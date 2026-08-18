“Agotado y triste”: medios en Portugal apuntan a la salida de Luis Suárez tras abucheos y pocos minutos

Luis Suárez fue el goleador de la Liga de Portugal en la temporada 2025-2026 - crédito Rita Franca/REUTERS

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El Sporting de Portugal mantiene su plan de retener a Luis Javier Suárez pese a los rumores sobre una posible salida del delantero colombiano, una situación que quedó atravesada por los abucheos de parte de la afición, su suplencia en el inicio de temporada y una cláusula de rescisión de 80 millones de euros que, según el escenario descrito por la prensa portuguesa, frenó cualquier avance concreto.

La prensa portuguesa vinculó esa reacción de la tribuna con las especulaciones sobre el mercado. De acuerdo con Record, el episodio dejó al atacante “agotado y triste” y abrió la posibilidad de que contemple dejar el club, aunque la dirigencia siga aferrada a su continuidad.

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De acuerdo con Record, habrá una reunión próxima entre Suárez y sus agentes para determinar qué posibilidades tiene sobre la mesa. La decisión no está tomada y, según la publicación, el propio futbolista considera que no existen escenarios definitivos y que la situación todavía puede modificarse.

Portada del diario Record sobre la situación de Luis Suárez en el Sporting CP de Portugal - crédito Record

El contexto deportivo también pesó en esa lectura. Suárez no fue titular en este comienzo de temporada porque está retomando su acondicionamiento físico tras las vacaciones y una pretemporada iniciada más tarde, después de un año exigente que incluyó su participación en el Mundial 2026 con la selección de Colombia.

A ese cuadro se sumaron sus publicaciones en redes sociales. El delantero compartió en sus historias un pasaje bíblico: “El Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué temer? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿por qué tener miedo? Salmo 27:1 NVI”.

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La lectura de esos mensajes también fue rechazada por Borges. Según O Jogo, el técnico respondió: “En cuanto a las redes sociales, muchos jugadores publican mensajes. No somos ingenuos, es la interpretación de cada uno. Puedo leer la misma palabra e interpretarla de forma diferente”.

La reacción de Suárez refleja la presión que enfrenta para consolidarse como titular después del fracaso de la selección Colombia en el Mundial de 2026-crédito @SportingCP/X

El entrenador añadió otra precisión sobre ese comportamiento digital del colombiano: “Lleva publicando varias cosas desde hace un año. La gente simplemente se ha acordado de fijarse en las publicaciones de Suárez. No es un problema”.

El club de Lisboa no recibió hasta ahora ninguna oferta formal por el atacante y tampoco está buscando un reemplazo. Según A Bola, la directiva no contempla alternativas para su puesto, incluso después de que circulara el nombre del australiano Mohamed Touré, delantero de 22 años procedente del Norwich.

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La posición del club contrasta con el ruido de las últimas semanas alrededor del samario de 28 años. Los reportes sobre un interés del Barcelona perdieron fuerza por el valor fijado para una eventual salida, mientras que también se mencionó un acercamiento del Fenerbahce de Turquía.

La última temporada de Suárez explica la postura del campeón portugués. El colombiano marcó 38 goles en 52 partidos y terminó como máximo anotador de la liga con 28 tantos, números que lo instalaron como una de las piezas centrales del equipo.

Sporting Lisboa va por el bicampeonato del torneo en donde Benfica es el máximo campeón - crédito Sporting CP

Ese rendimiento convive ahora con un arranque distinto. Sporting ya disputó dos partidos oficiales en la nueva campaña y en ambos el colombiano comenzó en el banco, mientras el griego Fotis Ioannidis fue titular.

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En la victoria 3-2 sobre Vitória, Suárez ingresó solo para disputar los últimos 25 minutos, cuando el rival ya había empezado a inquietar. Durante el calentamiento y después de entrar a la cancha, una parte del estadio lo ovacionó y otro sector lo abucheó.

Rui Borges, entrenador del Sporting, salió a respaldarlo después de ese episodio. En rueda de prensa, citado por A Bola, dijo: “Personalmente, pienso que se creen todo lo que leen, y al final acaba siendo algo así, supongo, porque, por lo demás, Suárez ha hecho una gran temporada, nos ha dado mucho y seguirá aportando mucho al Sporting”

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