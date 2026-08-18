Pacto Histórico y Partido Liberal tienen más de la mitad de los aspirantes a magistrados del CNE: esta es la lista completa

El Congreso elegirá el 25 de agosto a los nueve magistrados del próximo Consejo Nacional Electoral - crédito EFE/Colprensa

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El Congreso de la República se prepara para una nueva puja política: la elección de los nueve magistrados que integrarán el próximo Consejo Nacional Electoral (CNE). Tras las recientes disputas por la presidencia del Senado y la Cámara, así como la selección del contralor general, las bancadas ya han definido sus cartas para asegurar representación en este órgano clave para la vida política del país.

La importancia del CNE radica en sus funciones: vigilar el cumplimiento de las normas por parte de los partidos, investigar posibles irregularidades, analizar la financiación de las campañas y tomar decisiones que pueden afectar el futuro de las organizaciones políticas. La capacidad de este organismo quedó en evidencia durante el gobierno de Gustavo Petro, cuando sancionó su campaña presidencial por exceder los topes de financiación.

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El proceso para elegir a los nuevos magistrados ya está en marcha y es completamente controlado por el Congreso. Según la resolución 004 de la Secretaría General, la convocatoria para presentar candidatos cerró el 14 de agosto. Ahora, las comisiones de Acreditación Documental del Senado y la Cámara deben verificar hasta el 19 de agosto que los aspirantes cumplan con los requisitos legales.

El 20 de agosto se publicará el listado definitivo de habilitados y la elección se realizará el 25 de agosto. Los magistrados actuales dejarán sus cargos el 31 de agosto, lo que permitirá una transición inmediata hacia la nueva composición.

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Cambio Radical postuló a Gersel Luis Pérez Altamiranda y el Partido de la U presentó a Juan Felipe Lemos Uribe para la elección del CNE - crédito Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador y Pacto Histórico

Entre los partidos, el Partido Liberal es quien más nombres inscribió: ocho aspirantes, entre ellos Adriana Franco Castaño, Alejandro Alberto Vega Pérez, Campo Alexander Prieto García, Carlos Aurelio Marchan Tarazona, Cristian Camilo Castro Mejía, Daniel Pinzón Chavarro, María Victoria Tafur Garzón y Silvio José Carrasquilla Torres. Cambio Radical, tras una reunión encabezada por Fuad Char en Barranquilla, postuló a Gersel Luis Pérez Altamiranda, exrepresentante a la Cámara por Atlántico.

En el Partido de la U, la apuesta es Juan Felipe Lemos Uribe, exsenador y primo del expresidente Álvaro Uribe, conocido por su apoyo a la reforma laboral durante el gobierno de Petro. El Partido Conservador postula a Juan Carlos Wills Ospina, quien llegó a la Cámara respaldado por Efraín Cepeda y luego intentó, sin éxito, saltar al Senado.

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El Centro Democrático y el Partido Mira presentan una fórmula en coalición integrada por Nubia Stella Martínez Rueda, exdirectora nacional del Centro Democrático, y Plinio Alarcón Buitrago. Por su parte, Salvación Nacional confía en José Antonio Parra Fandiño como su representante.

Los nuevos magistrados del CNE deberán resolver solicitudes de personería jurídica e investigar presuntas anomalías en la financiación de campañas recientes - crédito Colprensa

La izquierda, agrupada en el Pacto Histórico, aspira a conquistar hasta tres de las nueve magistraturas. Para eso, inscribió a ocho candidatos: Alirio Uribe Muñoz —dirigente cercano a Iván Cepeda—, Cielo Elainne Rusinque Urrego, Ana Jimena Bautista Revelo, Gabriel Bustamante Peña, Ricardo Agudelo Sedano, Reynaldo Dussan Calderón, William Roy Villanueva Meléndez y Jairo Fabián Corzo Ordoñez.

La lista de aspirantes se amplía con partidos como el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), que postula a Roquelina Sabís Blanco Moscarella y Praxere Jospe Ospino Rey. La Alianza Verde, en coalición con el Partido Demócrata, Nuevo Liberalismo, Colombia Renaciente y Colombia Justa Libres, impulsa a Miguel Eduardo Sastoque Martínez.

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Otros nombres en la contienda son Guillermo Abel Rivera Flórez (En Marcha), Martha Lucía Zamora Ávila (La Fuerza), Sonia Shirley Bernal Sánchez (La Fuerza) y Hollman Ibáñez Parra (ASI).

Los magistrados actuales del Consejo Nacional Electoral dejarán sus cargos el 31 de agosto y la nueva composición asumirá en septiembre - crédito Fundación Pares

Actualmente, el proceso está en la fase de revisión documental. Las comisiones del Congreso analizan si cada aspirante cumple con los requisitos exigidos por la ley. El informe final de habilitados se conocerá el 20 de agosto y la elección se celebrará cinco días después.

Los nuevos magistrados asumirán sus funciones en septiembre, enfrentándose a retos inmediatos como el estudio de solicitudes de personería jurídica —por ejemplo, la presentada por La Fuerza de Roy Barreras— y la investigación de presuntas anomalías en la financiación de campañas recientes, incluidas las de Iván Cepeda y del presidente Abelardo de la Espriella.

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La distribución de las postulaciones muestra que el Partido Liberal, Cambio Radical, La U, el Partido Conservador, Centro Democrático, Partido Mira, Pacto Histórico, Salvación Nacional, MAIS, En Marcha, Alianza Verde, La Fuerza y ASI buscan un espacio en el nuevo CNE. La última silla será escenario de competencia entre partidos minoritarios y coaliciones emergentes.