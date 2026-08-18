Jhon Lucumí recordó a Juan Guillermo Cuadrado y a varias leyendas de la Juventus en su primera entrevista como jugador del equipo italiano

El zaguero firma hasta el 30 de junio de 2030 tras un acuerdo con el Bologna que incluye 0,6 millones en costes y pagos en tres ejercicios, después de cuatro campañas de alto ritmo en Italia - crédito Juventus

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En sus primeras horas como nuevo fichaje de la Juventus, Jhon Lucumí expresó su entusiasmo y expectativas ante el canal oficial del club tras concretarse su traspaso desde el Bologna. El defensor colombiano, que firmó contrato hasta junio de 2030, se mostró decidido a integrarse con rapidez y contribuir al equipo dirigido por Luciano Spalletti.

“Estoy muy contento de haber llegado aquí y de sumarme al equipo más grande de Italia. Realmente estoy emocionado. Espero poder adaptarme rápidamente a mis compañeros y ayudarles en lo que va de la temporada”, afirmó Lucumí al ser consultado por sus primeras sensaciones como bianconero.

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El defensor colombiano no ocultó la emoción por su arribo a Turín. Valoró especialmente la oportunidad de compartir vestuario con futbolistas de alto nivel y subrayó su deseo de integrarse de inmediato para aportar desde el inicio.

Jhon Lucumí usará el número 26 en la camiseta durante la temporada con la Juventus - crédito Juventus

Lucumí destacó: “Me siento en una buena madurez y siento que he dado el paso correcto. Con estos compañeros, que son de altísimo nivel, sé que puedo hacer una ayuda importante y puedo dar cosas importantes a la Juventus”.

Consultado sobre los futbolistas que han marcado su carrera, Lucumí señaló a Juan Guillermo Cuadrado como un ejemplo a seguir para los jugadores colombianos, debido a su exitoso paso por la Juventus. “Primero Cuadrado, creo que hizo un gran trabajo aquí y es un referente en Colombia por haber jugado en este equipo”, mencionó.

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El zaguero también resaltó la tradición defensiva de la Juventus y la influencia de nombres históricos: “La Juventus ha tenido grandes defensores como Chiellini, Bonucci, Barzagli. Creo que son referentes para mí y para todos los jugadores en nuestra posición”.

Lucumí reveló que, en sus primeras horas como parte del plantel, solo intercambió saludos con Luciano Spalletti, nuevo técnico del club. “Tenemos tiempo para hablar y que él me diga todo lo que quiera, lo que yo pueda aportar al equipo”, explicó.

El central aterriza en Turín después de sumar 152 apariciones en cuatro cursos con el conjunto rossoblù y estrenar su cuenta europea en la Champions League, con un vínculo que se extiende hasta junio de 2030 - crédito Juventus

El colombiano remarcó su disposición para escuchar las indicaciones del entrenador y adaptarse a la dinámica del grupo a medida que avance la pretemporada.

El defensor aprovechó la entrevista para enviar un primer mensaje a los seguidores de la Juventus, a quienes espera conocer pronto en el estadio. “Estoy contento de estar aquí, no veo la hora de verlos en el Allianz Stadium y espero que todo ese cariño pueda dárselo en los momentos en que estemos en el campo”, expresó.

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El club Juventus Football Club S.p.A. comunicó oficialmente que la incorporación de Lucumí se realizó tras un acuerdo con el Bologna FC 1909 por un monto de 19,5 millones de euros, pagaderos en tres ejercicios, más gastos accesorios de 600.000 de euros. El contrato contempla además premios por objetivos deportivos, por un valor máximo de 2 millones de euros.

La vinculación de Lucumí se extiende hasta el 30 de junio de 2030, consolidándolo como una apuesta a largo plazo en la defensa del conjunto turinés.

El colombiano, formado en el Deportivo Cali y curtido en el Genk, llega en plena madurez futbolística tras consolidarse en el Bologna y se incorpora al proyecto de Luciano Spalletti para el arranque de temporada - crédito Juventus

Juventus oficializó el fichaje del colombiano Jhon Lucumí por 19,5 millones de euros y la transferencia dejará en Deportivo Cali 585.000 euros por el mecanismo de solidaridad de la FIFA, una compensación prevista para los clubes que participaron en su formación.

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El monto que recibirá el club colombiano equivale a cerca de 2.124 millones de pesos colombianos, de acuerdo con la calculadora de recompensas por formación de la FIFA. Ese ingreso surge porque Lucumí pasó por las divisiones juveniles del equipo vallecaucano antes de iniciar su carrera profesional.

La regla de la FIFA establece que el 5 % de toda transferencia pagada por un jugador profesional, salvo la indemnización por formación, debe retenerse para repartirlo entre los clubes que lo formaron entre los 12 y los 23 años. El sistema busca sostener el desarrollo juvenil y se aplica tanto en el fútbol masculino como en el femenino.

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