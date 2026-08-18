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Patricia Grisales le lanzó pulla a Gustavo Petro tras la primera alocución de Abelardo de la Espriella: “Corta, clara, concisa”

La hermana de Amparo Grisales reaccionó al discurso del nuevo mandatario, quien habló sobre la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto y presentó las primeras medidas de su Gobierno para atender a los damnificados

La hermana de Amparo Grisales critica a Gustavo Petro tras la primera alocución de Abelardo de la Espriella - crédito Patricia Grisales/Facebook
La hermana de Amparo Grisales critica a Gustavo Petro tras la primera alocución de Abelardo de la Espriella - crédito Patricia Grisales/Facebook
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La primera alocución presidencial de Abelardo de la Espriella, marcada por un extenso reporte sobre la emergencia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, generó reacciones en diferentes sectores de la sociedad.

Entre los comentarios que llamaron la atención estuvo el de Patricia Grisales, hermana de la reconocida actriz Amparo Grisales, quien aprovechó sus redes sociales para referirse al tono utilizado por el mandatario y, de paso, lanzar una pulla contra el expresidente Gustavo Petro.

La reacción de la exparticipante de MasterChef Celebrity se produjo después de que De la Espriella entregara un balance de la tragedia, hablara de las labores de búsqueda y rescate y expusiera las medidas que, según afirmó, implementará su administración para atender a las familias que perdieron sus viviendas y pertenencias.

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Patricia Grisales destacó particularmente la manera en que el jefe de Estado se presentó durante su intervención. En una publicación compartida en sus redes sociales, calificó el discurso como directo y aprovechó la ocasión para establecer una comparación con el anterior mandatario.

Muy buena alocución. Corta, clara, concisa y sobrio”, escribió Grisales, comentario que rápidamente llamó la atención entre sus seguidores por la referencia implícita a Gustavo Petro.

Patricia Grisales elogió la alocución de Abelardo de la Espriella y dejó una pulla contra Gustavo Petro - crédito @patgrisales/IG
Patricia Grisales elogió la alocución de Abelardo de la Espriella y dejó una pulla contra Gustavo Petro - crédito @patgrisales/IG

La frase fue interpretada como una crítica al expresidente Gustavo Petro, especialmente por el uso de la palabra “sobrio”, que algunos internautas relacionaron con especulaciones que circularon durante su mandato sobre un supuesto consumo de alcohol u otras sustancias al momento de realizar algunas intervenciones públicas.

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Sin embargo, esas versiones nunca fueron comprobadas y quedaron únicamente en el terreno de las interpretaciones y comentarios en redes sociales, como ocurrió con la reacción de Patricia Grisales.

De esta manera, Patricia Grisales no solo valoró la intervención de Abelardo de la Espriella, también aprovechó el momento para cuestionar indirectamente la imagen pública que, según ella, proyectaba el anterior jefe de Estado.

Abelardo de la Espriella habló sobre la tragedia

Durante su primera alocución presidencial, Abelardo de la Espriella centró buena parte de su intervención en las consecuencias humanas y materiales que dejó el terremoto del 10 de agosto. El mandatario comenzó enviando un mensaje a las familias de las víctimas y a las personas que permanecen afectadas por la emergencia.

Abelardo De La Espriella advirtió que castigará la corrupción en el manejo de las ayudas por el terremoto - crédito Presidencia de la República
Abelardo de la Espriella centró su primera alocución presidencial en la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito Presidencia de la República

Me dirijo a ustedes con el corazón apretado, pero con el alma firme. El pasado 10 de agosto, en mi primer día hábil como presidente al frente de la nación, un devastador terremoto sacudió nuestra patria. La tierra tembló, pero Colombia no se quebró. Encomiendo a Dios en mis oraciones constantes las almas de los cientos de compatriotas que han perdido la vida. Que la infinita misericordia del Señor los reciba en su seno y sostenga con consuelo y fortaleza a las familias que hoy padecen el dolor de su ausencia”, expresó.

El presidente también entregó un balance de la emergencia con cifras que, según explicó, correspondían al último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

De acuerdo con su intervención, la tragedia alcanzaba cientos de municipios y había provocado daños de consideración en viviendas, centros de salud, instituciones educativas y vías.

“Quiero entregarles un reporte preciso y transparente con corte al último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La tragedia se extiende a cuatrocientos cincuenta municipios en quince departamentos. Esto significa que una tercera parte de la patria se vio afectada por el terremoto. Hasta este momento se reportan doscientos ochenta y nueve compatriotas fallecidos, cuatro mil ciento ochenta y siete heridos y ciento cuarenta y tres desaparecidos”, sostuvo.

El mandatario agregó que más de 120.000 familias habían sido registradas como afectadas y que las autoridades continuaban verificando la información para consolidar las cifras oficiales. También señaló al Valle del Cauca y Risaralda como dos de las regiones con mayores consecuencias humanas.

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