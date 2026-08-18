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Gustavo Petro se refirió al buque hospital Benkos Biohó con pulla a Abelardo de la Espriella: “No contrató personal”

El expresidente colombiano aseguró que fue gracias a él que el presidente Abelardo de la Espriella conoció el buque hospital Benkos Biohó

El pronunciamiento del expresidente Gustavo se hizo a través de su cuenta oficial de X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
El pronunciamiento del expresidente Gustavo se hizo a través de su cuenta oficial de X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
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Durante su visita a Buenaventura, el presidente Abelardo de la Espriella recorrió el buque hospital Benkos Biohó con el propósito de garantizar atención a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026.

Por este motivo, el expresidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta oficial de X. Afirmó que “por fin” le mostraron al mandatario colombiano el buque y que fue durante su administración cuando logró ponerlo en funcionamiento con “personal médico completo”.

“Por fin le muestran a Abelardo el /hospital Benkos Biohó que logré poner en funcionamiento en el mar con su personal médico completo (sic)”, indicó el exmandatario,

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El presidente Gustavo Petro celebró falsa inclusión en listado de personas influyentes haciendo una crítica a la oposición colombiana - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr
Gustavo Petro afirmó que “por fin” le mostraron al mandatario colombiano el buque y que fue durante su administración cuando logró ponerlo en funcionamiento con “personal médico completo” - crédito Ovidio González/Presidencia

Según Gustavo Petro, el presidente Abelardo de la Espriella no contrató al personal de salud para el buque hospital porque, según el expresidente, no conocía su existencia. El exmandatario colombiano afirmó que, tras el terremoto y a raíz de sus publicaciones en X, el jefe de Estado puso de nuevo en marcha el buque hospital Benkos Biohó.

“Abelardo no contrató el personal de salud al entrar el gobierno porque no sabía de la existencia del buque. Solo hasta varios días después del terremoto y sabiendo por mis trinos su existencia fué que se puso poner de nuevo en marcha (sic)”, aseveró.

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Gustavo Petro indicó que la atención primaria y el sistema de prevención, según afirmó, se encuentran en riesgo por la falta de reconocimiento.

“No reconocimiento hizo del sistema de prevención y atención primaria que se está muriendo (sic)”, aseveró el expresidente Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro indicó que la atención primaria y el sistema de prevención, según afirmó, se encuentran en riesgo por la falta de reconocimiento - crédito @petrogustavo/X

Pronunciamiento Ministerio de Salud

La reactivación del buque hospital Benkos Biohó cobró relevancia en la gestión de emergencias sanitarias en el Pacífico colombiano, una vez que el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Buenaventura expuso la ausencia de esta infraestructura en los primeros días de crisis. Diversas autoridades nacionales respondieron a las inquietudes ciudadanas sobre el motivo por el cual la embarcación no estuvo disponible de inmediato para atender a los damnificados.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, explicó en su cuenta oficial de X que el buque hospital no podía operar porque carecía tanto de personal como de combustible. “El barco no tenía cómo operar, ni personal ni combustible”, afirmó la funcionaria, dejando claro que la nave no cumplía con los requisitos mínimos para prestar servicios médicos en el momento de la emergencia.

Desde el 14 de junio de 2026, fecha de su última misión, el Benkos Biohó permanecía inactivo por dificultades logísticas y presupuestarias. Para enfrentar la situación, el Ministerio de Salud habilitó recursos especiales y coordinó con el Hospital Universitario del Valle el envío de profesionales médicos y personal de apoyo. Según Vesga, la logística para reactivar la embarcación se gestionó en un periodo de tres días.

La administración del buque hospital está a cargo del Hospital Luis Ablanque, entidad intervenida por el Estado desde el 1 de abril de 2026. La ministra Vesga recalcó que la nave es un recurso público destinado a servir a las comunidades de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Chocó. “El barco no es de uno u otro gobierno, es de los colombianos”, señaló, agregando que la responsabilidad estatal es aprovechar al máximo su capacidad para beneficiar a la población.

Ana María Verga explicó la ausencia del hospital flotante y llama a despolitizar la salud pública - crédito @AnaVesga_G/X
Ana María Verga explicó la ausencia del hospital flotante y llama a despolitizar la salud pública - crédito @AnaVesga_G/X

En su declaración, Vesga instó a evitar la politización del sistema de salud y a centrar los esfuerzos en asegurar el funcionamiento de infraestructuras estratégicas como el Benkos Biohó. “Si queremos que el sistema de salud funcione, empecemos por despolitizarlo”, expresó.

Como meta a mediano plazo, la ministra propuso estabilizar la operación tanto del buque hospital como del Hospital Luis Ablanque, con el objetivo de responder de manera eficiente a futuras emergencias y mejorar la atención en zonas históricamente marginadas del suroccidente del país.

El presidente Abelardo de la Espriella, durante su visita a Buenaventura, anunció la reactivación del Benkos Biohó y manifestó su solidaridad con los afectados. Destacó que la prioridad del gobierno es salvar vidas y restablecer los servicios básicos. El buque hospital retomó sus funciones el 14 de agosto, después de superar los obstáculos logísticos iniciales y en respuesta a la saturación hospitalaria local.

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