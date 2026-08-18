Karina García habría confirmado que su bebé tiene una afección médica: le ordenaron reposo estricto

Karina García confirmó su tercer embarazo, en esta oportunidad junto a su pareja Kris R. - crédito @karinagracíaoficiall/IG (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras una semana de reposo absoluto, Karina García reapareció ante sus seguidores con una historia de Instagram en la que mostró su vientre desde el asiento de un vehículo.

El mensaje era breve pero directo: madrugó para hacerse “un examen bastante determinante” para su salud y la de su bebé. La imagen cerró días de silencio que siguieron a la visita de urgencias que la empresaria y creadora de contenido tuvo que hacer después del terremoto del 10 de agosto.

El movimiento sísmico la tomó por sorpresa y la obligó a salir rápidamente del lugar donde se encontraba. Horas después comenzaron las contracciones irregulares y dolorosas. Ante los síntomas, consultó a su ginecólogo y terminó en una clínica, donde los especialistas confirmaron que las contracciones eran reales y le ordenaron reposo para evitar que el parto se adelantara.

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El diagnóstico que explica la urgencia

Karina García reapareció en sus redes sociales después de una semana de reposo - crédito @karinagarciaoficiall/IG

El bebé que espera junto al cantante Kris R —cuyo nombre es Kristian Rangel— presenta macrosomía fetal, una condición en la que el feto supera los rangos de crecimiento esperados para su etapa de gestación. García lo había revelado semanas atrás, después de una ecografía de rutina, con una frase que se viralizó entre sus seguidores: “Mi bebé no es un bebé normal. Escuchen esto, que es un macrobebé”.

El tamaño del bebé es lo que hace más delicada la recta final del embarazo. Los médicos que supervisan el proceso confirmaron que el crecimiento está por encima de los parámetros habituales y establecieron un monitoreo cercano.

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La decisión sobre la modalidad del parto —natural o cesárea— se tomará en la semana 36 de gestación, según precisó la propia García. Mientras tanto, el bebé aún necesita tiempo en el útero para que sus pulmones alcancen la madurez necesaria.

La creadora de contenido compartió una carta de su bebé explicando la cnodición que encontraron los médicos y la razón de su reposo absoluto - crédito @karinagarciaoficiall/IG

La creadora de contenido lo explicó con humor en una publicación reciente de Instagram, escrita en voz de su hijo bajo el apodo “Baby K”: “Soy consciente de que aún no puedo nacer, aunque la verdad aquí me siento muy estrecho porque soy un bebé muy grande”, decía el texto. El pequeño, añadía el mensaje, prometía “estar juicioso” mientras se le maduraban los pulmones.

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Un embarazo que llegó por sorpresa

El tercer embarazo de Karina García no estaba en los planes inmediatos de la pareja. La propia empresaria lo confesó públicamente: quedó embarazada apenas en el segundo encuentro con Kris R.

“La segunda vez que él y yo estuvimos juntos, me embarazó”, dijo ante las cámaras, y su pareja lo confirmó sin rodeos. La noticia se hizo oficial el 24 de junio de 2026, con una sesión de fotos en la playa y la frase “Nuestro sueño más bonito, viene en camino”.

En las imágenes, García lucía un embarazo ya avanzado mientras Rangel sostenía unos pequeños zapatos blancos de bebé. Para él es el primer hijo; para la paisa, el tercero, después de Isabella Vargas García, de 19 años, y Valentino Mesa García, de 6 años, ambos de relaciones anteriores.

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La pareja confirmó la llegada de su primer hijo en común con una publicación en Instagram - crédito Karina García / Instagram

El recorrido hasta esa publicación estuvo marcado por semanas de rumores. La creadora de contenido Yina Calderón había insinuado el embarazo en una transmisión en vivo sin confirmarlo, argumentando que no quería “dañar la sorpresa a nadie”. García, por su parte, se mantuvo en silencio hasta que decidió anunciarlo en sus propios términos.

Los malestares que acompañaron cada etapa

Desde el comienzo, este embarazo fue físicamente exigente. García describió síntomas que incluyeron vómitos, mareos, acidez intensa, dolor de cabeza y sensibilidad a la luz. “Dicen que el embarazo no es sinónimo de enfermedad. Yo a veces me siento tan mal que para mí el embarazo sí es estar enferma a veces”, dijo durante sus vacaciones por Europa.

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El sexo del bebé se reveló el 8 de agosto en una celebración privada con amigos cercanos y figuras del entretenimiento. El humo azul confirmó que será un niño. García atribuyó el tamaño del bebé a la genética de Kris R.