de gran magnitud y la necesidad de reforzar la prevención en zonas de alto riesgo sísmico.

Temas Relacionados

Conductor PereiraTerremoto PereiraRisaraldaSobrevivientes terremoto ColombiaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

El creador de contenido viajó a la zona afectada por el terremoto y, en medio de la solidaridad, terminó regalando artículos personales, un gesto que se viralizó por su espontaneidad y empatía

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

David Vélez, CEO de Nubank, confirmó donación de $100.000 millones anunciada por Abelardo de la Espriella: “Cuente con nosotros”

Uno de los hombres más ricos del país, junto a su esposa y confundadora de una de las plataformas financieras virtuales más grandes de la región, Mariel Reyes Malik, se sumaron a la Fundación Santo Domingo, que anunció que destinarán el mismo valor para obras de reconstrucción y programas sociales

David Vélez, CEO de Nubank, confirmó donación de $100.000 millones anunciada por Abelardo de la Espriella: “Cuente con nosotros”

La fiscal Luz Adriana Camargo se refirió a las 80 denuncias de corrupción en el Gobierno Petro que le entregó Abelardo de la Espriella: “Será objeto de valoración”

La fiscal general de la Nación anunció la valoración técnica y jurídica de más de ochenta casos presuntamente irregulares presentados por el presidente Abelardo de la Espriella, los cuales involucran a exfuncionarios y distintas áreas estatales

La fiscal Luz Adriana Camargo se refirió a las 80 denuncias de corrupción en el Gobierno Petro que le entregó Abelardo de la Espriella: “Será objeto de valoración”

Estos fueron los nombramientos que tuvieron que echar para atrás en el gobierno de Abelardo de la Espriella: “Situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos”

Estos cambios generaron sorpresa tanto dentro de la administración como entre los observadores políticos

Estos fueron los nombramientos que tuvieron que echar para atrás en el gobierno de Abelardo de la Espriella: “Situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos”

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: se presentó un proyecto para crear un Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana

El sistema integraría telefonía, radio y televisión para garantizar que todos los medios reciban las alarmas con 30 segundos de antelación respecto a la emergencia

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: se presentó un proyecto para crear un Sistema Nacional de Alerta Sísmica Temprana
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

Recuerdan video de Shakira tras el terremoto de Armenia en 1999: “Lo primero que pensamos fue en hacer un concierto”

La chef Belén de ‘MasterChef’ habló del maltrato psicológico que sufrió de su exmarido: “Decía que yo era mala mamá”

Maluma regresará a los escenarios: el colombiano dio detalles de su gira mundial 2027 y 2028:

Karina García habría confirmado que su bebé tiene una afección médica: le ordenaron reposo estricto

Deportes

Figura de la selección Colombia femenina marcó golazo en el fútbol mexicano: así fue la jugada

Figura de la selección Colombia femenina marcó golazo en el fútbol mexicano: así fue la jugada

Clubes del FPC deberían donar la taquilla de los partidos a las víctimas del terremoto: esta es la propuesta de Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios

“Agotado y triste”: medios en Portugal apuntan a la salida de Luis Suárez tras abucheos y pocos minutos

Jhon Lucumí recordó a Juan Guillermo Cuadrado y a varias leyendas de la Juventus en su primera entrevista como jugador del equipo italiano

Johan Carbonero fue la gran figura del Internacional de Porto Alegre, pero su equipo deja escapar la victoria en el Brasileirao